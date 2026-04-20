El ataque de un tiburón a un turista alicantino abre el debate sobre la seguridad de las excursiones marinas en Maldivas

«El paraíso te espera en The Residence Maldives, situado en Falhumaafushi, una isla virgen del atolón Gaafu Alifu, uno de los atolones más grandes del mundo. Déjate llevar por la exclusiva sensación de una isla privada en este refugio apartado, donde la incomparable belleza de la naturaleza crea un entorno fascinante para una relajación sublime». Así se define The Residence Maldives, el hotel en el que según la Agencia EFE se encontraba hospedada la pareja valenciana que ha sufrido una tragedia en su luna de miel, al sufrir él una grave mordedura de tiburón que le amputó una pierna.

La familia de la mujer, una joven castellonense, indicó a Mediterráneo, del mismo grupo editorial que INFORMACIÓN, que se ha presentado una denuncia ante las autoridades de Maldivas porque consideran que lo que ocurrió fue una grave «imprudencia» de una empresa turística.

Se desconoce por el momento cuál fue la compañía concreta con la que contrataron esta experiencia, pero son muchas las que ofrecen a los turistas esta opción de nadar cerca de los tiburones. El propio hotel The Residence Maldives tiene entre sus opciones destacadas en su web la excursión llamada «Sumérgete en las profundidades azules». «¿Siempre te has preguntado cómo es respirar bajo el agua? La experiencia Discover Scuba Diving te ofrece una introducción rápida y sencilla a lo necesario para explorar el mundo submarino. Atrévete a adentrarte en el misterioso azul y descubre una nueva forma de apreciar nuestros océanos», indican. El hotel dentro del atolón Gaafu Alifu, al que pertenece también la isla de Kooddoo, donde ocurrió el ataque. El extremo norte de esta pequeña isla se llama Jardín de los tiburones.

Incluso para principiantes

En la isla hay otro hotel, el Mercure, que directamente habla de los tiburones: «El Suvadiva Dive Center, el centro de buceo del resort Mercure, certificado por PADI, te mostrará los tiburones, las tortugas marinas y las rayas que habitan en la inmensa laguna azul. Si eres completamente principiante, nuestro equipo de buceo te enseñará las habilidades necesarias antes de llevarte a los mejores puntos de inmersión de la zona».

Las empresas lo muestran como una actividad segura, algo que está en cuestión por una parte de la sociedad. Los críticos creen que de un tiempo a esta parte se ha alimentado artificialmente a los escualos para que los turistas tengan más posibilidades de verlos, y una hipótesis es que esto haya influido en el ataque al joven alicantino.