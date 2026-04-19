50 años de Galerías Preciados: una nueva forma de comprar en Alicante

En 1974 el número tres del paseo de Federico Soto dejó de ser un cine. Dos años más tarde sobre ese solar abría sus puertas un imponente y moderno edificio de 30.000 metros cuadrados, con varias plantas y un parking subterráneo. Había llegado a Alicante la firma Galerías Preciados, unos grandes almacenes que cambiarían la forma de comprar de la ciudad y que incluso con el paso de los años moverían su eje comercial, del Centro Tradicional al entorno de Maisonnave.

La empresa, que había sido fundada en 1943 por Pepín Fernández tras inspirarse en los almacenes El Encanto en un viaje a La Habana, llegó a Alicante después de tres décadas de éxito por toda España. Su primera tienda fue en la madrileña calle Preciados, de ahí heredó el nombre, y llegó a tener 33 establecimientos en 26 ciudades. En la esquina de Soto con Maisonnave, Galerías Preciados tuvo abiertas sus puertas 19 años, hasta que en julio de 1995 fue absorbida por El Corte Inglés, su principal competidor.

Tres extrabajadores de Galerías Preciados posan la pasada semana delante del edificio donde trabajaron. / Rafa Arjones

A partir de los años ochenta la historia de Galerías fue una concatenación de deudas, compras, ventas, expropiaciones, suspensiones de pagos y fondos de inversión. Todo ello a nivel nacional y mediático porque a pie de calle, en Alicante, continuó siendo una firma de referencia, sin competencia directa hasta que El Corte Inglés se asentara en 1989 en la otra punta de Maisonnave. "No dejamos de cobrar nunca", cuentan varios extrabajadores de Galerías consultados para este reportaje, ni siquiera en la etapa que los almacenes pertenecieron a la Rumasa de Ruiz-Mateos: "Aquélla fue una de las mejores épocas, sin lugar a dudas".

Avalancha ante la apertura de Galerías Preciados en época de rebajas. / Rafa Arjones

En 1974 el cine Chapí abandonó Federico Soto y un año más tarde ya proyectaba películas al otro lado del paseo, en Álvarez Sereix. En el solar que dejaba, y donde décadas atrás había estado el almacén de hierros Mateu y Mateu, se planificaron unos grandes almacenes en el interior de un edificio diseñado por los arquitectos Francisco Bassó y Javier Feduchi. Eran los primeros pasos de Galerías Preciados en Alicante, un establecimiento que fue más allá de lo estrictamente comercial y que quedó para siempre como uno de esos lugares icónicos que forman parte de la memoria colectiva de los ciudadanos.

Rebajas

Fue pionero por su amplia y variada oferta y sus rebajas supusieron un antes y un después; las largas colas a las puertas de Federico Soto nunca se habían visto en Alicante. "Triunfaron mucho lo que se conocía como los pájaros madrugadores, que eran ofertas de productos de muy buena calidad como bicicletas o abrigos de visón tirados de precio, había gente desde las cuatro de la mañana en la puerta", cuenta Manuel Huesca, que fue jefe de sección en Galerías.

Largas colas en la entrada de Galerías Preciados en el paseo de Soto. / Rafa Arjones

También fue lugar de compra de los pujantes productos electrónicos y aún los clientes recuerdan cómo pudieron trastear por vez primera con el Amstrad 128 ks, el Comodore o el Spectrum. Galerías Preciados también supo captar a la juventud, en plena Movida permitía escuchar los nuevos vinilos con unos auriculares e incluso llegaron a programar conciertos los sábados en la planta de moda juvenil, con dj y luces. «Hasta llegó a actuar Leticia Sabater», recuerda Mari Carmen Ibáñez, que entró a trabajar en los grandes almacenes en 1984.

Moda, cosmética, accesorios, uniformes escolares, listas de bodas... Cupo de todo y enganchó desde el primer día a una ciudad que no estaba acostumbrada a tenerlo todo en un mismo establecimiento. "Fueron muy potentes las campañas de productos europeos o asiáticos; ahora tenemos de todo en cualquier sitio pero entonces era una novedad ver objetos de bambú o la pasta Barilla", explica Manoli Martínez, que entró a trabajar a Galerías cuando todavía tenía 15 años y que se acabó jubilando en El Corte Inglés.

No fue la única maniobra comercial de renombre de la compañía, la campaña del 20 % a principios de cada temporada o la apuesta por el turista también funcionó. Los autobuses de extranjeros paraban en Galerías y se les hacía el Passport Service, con el que tenían un 10 % en todo lo que compraran. "La verdad es que flipaban", cuentan entre risas los trabajadores entrevistados.

Cambio de hábito

La llegada de Galerías a Alicante hace 50 años supuso un volantazo a la manera de comprar de la ciudad. «Fue todo un hito en la sociedad española, un cambio de paradigma en la forma de consumo», explica Mariano González Chouciño, profesor e investigador del Departamento de Sociología I de la UA. "No fue sólo un acto de consumo lo que nos ofrecía una gran plataforma como Galerías, sino que también pasó a convertirse en una forma de ocio; hoy es natural pasar la tarde en un centro comercial, pero antes era algo muy novedoso", prosigue Chouciño.

Jerséis a mitad de precio en Galerías Preciados. / Rafa Arjones

Aire acondicionado, escaleras mecánicas, aparcamiento; otra liga. Habían llegado unos grandes almacenes que incluso acabarían de desplazar la zona comercial, entonces en Maisonnave no había nada: cocheras, almacenes y poco más. "La llegada de Galerías cambió todo, antes el eje estaba entre la calle Calderón y el Centro Tradicional y poco a poco se fue desplazando", analiza Vicente Armengol, presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante. "Siempre es más positivo para todos que una gran superficie esté en el casco urbano que en la periferia, así todos los comercios se retroalimentan", reconoce.

Batallitas

Muchos de aquellos trabajadores, en el cierre de 1995 había 326, han quedado a comer esta semana para celebrar los 50 años de Galerías en Alicante y recordar anécdotas comunes. Allí formaron una familia y hoy, cinco décadas más tarde, se les ilumina la mirada cuando hablan de aquello. "Allí entramos niños y salimos adultos", dice Manuel Huesca.

Describen con cariño al que fue su director, Eufemiano González, y también recuerdan las buenas condiciones que tenían los trabajadores y el trato tan cercano con los clientes, seña de la casa, aseguran, pese a tratarse de una gran superficie. "Yo pagué la guardería con lo que ganaba trabajando los domingos", cuenta Manoli Martínez. "Los horarios eran flexibles, yo pude estudiar mientras una carrera", añade Mari Carmen Ibáñez, que recuerda con cariño la tarde que con sus ventas hizo un millón de pesetas. "Ganábamos casi más de las comisiones que de salario", recuerdan.

La artista María Jiménez con el director de Galerías Preciados de Alicante, Eufemiano González. / Perfecto Arjones

En el encuentro de los trabajadores no se pasará por alto la vez que el príncipe, hoy rey, visitó la planta juvenil cuando estudiaba en San Javier o cuando una llamada anónima alertó de que un artefacto explosivo se encontraba en un cuarto de baño. "Eran dos kilos de Goma-2", rememora Huesca. Tampoco las carreras de los primeros clientes que se escapaban de la muchedumbre encaramada a un cristal los días de rebajas, ni de cuando los sábados les ponían por megafonía Hoy puede ser un gran día, de Serrat, para animarlos a vender más. "Manzanares y Lassaletta entraban con sus familias y con el tiempo dejaban de ser clientes y eran amigos", coinciden.

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Treinta años después del adiós de Galerías, entre los alicantinos queda la nostalgia de aquel comercio que trascendió a las compras. Fue punto de encuentro de jóvenes y no tan jóvenes que todavía hoy, estando de paseo por Alicante, responden cuando les preguntan dónde están: "Por Galerías".