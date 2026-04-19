El atropello de un ciclista en la rotonda de la UA obliga a cortar la línea 2 del TRAM de Alicante

La noche de este domingo, a las 22:15, un tranvía que viajaba en dirección a San Vicente del Raspeig ha atropellado a un joven ciclista en la rotonda de la Universidad de Alicante. Policía, bomberos y ambulancias se desplazaron hasta las vías y atendieron al hombre arrollado, que se encontraba consciente y, según una primera valoración, solo presentaba heridas en su pierna.

El joven ha sido trasladado a un centro hospitalario, mientras que la circulación en la línea 2 quedó interrumpida, lo que ocasionó retrasos en el tramo final del horario de servicio dominical del TRAM.