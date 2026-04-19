Una unión forjada en fuego y premios: Baver-els Antigons renueva a sus artistas para las Hogueras de Alicante de 2027

Aún no se ha desvelado el secreto mejor guardado de la hoguera Baver-els Antigons al público para este 2026, pero la comisión lo ha tenido claro, el monumento de 2027 será de la mano de los mismos artistas. Así lo han anunciado este domingo por redes sociales, Paco Torres y Fernando Foix renuevan un año más con los «antigones».

La comisión mostró los bocetos para las Hogueras 2026 y reveló la continuidad del contrato por un ejercicio más con ambos constructores que ya saben lo que es triunfar en la hoguera ubicada en el distrito de Babel.

La primera renovación para el 2027

Baver-els Antigons sabe que la mejor estrategia es confiar en el trabajo de los artistas que aceptan grandes retos como plantar un monumento de calidad en la categoría reina como es la Especial de las Hogueras de Alicante. Por ello, no es la primera vez que realizan una renovación tan temprana. El pasado año, tras el primer premio adulto de "Vanity" donde saborearon el cielo de las grandes triunfadoras, prometieron ir a por más y afianzaron el compromiso con Paco Torres. La innovación del proyecto de Fernando Foix ha consolidado la relación entre la comisión infantil y el artista que se extiendió por un ejercicio más.

El palmarés de Fernando Foix

Fernando Foix ha consolidado una gran trayectoria en la categoría reina infantil de la mano de Baver-Els Antigons, logrando el Primer Premio de forma consecutiva en 2023 con la emotiva obra Ara més que mai y en 2024 con El secret de les flames, título que revalidó su posición en lo más alto del podio alicantino. A este impecable palmarés se suma el Ninot Indultat que consiguió con la misma comisión en 2022. Foix espera superar el cuarto puesto obtenido en la categoría Especial el pasado año.

Baver-Els Antigons, ganadora del Primer Premio Infantil de Hogueras 2023 / Pilar Cortés

Paco Torres y Antigons: La historia de un gran triunfo

El historial de Paco Torres en la comisión Baver-Els Antigons ha sido una ascensión meteórica hacia la élite de las Hogueras de Alicante, culminando en el esperado Primer Premio de la categoría Especial en 2025 con el monumento Vanity. Entre sus victorias también suma un cuarto y tercer puesto en 2023 y 2024, respectivamente en la categoría reina, y un Ninot Indultat adulto logrado por el artista en 2024.

Baver - Els Antigons gana por primera vez el premio a la mejor hoguera de Alicante / Pilar Cortés

Así queda la categoría Especial de las Hogueras de Alicante

De diez comisiones en 2025 a trece (o doce) en 2026. El récord histórico en la categoría Especial de las Hogueras de Alicante pende de un hilo. Tras la incorporación de Calvo Sotelo y Explanada, doce hogueras plantarán en la sección reina de la fiesta oficial de la ciudad. Un camino que no ve muy claro, Alfonso el Sabio, la comisión número trece de este 2026.

La hoguera Alfonso el Sabio asume que no podrá competir en la categoría Especial este 2026. Así lo confirmó su presidente, Jorge Cuesta, tras una reunión con David Olivares, presidente de la Federació de les Fogueres, y el Ayuntamiento que pone fin a semanas de conflicto. Los motivos técnicos más relevantes que afectan a esta decisión son la falta de espacio para cumplir con los requisitos de seguridad y ocupación en su ubicación habitual. Tras este desenlace, la comisión indica que está en el aire su ascenso para este ejercicio y deberá decidir ahora el futuro de su monumento, que se encuentra en fase de construcción.