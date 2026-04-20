Confirmado por el Ayuntamiento de Alicante: cortes de tráfico y cambios en el autobús desde este martes
La gala de las candidatas a Belleas del Foc obligarán a eliminar el tránsito por una de las principales calles de la ciudad hasta el domingo
Se acerca la elección de las Belleas del Foc 2026 y la ciudad de Alicante ya se prepara para vivir sus galas de candidatas. El próximo sábado, 25 de abril, a partir de las 20.00 horas tendrá lugar la gala de candidatas a Bellea del Foc mientras que el día anterior (a la misma hora) tendrá lugar la de las infantiles. La elección de las Belleas del Foc tendrán lugar el día 1 de mayo la infantil y el día 2 la adulta.
Este año ambos eventos tendrán lugar en la Rambla de Méndez Núñez por lo que los cortes de tráfico y los cambios en los recorridos de autobús serán inevitables. Además, no se limitarán sólo a los días de la gala si no que comenzarán este martes, 21 de abril, y se prolongarán hasta el domingo.
Cortes de tráfico en Alicante por la gala de las Belleas del Foc
El Ayuntamiento de Alicante ha publicado en su página web los cortes de tráfico que afectarán a esta vía principal de la ciudad. La interrupción del tráfico será entre las 09.30 horas del 21 de abril hasta las 06.00 horas del 26 de abril, que afectarán a la Rambla, entre las calles Gerona y Duque de Zaragoza, y ocupación de calzada sin corte de tráfico en calle Duque de Zaragoza.
Tampoco se podrá aparcar en las siguientes calles:
- Rambla de Méndez Núñez (lado par), entre calles Gerona y Duque de Zaragoza.
- Desde las 06:00 horas del día 21 de abril de 2026 y hasta las 06.00 horas del día 26 de abril de 2026.
- Calle Rafael Altamira hasta plaza del Ayuntamiento, Rambla de Méndez Núñez, frente al hotel Gran Sol y calle San Fernando, desde Rambla de Méndez Núñez el 25 de abril.
- Calle San Fernando y el Portal de Elche y en la calle Duque de Zaragoza los días 24 y 25.
- Av. Juan Bautista Lafora el día 24 de abril.
Cambios en los autobuses de Alicante por la gala de las Belleas del Foc
La web de Vectalia recoge la modificación del recorrido de los autobuses que también afectarán las líneas entre el martes y el domingo. Los autobuses afectados por los cambios son los siguientes:
- 2: La Florida - Sagrada Familia
- 05: Rambla - San Agustín
- 8: Rambla - Virgen Del Remedio
- 10: Rambla - Vía Parque (C.C. Vistahermosa)
- 12: Puerta del Mar - San Blas - Juan Pablo II
- 13: Rambla - Villafranqueza
- 21: Alicante - Playa San Juan - El Campello
- 22: Av. Óscar Esplá - Playa San Juan
- 39: Rambla - Centro Tecnificación
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