Más anuncios sobre el futuro Plan General de Alicante: más de 22.000 viviendas en ocho zonas de la ciudad

El futuro urbanístico de Alicante sigue tomando forma a base de anuncios parciales. El Ayuntamiento ha vuelto a desgranar este lunes nuevas claves del Plan General Estructural (PGOU), el documento que definirá el desarrollo urbanístico de la ciudad en las próximas década, sin que todavía se haya presentado su borrador completo. El último avance se ha hecho público este lunes a través de un comunicado, en el que se concretan las previsiones de crecimiento residencial y la localización de los principales sectores de expansión con más de 22.000 viviendas.

Este anuncio se produce en paralelo al proceso participativo abierto por el equipo de gobierno del PP en el último mes. Tras la celebración de varias mesas temáticas centradas en cuestiones como la infraestructura verde, la movilidad o la regeneración urbana, este martes tendrá lugar una nueva sesión dedicada a las políticas de vivienda, que se celebrará a las 17.30 horas en Puerta Ferrisa.

Crecimiento residencial

El nuevo avance sitúa la vivienda en el eje central del planeamiento. El PGOU contempla la construcción de 22.300 nuevas viviendas en sectores de expansión, a las que se sumarán otras 14.300 en ámbitos de regeneración urbana y reconversión de suelos industriales, además de 1.300 destinadas específicamente al alquiler asequible. A esta cifra se añaden unas 5.000 posibles viviendas adicionales que podrían desarrollarse en la ciudad, según señalan desde el Ayuntamiento.

En conjunto, el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, señala que la oferta superará las 40.000 viviendas en un horizonte de entre dos y tres décadas. Con la vivienda en zonas de nuevos desarrollos y en zonas de regeneración y transformación urbana, de la que aproximadamente el 40% será de protección oficial, así como la vivienda dotacional de alquiler asequible, el PGOU da respuesta a las necesidades habitacionales de la población para los próximos 20-25 años, con una oferta global de más de 40.000 viviendas", afirma Peral.

Las proyecciones demográficas, según los datos recogidos por el Ayuntamiento de Alicante en el Estudio de Población y Vivienda como parte de los trabajos previos de redacción del Plan General Estructural, sitúan la población en torno a los 440.000 habitantes en 2045 y cerca de los 466.000 en 2050.

El documento identifica ocho zonas de nuevo desarrollo residencial en Alicante / INFORMACIÓN

Ocho sectores de desarrollo residencial

El documento identifica ocho zonas de nuevo desarrollo residencial. El sector de Fondo Piqueres, situado al noroeste de la ciudad, contará con unas 7.500 viviendas y reservará suelo para un tercer hospital, además de equipamientos deportivos y nuevas infraestructuras viarias.

En el norte, el ámbito de Guijarro-Villafranqueza prevé la construcción de unas 2.700 viviendas y la implantación de un centro de ciclos formativos de ámbito provincial. Por su parte, Lomas de Garbinet contempla alrededor de 930 viviendas y la creación del parque de Las Lomas y la mejora de las conexiones viarias.

El sector de Vistahermosa-Juncaret, con unas 3.200 viviendas, incluye la ampliación del Cerro de las Balsas y la configuración de un corredor verde conectado con el litoral. Junto a este ámbito, los sectores de Vista Alegre y Alameda sumarán más de 3.000 viviendas y permitirán el desarrollo de usos terciarios vinculados al eje de la avenida de Denia.

El sector de Ciprés, con unas 2.100 viviendas, se plantea como un espacio de transición junto al Parque de la Huerta. Por último, el ámbito de Pino y Ruaya, con cerca de 2.500 viviendas, permitirá mejorar la conexión viaria entre distintos ejes metropolitanos y contribuirá a la creación de un corredor verde en torno al barranco Lloixa-Juncaret.

Modelo territorial y nuevos barrios

El modelo territorial propuesto dibuja un "arco de crecimiento" alrededor del núcleo urbano actual. Este esquema busca reforzar una ciudad compacta, evitando la dispersión y apostando por densidades medias-altas, con edificaciones en altura que permitan optimizar el uso del suelo.

Los nuevos barrios, concebidos como desarrollos de "nueva generación", combinarán usos residenciales, terciarios y dotacionales. La intención es evitar zonas monofuncionales y fomentar entornos urbanos dinámicos, con servicios, actividad económica y espacios públicos integrados. Desde el punto de vista ambiental, el plan incorpora infraestructuras verdes conectadas, sistemas de drenaje sostenible y medidas contra el efecto isla de calor, alineándose con criterios de adaptación climática.

Hasta ahora, y a la espera de conocer el borrador del futuro Plan General, el Ayuntamiento ya ha avanzado diferentes aspectos del documento. En este sentido, el gobierno de Barcala se ha comprometido a impulsar la vía litoral de 21 kilómetros de la que se lleva hablando en el Consistorio desde tiempos del tripartito; la creación de seis nuevos parques entre los que se incluyen infraestructuras ya anunciadas como el Parque Central, Lomas de Garbinet o el gran campo de viñedos de las Torres de la Huerta; nuevas medidas contra inundaciones como programas de paisaje para la regeneración y mejora de la funcionalidad de los barrancos de las Ovejas, Agua Amarga y Juncaret; más dotaciones culturales junto al puerto; la construcción de aparcamientos disuasorios con 10.000 plazas.