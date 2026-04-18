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El tiempo en Alicante: la provincia afronta un sábado de sol y temperaturas agradables

Se llegarán a máximas de 26ºC en varios puntos y se espera algo de bruma y niebla, sobre todo a partir de mañana

Se acercan días para pasear o tomar el sol en playas como la Malvarrosa, en València.

Se acercan días para pasear o tomar el sol en playas como la Malvarrosa, en València. / Francisco Calabuig

Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

La niebla y la bruma que se hicieron notar en Alicante durante el jueves y el viernes dará un respiro en la provincia este sábado, según informa la Agencia Estatal de Meteorología. 

Según la Aemet, el calor estará presente y el sol se dejará ver con mayor claridad en Elche, Alcoy, Crevillent, Orihuela y las zonas de interior del territorio alicantino, que presentarán máximas de unos 25 grados, llegando a rozar los 28 en Orihuela, unas temperaturas superiores a la media en esta época, según indican desde MeteOrihuela. Las mínimas más bajas también se esperan en el interior con los 11 grados de Elda.

Alicante/Alacant

La jornada estará marcada por la estabilidad, con cielos poco nubosos y temperaturas entre 14 y 23 grados. El viento soplará flojo del sureste, sin incidencia destacable en la vida cotidiana.

Elche/Elx

Predominará el cielo despejado durante buena parte del día, aunque con algunas nubes altas al final de la jornada. El tiempo será estable y seco, con viento moderado del sureste en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 25 grados, dejando una tarde claramente suave.

Benidorm

Entre claros y algunos bancos de niebla matinal, el día avanzará con ambiente tranquilo y sin lluvias. El viento del suroeste soplará de forma moderada, aportando sensación agradable junto al mar. Los termómetros se moverán entre 15 y 21 grados, con escasa variación térmica.

Elda

El interior vivirá una jornada de cielos poco nubosos y ambiente estable, con mañana fresca y tarde templada. El viento del sur se dejará notar en las horas centrales, aunque sin excesos. Las temperaturas irán de 11 a 26 grados, favoreciendo una sensación suave durante el día.

Torrevieja

La presencia de nubes altas y momentos de niebla marcará ela jornada en la zona sur, antes de un ambiente nuboso pero sin precipitaciones. El viento del sureste soplará moderado, especialmente a mediodía. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 22 grados, con sensación templada.

Orihuela

Cielos poco nubosos y ambiente claramente estable definirán la jornada en la Vega Baja, con ligera brisa de componente este. El día será cálido en las horas centrales, alcanzando valores entre 12 y 27 grados. La ausencia de lluvias permitirá una tarde tranquila y luminosa.

Alcoy/Alcoi

El amanecer será fresco bajo un cielo despejado que dará paso a algunos intervalos de nubes altas. El ambiente seguirá siendo estable y seco, con viento moderado del sur durante la tarde. Las temperaturas se situarán entre 12 y 25 grados, con contraste entre mañana y mediodía.

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Dénia

La jornada combinará claros con brumas matinales y algunas nubes altas, en un contexto de tiempo estable. El viento del sur será el elemento más destacado, con rachas que pueden resultar intensas en el litoral durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 25 grados, con sensación suave.

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