Las Hogueras comienzan con los preparativos de iluminación en las calles de Alicante
Los soportes comienzan a extenderse por los barrios tras años en los que las comisiones de las dificultades económicas para mantener viva esta tradición festera
Las calles de Alicante empiezan a transformarse poco a poco. Aún faltan casi dos meses para que el calendario oficial marque los días grandes, pero la ciudad ya deja ver los primeros signos de que las Hogueras están en marcha. Los preparativos han comenzado de forma discreta, aunque suficiente para despertar el ambiente festero entre vecinos y comisionados.
A las puertas de un intenso calendario que arrancará con las galas de Candidatas previstas para este viernes 24 y sábado 25 de abril en la Rambla y con las galas de Elección en la plaza de toros los próximos 1 y 2 de mayo, algunas comisiones han decidido adelantarse y tomar la iniciativa en sus distritos. La colocación de estructuras de iluminación marca el inicio visible de la cuenta atrás.
Primeros pasos en los barrios
Uno de los ejemplos más destacados se encuentra en el entorno de la plaza La Viña, en el barrio de Florida. Allí, la comisión Florida-Plaza de la Viña ya ha instalado los soportes que sostendrán los arcos de luz, uno de los elementos más reconocibles de la Fiesta. Estas primeras estructuras, todavía vacía, anticipan el despliegue lumínico que llegará en los próximos meses.
El presidente de la comisión, David Golf, explica que los trabajos comenzaron días atrás y que el ritmo no se detendrá hasta junio. "Este año vamos a colocar 18 arcos de luz en en el entorno de la hoguera. Ya estamos en el lio y tenemos muchas ganas de qe lleguen los dias grandes, es un no parar de aqui hasta el mes de junio", apunta Golf.
Una tradición en riesgo
Sin embargo, no todo es entusiasmo. El encarecimiento de los materiales, que ya acumula subidas en los últimos años, está pasando factura a muchas comisiones. En 2025, el aumento de costes dejó fuera a varias hogueras que tradicionalmente iluminaban sus calles, reduciendo así uno de los atractivos visuales más característicos de la Fiesta.
Las comisiones que continúan apostando por el alumbrado lo hacen con ajustes económicos y un notable esfuerzo económico. Aun así, coinciden en señalar la necesidad de un mayor respaldo institucional y consideran que los premios actuales, sin compensación económica, resultan insuficientes para sostener una tradición que forma parte de las Hogueras.
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