Alicante despide la Santa Faz con la devoción intacta hasta el último día

Tercer domingo de Pascua y fin de cuatro días intensos de devoción alicantina. La Santa Faz se despide hasta el año que viene dejando más de 330.000 peregrinos en el día de la romería oficial, menos que en el festivo nacional del pasado año, y la declaración de Bien de Interés Cultural inmaterial firmada por el Consell el pasado viernes con el fin de reconocer y proteger esta tradición centenaria.

Romeros de todas las edades, y hasta de cuatro patas, quisieron acercarse este domingo a la Faz Divina. Con menos afluencia de público, más o menos kilómetros del recorrido original y en diferentes vías de transporte, así fue la mañana que incluía eucarístias desde primera hora para estar en presencia de la reliquia.

Así se vive el último día de Santa Faz en Alicante / Áxel Álvarez

Así fue la despedida a la Santa Faz

El monasterio mantuvo su actividad a lo largo de la jornada por el paso de peregrinos que no quisieron perderse la oportunidad de verla por primera vez en este 2026 o repetir el camino con más compañía. El mercadillo de las calles aledañas y los puestos cercanos a medio gas pero sin perder la esencia de la devoción alicantina que se completa en la llegada del punto común; el encuentro con la Santa Faz. Una plaza con aroma a despedida y ganas de volver a arrancar la cuenta atrás para el año que viene.

La Santa Faz preside una de las eucaristías de este domingo / Áxel Álvarez

Una peregrina, distintas promesas

El objetivo es llegar y formar parte de la tradición sin importar el día, ni la manera de hacerla. Ese fue el caso de familias con hijos pequeños que prefieren la tranquilidad tras la romería multitudinaria, personas que se deciden en el último momento o grupos que también quieren que sus mascotas sean partícipes de una tradición que pasa de generación en generación siendo creyente o no.

Con salida a las 07:15 horas, cercana a la hora oficial de la romería del pasado jueves, inició su travesía el ecuatoriano José Javier Angamarca. El ya alicantino de adopción, decidió ese mismo fin de semana en realizar la peregrina en la última jornada por motivos católicos. "En mi país también hay una romería y ahora me decidí por venir a esta", indicó. Angamarca no dudó en responder qué le pareció esta experiencia ya que insistió en que "la voy a repetir, todas las veces que sea posible". Su primera vez quedó enmarcada con una foto en el interior del monasterio y la asistencia a la misa, un recuerdo que suma a sus vivencias en Alicante.

"La voy a repetir, todas las veces que sea posible" José Javier Angamarca — Peregrino

Bea Vega y su familia, lo tenían muy claro, que sus hijas heredaran esta actividad anual con cariño y de la mano de los más cercanos. Las dos pequeñas, ataviadas con sus blusones, chapa con la imagen de la reliquia, caña a su media y pañuelo de hierbas a juego, han caminado un tramo de la romería con sus padres desde San Vicente. Su abuela, también presente en este momento, declaró que repetían ya que "todavía son pequeñas y preferimos venir hoy; el jueves ya la hicimos los mayores y ahora con las ellas".

Las más pequeñas de la familia también hacen la tradicional peregrina / Áxel Álvarez

La madre de las dos "mini romeras" contó que querían hacerla porque "es una tradición de Alicante y ser alicantino es venir todos los años a Santa Faz". Este domingo el recorrido era más fácil, comentó Vega "porque el jueves trabajábamos, entonces no se puede. Con las niñas es medio caminito hoy, que es más tranquilo, menos gente".

"Es una tradición de Alicante y ser alicantino es venir todos los años a Santa Faz" Bea Vega — Peregrina

Pero en estas celebraciones tampoco faltan las mascotas y, en especial la promesa que realizaron Pilar Gisbert y Eva Rubio junto a su perrita Blanca. El verdadero significado de que los compañeros de cuatro patas son uno más de la familia es incluirles en este tipo de tradiciones. Rubio explicó que hace la romería desde su nacimiento y que ahora la realiza en la última jornada porque "entre semana trabajamos y el domingo, la verdad, hay menos gente; podemos venir acompañados de las mascotas y es mejor".

La llegada a Santa Faz de Eva Rubio y su perrita Blanca / Áxel Álvarez

Al igual que Gisbert lleva la tradición en las venas ya que "esto es una cosa que llevamos en el corazón desde toda la vida, desde que hemos nacido". "Nuestros padres, nuestros abuelos, en casa vemos estampitas de la Santa Faz y pañuelos de tu tatarabuelo, y fajas de cuando venían con las romerías antiguamente. Y esto no sabes cómo llega a tu vida, pero a tu vida llega sea creyente, no creyente, espiritual, no espiritual, da igual", relató la peregrina.

"Esto no sabes cómo llega a tu vida, pero a tu vida llega sea creyente, no creyente, espiritual, no espiritual, da igual" Pilar Gisbert — Peregrina

Desde Mutxamel y con una promesa pendiente. Ambas se emocionaron recordando el motivo de la romería de este año, la perrita de Eva, Blanca. "Venimos por Blanca, porque Blanca estuvo muy malita y la estuvimos cuidando mucho. Y dijimos que, si se salvaba, vendríamos", destacaron las dos peregrinas que no fallaron en esta ocasión tan importante.

"Es su perro, y aquí estamos las dos unidas y trayendo a la Santa Faz a Blanca, que es una superviviente, por la fe y por lo que tenemos dentro las personas, que si lo extrajéramos más hacia el resto del mundo, pues creo que este mundo sería mucho más bonito", concluyó Pilar.

Mil historias, diferentes motivos pero una cuestión en común, la devoción por la tradición más alicantina, "Faz Divina, Misericordia" y hasta el año que viene.