La avenida de la Constitución: tres años de peatonalización consolidada con la sombra aún pendiente

Justo tres años después de su peatonalización, la avenida de la Constitución se ha consolidado como uno de los principales ejes del centro de Alicante. Es una calle de tránsito constante, con vecinos y turistas que la recorren a diario y edificios que llenan de vida un espacio que ha cambiado mucho en poco tiempo. Pero también es una vía en discusión permanente: sobre su funcionalidad y, especialmente, sobre lo que ha perdido por el camino, como sus sombras.

La transformación de esta vía ha cambiado por completo la manera en la que se usa, pero no ha cerrado las discusiones que mantienen sus vecinos. Entre bancos, terrazas y un flujo constante de personas, la avenida sigue siendo un espacio en revisión permanente, donde la comodidad del paseo convive con carencias que condicionan el día a día. Esta nueva entrega de "La calle es nuestra", la serie de reportajes con la que INFORMACIÓN recorre algunas de las calles más representativas de la ciudad, se detiene en este punto clave para analizar su evolución reciente.

La avenida está bonita, es un sitio para bajar por las mañanas tranquilamente. Tienes el solecito, los banquitos... Francisco Mayayo — Vecino

La avenida de la Constitución no siempre se llamó así, su historia está ligada a los distintos nombres que ha ido adoptando con el paso del tiempo: calle Barranquet, avenida Zorrilla o avenida de José Antonio antes de su denominación actual. Durante buena parte del siglo XX, esta vía fue uno de los grandes centros neurálgicos de la ciudad, tanto que se la llegó a conocer como el "Broadway alicantino" por la concentración de espacios culturales y de ocio. El cine Ideal y el Teatro Principal, entre otros, configuraban una oferta cultural que atraía a cientos de personas cada día.

Hoy, ese carácter central se mantiene, aunque con un uso distinto: la peatonalización ha prohibido el tráfico a favor del peatón, transformando el espacio. "Es nuestra la Constitución, estamos todos los días aquí", afirma Blanca Mora quien, junto a Francisco Mayayo, señala que la avenida "está bonita, un sitio para bajar por las mañanas tranquilamente, tienes el solecito, los banquitos". No obstante, la percepción no es unánime. María Asunción López introduce una de las críticas más repetidas: "Una limpiecita sí que haría falta, la verdad".

Una obra que lo cambió todo

La transformación más reciente de la avenida se produjo en 2023, con la finalización de las obras de peatonalización y su conexión con la calle Bailén. El proyecto, con una inversión superior a 1,4 millones de euros, supuso una renovación integral del espacio que introdujo nuevo pavimento, mobiliario urbano y una redistribución completa del espacio.

El resultado, ahora tres años después, sigue generando opiniones diversas. Eugenio Vázquez valora positivamente el cambio: "Está muy bien arreglada, la he conocido antiguamente y ahora da gusto pasear por ella". En la misma línea, Maruja García destaca el impacto en la vida cotidiana: "Claro que me gusta, por lo menos ahora podemos pasear y sentarnos, que antes no podíamos, solo en el bar y ya está".

Lo que hicieron quitando las melias fue un asesinato. Parece que estamos entrando en otoño con los árboles pelados Isabel Ródenas — Vecina

Otros vecinos reconocen mejoras, aunque con matices. "Lo único que han durado un poco las obras, pero bueno, también ha sido para mejorar y los bancos muy bien", señala Paulino Rosa. Frente a estas opiniones, también hay voces más críticas. Isabel Ródenas advierte de la fragilidad del espacio: "Está estropeada por todo lo que clavan, por todo lo que rompen, pero bueno, dentro de cuatro días igual levantan otra vez y vuelven a empezar".

La ausencia de sombra, el gran punto débil

Entre los aspectos mejor valorados se encuentra la ampliación del espacio peatonal, pero uno de los principales puntos de conflicto sigue siendo la falta de sombra. La retirada de las melias durante la reforma marcó un antes y un después en la percepción del vial. "La avenida está perfecta, pero falta algo de sombra", resume Felicidad García.

Ojalá pusieran las sombras en la avenida porque aquí en verano hay mucho sol Blanca Mora — Vecina

La crítica se intensifica en otros testimonios, como el de Isabel Ródenas que apunta que "lo que hicieron quitando las melias fue un asesinato". "Parece que estamos entrando en otoño con los árboles pelados en lugar de en primavera, no hay sombra para la gente mayor", añade. Por su parte, José Redondo también cuestiona la elección del arbolado: "Los árboles estos están para quitarlos inmediatamente y poner árboles americanos que hacen sombra…".

En 2025, el Ayuntamiento de Alicante anunció la instalación de sombrajes para los meses de más calor, una medida impulsada tras la presión de comerciantes y acuerdos presupuestarios con Vox, , aliado del gobierno local. A día de hoy, su aplicación sigue sin definirse. "Ojalá pusieran las sombras en la avenida porque aquí en verano hay mucho sol", afirma Blanca Mora. Mientras, Paulino Rosa recuerda ejemplos de otras ciudades en las que "se ponen lonas en las avenidas para dar sombra y que se pueda caminar".

El peso de la memoria: el cine Ideal

Uno de los grandes símbolos de la avenida fue el cine Ideal. Inaugurado en octubre de 1925, contaba con una capacidad cercana a las 1.500 personas y ofrecía una experiencia completa que iba más allá de la proyección cinematográfica. Este espacio fue testigo de la evolución del cine, desde el mudo hasta el sonoro, del blanco y negro al color, y también acogió teatro, conciertos y espectáculos mientras el Teatro Principal estuvo cerrado por reformas. "Yo creo que en el cine Ideal vi la película de ‘Lo que el viento se llevó', aún me acuerdo", señala Felicidad García.

Lo que tienen que hacer es que donde estaba el cine Ideal pongan algo importante para la ciudad, quedaría ya perfecta la avenida Maruja García — Vecina

Su cierre en febrero de 2003 marcó el final de una etapa. Desde entonces, el edificio permanece sin uso, pese a los distintos proyectos planteados, entre ellos su posible conversión en hotel tras su adquisición por el Grupo Baraka. "Lo que tienen que hacer es que donde estaba el cine Ideal pongan algo importante para la ciudad, quedaría ya perfecta la avenida", destaca Maruja García.

Patrimonio en la avenida

Frente al cine Ideal se encuentra la antigua Casa de Socorro, inaugurada el 6 de enero de 1927 y diseñada por el arquitecto Juan Vidal Ramos. Este edificio fue durante décadas un punto clave de atención sanitaria inmediata en la ciudad, especialmente en una época en la que no existía la red hospitalaria actual. "Me acuerdo que veníamos al médico aquí, que no había otra cosa pero estabamos muy bien atendidos", explica Maruja García.

También tenía otros "usos". "Mi marido venía aquí mucho, por las noches hacían tertulias los médicos y pasábamos ratos muy agradables", recuerda Sara Durán. Actualmente, el edificio sigue en uso como dependencia municipal, sede de la Concejalía de Bienestar Social, aunque desde el Ayuntamiento de Alicante se prometió realizar en ellas actividades culturales.

En la misma avenida se encuentra también el antiguo Gobierno Militar de Alicante, un inmueble que ha sido objeto de polémica por su reforma, que incorporó viviendas en su parte superior.

Un poco viejete está ya el Teatro Principal, los asientos están roídos y son estrechos, necesita una reforma Paulino Rosa — Vecino

Al final de la avenida se alza el Teatro Principal, uno de los edificios culturales más importantes de Alicante. Su origen se remonta a 1847, cuando la burguesía local impulsó su construcción y a lo largo de su historia ha experimentado diversas reformas, incluyendo la restauración tras el bombardeo de 1939 y la gran rehabilitación de 1985.

Ahora, el teatro sigue siendo un punto de referencia cultural. "Tenemos un abono y vamos bastante", señala Isabel Rodríguez. Sin embargo, su estado actual genera preocupación en un edificio que acumula grietas y falta de mantenimiento. La rehabilitación sigue atascada en los trámites previos. "Un poco viejete está ya el Teatro Principal, los asientos están roídos y son estrechos, necesita una reforma", comenta Paulino Rosa.

Todo lo celebran aquí, cohetes, bailes, ponen hogueras y barracas… Es el epicentro de la fiesta en ciudad Blanca Mora — Vecina

Tradición y vida festiva

Pero la avenida de la Constitución no es un vial peatonal más de la ciudad, también es un escenario de celebración. Aquí se ubica parte de la hoguera de plaza Ruperto Chapí, una de las comisiones fundadoras de las Hogueras en 1928. También tiene su espacio la barraca Los Gorilas. "Todo lo celebran aquí, cohetes, bailes, ponen hogueras y barracas… Es el epicentro de la fiesta en ciudad", explica Blanca Mora.

Alicante tiene una Semana Santa enorme, muy buena y muy bonita Juani Hurtado

La Semana Santa también ha tenido un papel relevante en esta vía. Durante años, la Carrera Oficial se situó en la avenida de la Constitución, y aunque hoy se ha trasladado a la Rambla, muchas procesiones siguen pasando por la avenida. "Alicante tiene una Semana Santa enorme", afirma Juani Hurtado.

Tres años después de su transformación, la avenida de la Constitución sigue siendo un espacio en construcción, a la espera de las prometidas sombras. Entre la memoria de lo que fue y las exigencias de lo que debe ser, la avenida continúa evolucionando al ritmo de quienes la recorren cada día. Porque, más allá de las intervenciones urbanísticas, su verdadera identidad sigue dependiendo de quienes la hacen suya.