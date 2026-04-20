Engaño en la regularización de inmigrantes: "Nos piden 200 euros por hacernos el certificado de vulnerabilidad"

"Todo el mundo anda buscando un papel que les piden. Es todo muy confuso y enredado. Nos dicen que hay que llamar a la trabajadora social y que hay que sacar cita con el ayuntamiento, para obtener lo que llaman el certificado de vulnerabilidad". Así explica un inmigrante en Alicante que está inmerso en el proceso de regularización todo lo que rodea a la obtención de un documento que algunos solicitantes precisan para poder optar al arraigo.

La realidad es que, según denuncian diversos afectados, hay "algunas personas y abogados" que les piden hasta 200 euros para tramitarles ese papel. "Están pidiendo dinero por ese informe. No es normal que pidan tanto por él pero por desespero muchos lo pagan para no estar dando vueltas por allá, vueltas para acá". Es decir, que han surgido mafias o al menos personas que reclaman pagos por un certificado que es gratuito.

En el portal web específico para la regularización habilitado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Regularización - Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) hay un modelo de certificado para acreditar la situación de vulnerabilidad está disponible para su descarga.

El ministerio explica que no es necesario que todas las personas que accedan al proceso de regularización extraordinaria presenten este certificado. Solo es necesaria su presentación en el supuesto de encontrarse en situación de vulnerabilidad.

A los efectos del proceso de regularización, se considera que se encuentran en esta situación las personas extranjeras que, atendiendo a su condición administrativa irregular y a las circunstancias personales, económicas, sociales, psicosociales, familiares o habitacionales derivadas de la misma, ven afectadas sus condiciones de vida o el acceso efectivo a sus derechos.

Largas colas en las OMACs de Elche en el inicio de la regularización extraordinaria de extranjeros / Áxel Álvarez

Portal web

La persona solicitante del proceso puede descargar el modelo de certificado de vulnerabilidad en el apartado “Documentos de Interés” del portal web dedicado específicamente a la regularización. Para acreditar su situación de vulnerabilidad deberá cumplimentar el modelo y presentarlo ante alguna de las entidades competentes para su acreditación.

Son entidades competentes en materia de asistencia social, los servicios sociales públicos, además de las entidades sociales y sindicatos inscritos en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería regulado por la Orden ISM/164/2026. El listado de estas entidades colaboradoras puede consultarse en el portal web de regularización.

Para incluir este certificado de vulnerabilidad entre la documentación presentada al procedimiento, será imprescindible que esté sellado por una de las entidades competentes en materia de asistencia social. Si el certificado no está sellado, no será válido para el proceso de regularización.

También será válida la presentación de otros modelos de certificado de vulnerabilidad expedidos por los Servicios Sociales públicos siempre que acrediten la situación de vulnerabilidad de la persona solicitante.

Gratuitos

La descarga del modelo de solicitud del certificado de vulnerabilidad, así como su sellado y expedición son gratuitas. Ninguna persona o entidad puede cobrar por este servicio.

En aplicación de lo anterior, no deben presentar el certificado de vulnerabilidad aquellas personas que son o han sido solicitantes de protección internacional en algún momento. Estas personas podrán solicitar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales por razón de arraigo para personas solicitantes de protección internacional (EX31).

Tampoco tendrán que acreditar este supuesto, aquellas personas que han trabajado por cuenta ajena (con contrato laboral) o propia, en España, o acrediten la intención de trabajar por cuenta ajena (mediante oferta de trabajo), o por cuenta propia, mediante una declaración responsable. Esta declaración responsable se encuentra incluida en el impreso de solicitud de la Autorización de residencia por circunstancias excepcionales por razón de arraigo (EX32).

Residencia

Tanto el formulario de solicitud de autorización de residencia por razón de arraigo para personas solicitantes de protección internacional (EX31), como el de solicitud autorización de residencia por razón de arraigo (EX32) están disponibles también en el portal web específico para la regularización.

Por último, las personas que puedan acreditar que permanecen en España junto con su unidad familiar tampoco necesitarán presentar el certificado de vulnerabilidad. Esta unidad familiar tiene que estar compuesta por hijas o hijos menores de edad (o mayores con discapacidad), o ascendientes de primer grado con los que convivan.