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El atropello de un ciclista en la rotonda de la UA obliga a cortar la línea 2 del TRAM de Alicante

Un tranvía en dirección a San Vicente del Raspeig arrolla a un joven en bicicleta, que ha sido trasladado a un centro hospitalario tras sufrir heridas en la pierna

Un TRAM arrolla a un ciclista en la rotonda de la UA

Un TRAM arrolla a un ciclista en la rotonda de la UA

José Gómez

José Gómez

La noche de este domingo, a las 22:15, un tranvía que viajaba en dirección a San Vicente del Raspeig ha atropellado a un joven ciclista en la rotonda de la Universidad de Alicante. Policía, bomberos y ambulancias se desplazaron hasta las vías y atendieron al hombre arrollado, que se encontraba consciente y, según una primera valoración, solo presentaba heridas en su pierna.

El joven ha sido trasladado a un centro hospitalario, mientras que la circulación en la línea 2 quedó interrumpida, lo que ocasionó retrasos en el tramo final del horario de servicio dominical del TRAM.

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