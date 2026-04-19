Luto en las Hogueras de Alicante por la muerte de un histórico barraquer

La fiesta oficial de la ciudad está de luto. Un barraquer de larga trayectoria de la comisión Darrere de l'últim no ve ningú ha dejado un vacío enorme en la historia de las hogueras y barracas de Alicante.

El que fue su vicepresidente, Ismael Olmo García, 'Isma' para sus amigos, fallecía este fin de semana a los 62 años, una noticia que ha llegado desde las redes sociales de la que fue la barraca de su vida. Un comunicado que ha dejado presente su legado e importancia en la evolución de su comisión, que como indica su perfil, son pequeños en número con fuerza para conseguir grandes cosas.

Comunicado de la barraca Darrere de l'ultim no ve ningú "Hoy se acabó un ciclo de nuestra vida muy importante. Hemos perdido a nuestro amigo y compañero, a nuestro Isma. La vida deja de ser justa cuando permite que personas como tú os vayáis tan pronto, con la de cosas que te quedaban por hacer y ofrecer. Donde estés espéranos porque nos quedan muchas cosas por hacer juntos, mientras tanto desde aquí siempre diremos ¡grande nuestro Isma! Nos duele mucho haberte perdido. Hasta que nos volvamos a ver… ¡Besos al cielo!".

El mundo de la Fiesta llora su pérdida

Las redes sociales se han convertido en el recuerdo de un barraquer que lo era todo para los suyos. Tanto el distrito de Pla-Metal, al cual pertenecen, como diferentes foguerers y conocidos han mostrado su conmoción y ánimo a la familia y allegados por la pérdida de Ismael.

Uno de los mensajes más destacados ha sido desde la Federación de Barracas de Alicante que se han centrado en su figura como un gran trabajador y un ejemplo a seguir.

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Comunicado de la Federación de Barracas de Alicante "Hoy las barracas estamos de luto. Ha fallecido Ismael Olmo García de la barraca Darrere de l'ultim no ve ningú. Un gran barraquer, alicantino y sobre todo una gran persona. Ismael fue muy trabajador y un ejemplo a seguir, con su legado será siempre un pilar importante de esta barraca. Lamentamos profundamente su perdida. Nuestra más sentidas condolencias a la familia y amigos. D.E.P."

Como ha destacado la barraca en sus agradecimientos por las muestras de cariño por la marcha de 'Isma', "estas Hogueras miraremos al cielo y recordaremos tu sonrisa".