El Ayuntamiento, la Diputación y la Generalitat se conjuran para mantener The Ocean Race en Alicante

Alicante ya negocia para albergar nuevas ediciones de The Ocean Race, la mayor carrera náutica del mundo. Cuando aún faltan ocho meses para la salida que se producirá en enero de 2027, el Ayuntamiento de Alicante, junto con la Generalitat y la Diputación Provincial ya mantienen conversaciones para que el evento vuelva a recalar en la ciudad en próximas ediciones.

Así lo ha anunciado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, durante la inauguración de una jornada que los organizadores de la carrera han organizado para buscar socios tecnológicos entre las empresas locales.

El Ayuntamiento y la Generalitat negocian nuevas ediciones de The Ocean Race en Alicante / INFORMACIÓN

"Estamos haciendo el máximo esfuerzo para garantizar que The Ocean Race siga vinculada como puerto de salida a la ciudad de Alicante", ha recalcado el primer edil tras recordar los beneficios que la competición ha aportado a toda la región. Unos beneficios que se estiman en un impacto de 467 millones de euros en al PIB de la ciudad y la Comunidad Valenciana, 8.000 puestos de trabajo a tiempo completo y 200 millones de repercusión mediática.

En este sentido, previamente a la jornada el Ayuntamiento de Alicate y The Ocean Race han firmado un acuerdo para incorporar a la organización responsable de la carrera a Alicante Futura, la estrategia para captar empresas innovadoras de la ciudad.

Embarcaciones en la Ocean Race de 2023, en Alicante. / Ricardo Pinto | Team Malizia

Además, Barcala también ha señalado que este acuerdo también permitirá incorporar las innovaciones tecnológicas que se consiguen para el desarrollo de la prueba a la gestión municipal. "Todo lo que se haga va a tener aplicación directa y va a beneficiar directamente a la ciudadanía", ha señalado.

Previamente, el director general de The Ocean Race, Richar Brisius, ha invitado a los representantes de las empresas allí presentes a presentar sus propuestas a la organización y ha recordado que la competición es un gran laboratorio de innovación.

Durante la jornada se ha puesto el ejemplo de la firma valenciana Veiem360, que es la responsable del sistema que ha permitido que en la última edición celebrada en Europa pudiera seguirse las 24 horas por internet.

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En este mismo sentido, el secretario autonómico de Innovación, Eduardo Pascual, ha insistido en la idea de que The Ocean Race "constituye un laboratorio de innovación avanzada único", tanto desde el punto de vista de la innovación tecnológica del sector náutico, como sobre todo de digitalización y telecomunicaciones. No en vano, Alicante también alberga las instalaciones que permiten el seguimiento de la carrera por todo el mundo.