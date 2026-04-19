Respeto y convivencia en el “clásico” entre gitanos y la Guardia Civil en Alicante

Un encuentro inusual pero marcado por el compañerismo, el respeto y el orgullo de pertenecer a una ciudad como Alicante. Con motivo de la celebración del día internacional del pueblo gitano, volvió "el clásico" entre la Federación Alicantina del Pueblo Gitano (FAPG) y la Guardia Civil. Una mañana, no solo deportiva, sino de convivencia entre diferentes ámbitos de la sociedad y público dispuesto a animar a ambas partes y disfrutar de un partido especial.

Deporte para fortalecer la integración

El evento deportivo ha contado con la presencia de diversas autoridades que se sumaron a una causa común; la unión de la sociedad alicantina.

Félix Utrera, presidente de la FAPG, explicó que "este partido se organiza con el objetivo de que se vea que aquí no hay diferencias entre la Guardia Civil y el pueblo gitano".

Utrera también señaló que "esto es un día de hermandad para todos y vamos a disfrutar". "Aquí lo importante no es quién gane o quién pierda, sino la unión que hay entre la Guardia Civil y el pueblo gitano", concluyó.

"Aquí no hay diferencias entre la Guardia Civil y el pueblo gitano" Félix Utrera — Presidente de la Federación Alicantina del Pueblo Gitano

En la misma línea, la otra parte del encuentro deportivo, Francisco Poyatos, coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, destacó la consolidación del evento y que "esto ayuda mucho a seguir conociéndonos porque, al final, el conocimiento mutuo siempre es un valor muy positivo".

El coronel resaltó que esta tercera edición del encuentro supone “un día magnífico” para compartir y seguir consolidando una cita que, subrayó, "permite reforzar los valores comunes entre la Guardia Civil y la Federación del Pueblo Gitano".

"Este tipo de encuentros ayudan mucho a seguir conociéndonos, porque, al final, el conocimiento mutuo siempre es un valor muy positivo" Francisco Poyatos — Coronel de la Comandancia de la Guardia Civil en Alicante

Por otro lado, participó como debutante en el partido, Juan Utrera, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, que expresó su gratitud y la intención de dejar en lo más alto al consistorio durante la jornada deportiva.

Foto de familia previa al encuentro / Áxel Álvarez

Las Hogueras de Alicante presentes en el terreno de juego

Entre aplausos y coros de "esa Bellea" entró en el campo, la máxima representante de la fiesta oficial de la ciudad, Adriana Vico, siendo la primera Bellea del Foc en colaborar en este evento tras tres ediciones.

Vico declaró que "con el cargo que tengo, hay que estar en todos los lugares y en todas las celebraciones que se realicen en Alicante, y esta es una de ellas, una mañana de unión, de compañerismo y de respeto".

"Creo que como Bellea del Foc es importante estar presente en todos estos tipos de actos". Adriana Vico — Bellea del Foc

Por su parte, David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres, comentó que es una oportunidad de que esté la fiesta en el deporte y que todas las sociedades deberían estar en estos eventos.

Tras un acto protocolario de agradecimiento a las entidades institucionales y patrocinadores presentes, dio comienzo el partido con una cuenta atrás de tres segundos coreada por el público que autorizó, junto al pitido inicial del árbitro Juan Manuel Ruano, el saque de honor realizado por la Bellea del Foc, Adriana Vico.

Saque de honor realizado por Adriana Vico, Bellea del Foc / Áxel Álvarez

Un desempate histórico que no ha podido ser

Este "clásico" entre el pueblo romaní y la Benemérita este domingo decidía en el terreno de juego quién se llevaría la delantera de victorias en la historia del torneo en su tercera edición, pero no ha sido así.

Tras los triunfos para cada bando en anteriores encuentros, el alto nivel de los jugadores y los tantos marcados por ambos equipos; en la primera mitad por parte del conjunto gitano y en el segundo tiempo la Guardia Civil ha anotado para empatar el partido, el trofeo se quedó sin dueño.

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Una jugada del equipo de la Benemérita en la primera parte del partido / Áxel Álvarez

En el pitido final estallaron las risas y las ganas de revancha para el año que viene, el cual se espera que siga aumentando la ilusión por una cita donde el deporte y el respeto forjan la unión del pueblo gitano y la sociedad alicantina.