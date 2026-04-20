Llorca pone a la Generalitat como ejemplo ante el proyecto del Parque Central de Alicante

En defensa propia. Así ha reaccionado el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, cuando ha sido preguntado por el futuro del Parque Central, cuyo proyecto fue presentado el lunes 13 de abril en el Ayuntamiento de Alicante con su presencia, la del ministro de Transportes, Óscar Puente; y la del alcalde Luis Barcala.

En concreto, Llorca ha asegurado que los vecinos de Alicante “pueden estar tranquilos con las obras de la Generalitat Valenciana”, ya que “es la única administración que sí que las está haciendo”, en referencia a los trabajos en la futura Estación Central del TRAM. En este sentido, el jefe del Consell, que ha atendido a los medios tras participar en un acto para promocionar el aceite producido en la provincia de Alicante, ha asegurado que el pasado lunes, cuando se reunió con el ministro, le pidió que su departamento “asumiera el compromiso de que una vez finalicen esas obras de la estación intermodal del TRAM, que las obras no se paren y se ejecute el Parque Central”.

Pérez Llorca visita las obras del túnel de la Estación Central del TRAM de Alicante / Rafa Arjones

Las obras de la futura estación estaban previstas para finalizar en enero de 2029, aunque el presidente autonómico ha situado la conclusión de los trabajos en el citado año, sin especificar el mes. Respecto al Parque Central, Llorca cree que “hay tiempo de sobra para poder clarificar mejor el proyecto, arreglar alguna de las cosas que piden los vecinos, trabajar en la burocracia y en la administración”, y cree que la actuación de su gobierno es “ejemplar”.

Sobre la calendarización demandada por los vecinos para que se aclare cuando se llevarán a cabo las obras, Llorca no ha dado plazos. Tampoco lo ha hecho con la Vía Parque, proyecto que la Generalitat anunció en septiembre que declararía “de interés general” pero sobre el cual no se saben los tempos que se manejan para finalizar la circunvalación viaria entre los PAU y La Florida. “Se están estudiando los proyectos entre el Ayuntamiento y la Conselleria de Infraestructuras, y en la medida que todo esté detallado se comunicará”, ha dicho.

Les Naus y el bono comercio

Respecto a las investigaciones judiciales que afectan a diversas instituciones gobernadas por el PP, Llorca no ha querido pronunciarse. El presidente de la Generalitat, que en su momento tildó de “ejemplar” la actuación del alcalde de Alicante, Luis Barcala, cuando se destapó el escándalo de las adjudicaciones en el residencial Les Naus, ha sido preguntado sobre si cree que también es “ejemplar” que Barcala silenciara la intención de tres funcionarios de responder por escrito a la comisión de investigación que se está llevando a cabo en el Consistorio.

“Lo que considero es que en el tema de Les Naus hay una investigación judicial en marcha y que además esa investigación surge porque la propia Generalitat dio traslado de las circunstancias que se estaban produciendo en ese edificio”, ha dicho. De esta manera, ha considerado que “hay que dejar que esa investigación”, la judicial, “evolucione”, “a ver qué es lo que se resuelve”.

Por otra parte, el presidente de la Generalitat también ha sido preguntado por la reincorporación del funcionario que en su momento fue suspendido por la institución autonómica cuando se hizo público que presuntamente había validado visados de manera irregular en las adjudicaciones. En concreto, el jefe del Consell ha sido cuestionado sobre qué papel desarrollará este trabajador público, y ha dicho que “se ha reincorporado a la Dirección Territorial pero no lleva tareas de visado de las viviendas”. A su vez, ha pedido “respetar la ley” recordando que el regreso del trabajador es posible porque la causa administrativa que se le abrió se interrumpe por la apertura de la investigación penal.

Por último, Llorca también ha sido preguntado por la sesión constitutiva de la comisión de investigación celebrada en la Diputación de Alicante este lunes para investigar el caso del bono comercio, que investiga presuntas irregularidades del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, que fue detenido y horas más tarde puesto en libertad por estos hechos el pasado 13 de marzo, en la gestión de fondos durante el anterior mandato, cuando la presidencia de la institución provincial la ostentaba Carlos Mazón.

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En este caso, el jefe del Consell también se ha remitido a la “investigación judicial abierta”, y ha pedido “dejar trabajar a la justicia”, insistiendo, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, que según él “las comisiones de investigación paralelas a las judiciales generalmente son poco productivas”.