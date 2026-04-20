El Ayuntamiento de Alicante hace reparaciones en 15 colegios tras un curso lleno de quejas por el mantenimiento

El Ayuntamiento de Alicante ha cifrado este lunes en una quincena los colegios donde ha ejecutado labores de reparación y mantenimiento durante las vacaciones de Semana Santa, después de la lluvia de quejas y de problemas amontonados a lo largo del curso en las infraestructuras educativas por la demora en resolver las deficiencias. Como ejemplos, ha habido escolares que han tenido que comer en el gimnasio desde octubre porque su comedor estaba lleno de humedades, algunos han tenido el 70 % de los baños rotos durante semanas y otros aguardan más de 100 días a la reparación de la cornisa de un edificio pegado a la zona del patio.

Los trabajos realizados han consistido principalmente en impermeabilizaciones para evitar goteras y filtraciones, reparaciones de muros exteriores, de baños y cocinas, actuaciones de pintura, arreglos de persianas y mejoras de suelos, según un comunicado municipal.

Durante estos días de descanso lectivo, la concejalía de Infraestructuras, que ha desarrollado junto con la de Educación un plan de mantenimiento y mejora de los centros escolares, ha actuado concretamente en los colegios Virgen del Remedio, La Condomina, Azorín, Mediterráneo, San Blas, Carlos Arniches, San Gabriel, Joaquín Sorolla, Mora Puchol, Palmeral, Santo Domingo, Rabassa, Gastón Castelló, Campoamor y Gloria Fuertes.

Colegio La Condomina, donde ha habido reparaciones esta Semana Santa / INFORMACIÓN

"A pleno rendimiento"

La concejala del área, Cristina García, ha explicado que “el nuevo contrato que triplica la inversión con respecto al anterior ya se encuentra a pleno rendimiento y se van a ir realizando las actuaciones necesarias en todos los centros educativos alicantinos”, sin que por ahora se haya hecho pública la hoja de ruta de la larga lista de reparaciones que tiene por delante.

Pese a las denuncias que llevan sucediéndose desde septiembre, por parte de las asociaciones de padres y madres de los alumnos, la edil ha señalado que le "gusta recordar" que "la labor de mantenimiento es constante y cíclica porque no finaliza mientras que las reparaciones que vayan surgiendo se acometerán lo antes posible en función de la urgencia de cada una de ellas”.

Una vez que la nueva contrata se firmó el pasado 30 de marzo y han empezado los primeros arreglos, desde el Ayuntamiento han destacado que "lo importante es que ahora disponemos de más medios para poder acometer estas necesarias actuaciones y que hemos diseñado un plan junto con Educación para dar respuesta a las demandas de los centros de manera más rápida y eficaz”, ha concluido García. De ese plan tampoco se ha dado detalles públicamente.