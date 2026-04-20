El gobierno de Barcala deniega la licencia de obra para un hotel de cuatro estrellas en el Ideal por ir en contra de su protección

El futuro del antiguo cine Ideal vuelve a la casilla de salida. El Ayuntamiento de Alicante ha cerrado la puerta, al menos por ahora, a la transformación del histórico inmueble en un hotel de cuatro estrellas. La Concejalía de Urbanismo ha emitido y notificado un decreto de denegación de la licencia de obra mayor y ambiental para hotel de cuatro estrellas en el edificio del antiguo cine Ideal, tras la emisión de un informe técnico desfavorable que concluye que las actuaciones previstas no son compatibles con el régimen de protección del inmueble.

La resolución afecta a la solicitud presentada por la mercantil Ataraxia Ibérica S. L. U., vinculada por el grupo Baraka, que planteaba la transformación del edificio en un establecimiento hotelero. El informe técnico desfavorable, fechado el 25 de marzo de 2026, analiza la documentación aportada durante la tramitación y determina que las obras proyectadas "no resultan compatibles con el régimen de protección" del inmueble.

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, aclara que, en cualquier caso, esta denegación de licencia de obra "se circunscribe estrictamente al proyecto presentado" y que "el edificio puede destinarse a usos compatibles con su protección". En este sentido, Peral avanza que "nos consta que hay varios proyectos culturales sobre la mesa que podrían encajar perfectamente".

Resolución municipal

Según recoge el expediente, los técnicos de Urbanismo informaron desfavorablemente las obras de "demolición completa de edificio protegido manteniendo las fachadas, y posterior reconstrucción para hotel de 4 estrellas (sin respetar la volumetría interior, la disposición y número de forjados iniciales) de nueva planta, con modificación de la volumetría exterior y apertura y modificación de huecos en fachadas".

El mismo informe señala que estas actuaciones suponen "exceder del régimen transitorio de protección previsto en el decreto 62/2011 y vulnerar la salvaguarda, restauración y mantenimiento de los elementos protegidos definitorios de la estructura arquitectónica del edificio reconocidos y amparados por el Plan Especial de Protección y Conservación del Centro Tradicional (PEPCCT), por el Catálogo de Protecciones en tramitación y por los informes vinculantes de la Dirección General de Cultura y Patrimonio".

El decreto de denegación de la licencia recoge que "procede aceptar el motivado y exhaustivo informe técnico emitido y, en su virtud, considerar que no resultan compatibles desde el ámbito patrimonial las actuaciones previstas". Asimismo, añade que "no constando proyecto presentado por la mercantil interesada, a pesar de haber sido previamente requerida, susceptible de ser aprobado, procede en su virtud, denegar la licencia de obra mayor solicitada".

Situación del inmueble

El expediente del antiguo cine Ideal ha estado marcado por una tramitación prolongada. En noviembre de 2025, la plataforma Salvem el Ideal señaló que el Ayuntamiento había dado "una cuarta oportunidad" a la empresa para presentar documentación en el procedimiento del hotel "para una solicitud de obra mayor".

El colectivo consideraba que el expediente "contiene irregularidades" y que "se tendría que haber cerrado hace años". Además, sostenía que los propietarios pretenden ejecutar el proyecto basándose en las protecciones establecidas en 2019, antes de la aprobación parcial del Catálogo de Protecciones en septiembre del año siguiente, momento en el que "se aprobó la protección integral" del edificio como Bien de Relevancia Local.

El proyecto hotelero fue presentado por primera vez en 2020 por la empresa vinculada al Grupo Baraka, propietario del inmueble. La propuesta llegó tras un primer visto bueno municipal y fue modificada posteriormente para ajustarse a la normativa. Sin embargo, la iniciativa no ha culminado al no obtener la licencia necesaria.

El edificio del antiguo cine Ideal, situado en la avenida Constitución, cerró sus puertas en 2003. La recuperación del inmueble fue la propuesta más votada en los presupuestos participativos impulsados por la Generalitat durante la etapa del Botànic, con la idea de destinarlo a filmoteca. No obstante, la administración autonómica no llegó a adquirir el edificio, que fue comprado en 2022 por el Grupo Baraka tras un acuerdo previo con la familia propietaria.