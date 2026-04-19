Los vecinos de Playa de San Juan en Alicante anuncian movilizaciones si no se desbloquea el nuevo centro de salud
El colectivo vecinal da de plazo hasta junio para obtener una reunión con Pérez Llorca y un compromiso firme sobre una infraestructura sanitaria que reclama desde hace más de una década
La Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos ha reclamado una solución urgente para la falta de un nuevo centro de salud en Playa de San Juany ha advertido de movilizaciones si antes de junio no se produce una reunión con el presidente de la Generalitat y un compromiso firme sobre esta infraestructura.
La entidad vecinal sostiene que la situación sanitaria del Distrito 4 arrastra más de una década de reivindicaciones sin respuesta y considera que la falta de avances ya no obedece a motivos técnicos o administrativos, sino a una falta de prioridad política.
Según la asociación, la zona cuenta con unos 80.000 vecinos censados y en verano la población usuaria alcanza las 300.000 personas. En este contexto, denuncian que la atención sanitaria se sostiene actualmente con el centro de salud de Cabo Huertas y el consultorio de la avenida de Bruselas, cuyas instalaciones, aseguran, presentan importantes deficiencias.
"Agravio comparativo" con otros barrios
El colectivo vecinal ha señalado además un “agravio comparativo” respecto a otros barrios de Alicante, después de que hayan comenzado los trabajos para nuevos centros de salud en zonas como El Garbinet y La Torreta. Aunque muestran su satisfacción por estos avances, consideran que la situación evidencia que la Administración “sí tiene capacidad de actuación”, pero no está priorizando el área con mayor crecimiento demográfico y presión asistencial de la ciudad.
Desde Juntos Avanzamos aseguran que la paciencia del vecindario “se ha agotado” y avanzan que, si no se producen avances en las próximas semanas, impulsarán una respuesta ciudadana “contundente” para reclamar mejoras en la atención sanitaria de Playa de San Juan.
La asociación insiste en que la reivindicación afecta a un servicio básico y reclama a las distintas administraciones una respuesta “real y urgente” ante una demanda que consideran histórica en el barrio.
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