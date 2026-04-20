Huelga del TRAM en Alicante: estos son los horarios y servicios mínimos de mañana martes

Con motivo de la huelga en el TRAM d'Alacant convocada por Semaf en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, mañana martes 21 de abril se ofrecerán servicios mínimos del 75% en todas las líneas.

La ampliación de los paros iniciados este pasado marzo responden al malestar de los maquinistas (tanto del TRAM de Alicante como de Metrovalencia) ante la "inacción" de la empresa sobre propuestas de seguridad operacional, así como el bloqueo de mejoras profesionales en la negociación del Convenio Colectivo de estos trabajadores.

Horarios

De este modo, los servicios mínimos en todas las líneas serán de 7:00 a 10:00h, de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 21:00 horas. Desde TRAM Alicante subrayan que "durante las horas de paros está garantizado el servicio de trenes y tranvías con modificaciones respecto a su hora de paso habitual".

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La huelga de servicios mínimos continuará el jueves 23 de abril; martes 28 de abril y jueves 30 de abril.