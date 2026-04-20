Camarero anuncia otras 76 viviendas protegidas en Alicante con una futura promoción en Benisaudet

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha anunciado este lunes en Alicante la próxima licitación de una nueva promoción de 76 viviendas de protección pública destinadas a alquiler asequible en Benisaudet, en un movimiento que amplía la cadena reciente de anuncios del Plan Vive en la ciudad. La dirigente autonómica ha aprovechado una visita a las obras en marcha en el barrio Miguel Hernández para avanzar esa futura actuación, que se sumará a las ya anunciadas, entre ellas la de levantar otros 52 pisos en una parcela de la calle Hermanos Machado, en Babel.

El anuncio de Benisaudet ha sido la principal novedad de una visita centrada también en exhibir el avance de distintas actuaciones de rehabilitación y mantenimiento en el barrio Miguel Hernández, uno de los enclaves de vivienda pública más vulnerables de Alicante. Allí, la Generalitat tiene en marcha la rehabilitación integral de dos edificios de la plaza Yolanda Escrich, con un total de 36 viviendas, además de otros trabajos de refuerzo estructural, fachadas y cubiertas en distintas manzanas del barrio.

Según ha trasladado la propia Camarero, el edificio de los portales 5 y 6, con 20 viviendas, se encuentra ya en fase de finalización, mientras que el de los números 7 y 8, con otras 16, sigue en ejecución. Junto a esa intervención, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) también ha licitado recientemente obras de reparación y refuerzo en la denominada manzana A, después de haber actuado ya en la C y mantener trabajos en la B.

La visita se produce, además, en un momento en que la política autonómica de vivienda mantiene en Alicante otro frente abierto con el caso de Les Naus, el escándalo por las adjudicaciones de viviendas protegidas que investiga, entre otros, una comisión en las Cortes. En ese órgano, Vox ha pasado de no contemplar la comparecencia de Camarero a asegurar que la está valorando, mientras el PSPV y Compromís sí reclaman que dé explicaciones desde el inicio. Ese contexto no convierte la visita de este lunes al barrio de Miguel Hernández en un acto de respuesta a Les Naus, pero sí acompaña de fondo la presencia de la consellera en una ciudad donde la vivienda protegida sigue bajo fuerte escrutinio político.

Deterioro y vulnerabilidad

La visita, por tanto, no sirvió tanto para anunciar el arranque de una actuación nueva en Miguel Hernández como para poner el foco sobre un proceso que la Generalitat viene desplegando desde hace meses en este grupo promovido en 1952, formado por 20 bloques y un total de 520 viviendas. El barrio arrastra desde hace años problemas de deterioro y vulnerabilidad, lo que ha convertido su rehabilitación en una de las intervenciones más visibles de la política autonómica de vivienda pública en Alicante.

Camarero ha presentado estas obras como una muestra del “compromiso del Consell con la vivienda pública y el futuro del barrio Miguel Hernández” y ha defendido que las actuaciones en marcha permiten mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética y la habitabilidad de los inmuebles. La Generalitat cifra en más de 7,3 millones la inversión destinada a la rehabilitación integral de los dos edificios de la plaza Yolanda Escrich y eleva a 10,9 millones el montante invertido en la ciudad de Alicante en el mantenimiento de grupos de vivienda pública.

Reafirmo el compromiso del Consell con la vivienda pública y el futuro del barrio Miguel Hernández Susana Camarero — Vicepresidenta primera y consellera de Vivienda

Más allá del escaparate de Miguel Hernández, la parte con más recorrido urbanístico está en Benisaudet. La futura promoción de 76 viviendas protegidas amplía la sucesión de operaciones que el Consell viene vinculando al Plan Vive en Alicante, en un contexto de fuerte presión por el acceso a la vivienda. A falta de conocer los plazos concretos de esa licitación y el calendario efectivo de ejecución, el nuevo anuncio se incorpora al mapa de suelos y promociones que la Generalitat ha ido poniendo sobre la mesa en la ciudad con la promesa de ampliar la oferta asequible.

Ese movimiento enlaza además con el anuncio reciente de otra futura actuación de 52 viviendas en la calle Hermanos Machado, sobre una parcela de titularidad autonómica situada en el entorno del Palacio de Justicia y del Archivo Histórico Provincial. En ambos casos, el Consell intenta proyectar una línea de avance continuado en la movilización de suelo público para vivienda protegida, aunque el alcance real de esa estrategia seguirá dependiendo de que las previsiones se traduzcan en promociones efectivas y en plazos cumplidos.

La propia Camarero ha enmarcado tanto la actuación de Miguel Hernández como el anuncio de Benisaudet en el despliegue del Plan Vive Comunitat Valenciana, con el que la Generalitat busca impulsar la construcción de vivienda protegida a partir de suelo autonómico y municipal. Según ha defendido, en la provincia de Alicante hay ya más de 2.700 viviendas protegidas en distintas fases, de las que unas 700 corresponderían a la capital.