El gobierno de Barcala busca "consenso" con las nuevas exigencias para la Plantà y la Cremà en una tensa asamblea de Hogueras

El Ayuntamiento de Alicante pone sobre la mesa las nuevas directrices de seguridad que marcarán la Plantà y la Cremà de las Hogueras en los próximos años, abriendo un proceso de negociación con el colectivo festero para tratar de cerrar un documento de consenso. El primer paso se dio este lunes en la Casa de la Festa, donde, junto a la Federació de les Fogueres, los concejales de Seguridad y Fiestas, Julio Calero y Cristina Cutanda, se presentó un borrador técnico que redefine aspectos clave de la -Fiesta y que se plantea aplicar a partir de enero 2027.

La reunión, con el salón de actos lleno, llegaba en un contexto de tensión tras semanas de polémica, especialmente por el caso de la hoguera de Alfonso el Sabio. Con ese precedente reciente, los festeros acudían con la mirada puesta en las nuevas exigencias, pero también con dudas sobre su impacto real en el desarrollo de las Hogueras.

Durante la asamblea, el concejal de Seguridad expuso un manual de directrices elaborado a partir del trabajo conjunto con los bomberos de Alicante y los servicios de emergencia. El documento con las propuestas de los técnicos se remitió a las comisiones el pasado mes de marzo y ahora se abre a que los festeros presenten alegaciones al mismo durante un plazo de 15 días, que deberán canalizarse a través de la Federació, responsable de remitirlos de nuevo al Ayuntamiento donde se verá si son admitidos o no.

Julio Calero defendió la necesidad de esta actualización normativa y apeló a la evolución de la fiesta. "No es lo mismo unas Hogueras de hace 40 años que las actuales, cada vez hay más gente y la ciudad tiene las limitaciones que tiene. Hay que regularlo de la mejor forma posible", explicó Calero. El concejal de Seguridad insistió en que el objetivo es compatibilizar tradición y seguridad. "Se trata de facilitar accesos y evitar obstáculos innecesarios. Proteger vidas es la prioridad y es responsabilidad de todos", señaló Calero.

Cambios que afectan a la estructura de la Fiesta

El documento introduce modificaciones en distintos elementos de la Fiesta. Uno de los apartados más detallados es el relativo a las portaladas de barracas que optan a ser quemadas, para las que se fijan dimensiones máximas según categoría y la obligación de que sean estructuras modulares, desmontables y con capacidad de retirada rápida en caso de emergencia.

También se regulan aspectos como el vallado perimetral de barracas y racós, que deberá ser metálico, modular y con sistemas que permitan su apertura ágil para facilitar el acceso de los servicios de emergencia. A ello se suma la necesidad de mantener corredores y espacios libres en calles e intersecciones, así como la reorganización interna de las instalaciones para garantizar el paso de vehículos de emergencia. En este sentido, se plantea la obligatoriedad de dejar pasillos de al menos 3,5 metros cuando los recintos no estén en uso, además de introducir limitaciones en toldos y elementos de sombra que puedan dificultar la intervención de los bomberos, especialmente en accesos a edificios.

Calendario y aplicación de las medidas

Los concejales indicaron que estas directrices no se aplicarán de forma inmediata, sino que la previsión es que, una vez analizadas las alegaciones y cerrado el documento definitivo, entren en vigor en enero de 2027. Por su parte, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, insistió en el carácter abierto del texto y en la necesidad de la participación del colectivo festero. "Es un documento marco que no está cerrado, queremos aportaciones para que, dentro de la exigencia de los bomberos, podamos adaptarlo a la realidad de la fiesta", señaló Cutanda.

El presidente de la Federació de les Fogueres, David Olivares, destacó el trabajo realizado en los últimos meses y pidió cohesión ante el proceso que ahora se abre. "Llevamos mucho tiempo trabajando y es importante que no se ponga en duda. Tenemos que ir unidos para analizar estas medidas y buscar un consenso", afirmó Olivares.

Una asamblea marcada por la tensión

El turno de palabra convirtió la reunión en un reflejo del malestar que arrastran algunos festeros. La preocupación por los plazos y la falta de certezas a menos de dos meses de la Plantà fue una constante. "No puede ser que a dos meses no sepamos si plantamos, dónde o en qué categoría", lanzó uno de los asistentes.

Las críticas se intensificaron al abordar la gestión de expedientes y subvenciones. Varios festeros denunciaron retrasos, cambios de criterio y continuas subsanaciones que, en la práctica, complican sacar adelante los proyectos. "Parece que se nos ponen piedras en la rueda", resumió otro interviniente. En ese contexto, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, defendió la complejidad administrativa y el volumen de expedientes en marcha, aunque reconoció que existen una decena de casos problemáticos.

El momento más tenso llegó al hablar del modelo de Fiesta. Las nuevas exigencias técnicas, advirtieron algunas comisiones, implican más costes y pueden hacer inviables determinados proyectos. "¿Merece la pena montar así?", se preguntó en voz alta un festero, antes de provocar aplausos indicar que quizá la solución sea "hacer todos discotecas en la calle y ya está".