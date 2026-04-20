Ciudadanos pide a la jueza citar como testigo al técnico expedientado por las viviendas protegidas de Les Naus

La acusación popular que ejerce Ciudadanos en la causa por las viviendas protegidas del residencial Les Naus ha pedido a la magistrada que investiga los hechos la citación como testigo del técnico expedientado por la Generalitat por estas irregularidades, Roberto Palencia. Este funcionario, jefe de la sección de Vivienda Protegida y que fue el responsable único de los visados de los 140 pisos de la urbanización situada en La Condomina, asumió ante sus superiores toda la responsabilidad. En un primer momento, fue suspendido de empleo y sueldo por visar irregularmente la solicitud de su mujer, reconoció su error cuando fue detectado y se ofreció voluntario para controlar los expedientes: "La he cagado, asumo las consecuencias", señaló. Sin embargo, a las pocas semanas fue reincorporado a su puesto de trabajo, aunque desde la Generalitat se subraya que ya no ejerce labores de visado.

Ciudadanos, a través del abogado Eduardo García Ontiveros, ha pedido que este técnico declare como testigo, una condición procesal que le obliga a decir la verdad, así como a responder a las preguntas de todas las partes. El escrito argumenta que el técnico fue el responsable único de la revisión e instrucción de la totalidad de los expedientes de visado de la promoción. La acusación considera fundamental aclarar la posible concurrencia de causas de abstención, dado que su esposa figura presuntamente como adjudicataria de una de las viviendas que él mismo debía supervisar. Sin embargo, también visó como correctos determinados expedientes que no cumplían con los requisitos legales o que carecían de documentación esencial para acceder a una vivienda protegida. Se busca aclarar cuáles fueron los motivos que justificaron esos visados.

El pasado mes de febrero, la Conselleria de Vivienda suspendió de empleo y sueldo a Roberto Palencia por su tramitación de las adjudicaciones de Les Naus. Una decisión que el funcionario recurrió, pero con la que el departamento autonómico de Susana Camarerosiguió adelante, apartándolo como medida cautelar. Sin embargo, fuentes de la Generalitat han indicado que dicho expediente sancionador, de carácter administrativo, se ha dejado en suspensión mientras se resuelve el procedimiento judicial, tal y como marca la ley. Una vez que esto suceda, siempre y cuando la vía penal no haya procedido contra el técnico, sería posible retomar los trámites del expediente sancionador.