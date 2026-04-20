Nuevo vuelo directo desde Alicante: la exótica ciudad a la que puedes viajar ahora desde 60 euros

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández sigue reforzando su papel como uno de los grandes nodos aéreos del Mediterráneo español. Año tras año amplía su red de enlaces y consolida su capacidad para conectar la provincia con ciudades clave de Europa y, cada vez más, con destinos que abren nuevas opciones para el turismo, los negocios y los viajes de largo radio.

Así, el aeropuerto va ganando peso como puerta de entrada y salida para viajeros internacionales, al tiempo que suma conexiones cada vez más atractivas para escapadas urbanas, viajes culturales y desplazamientos de negocio. En ese contexto se encaja la llegada de nuevas aerolíneas y de destinos menos habituales. Y ahí es donde encaja la novedad de la temporada de verano de 2026, que incorpora por primera vez una conexión directa con Estambul, una ciudad estratégica a caballo entre dos continentes.

Vuelos directos a Estambul

La nueva ruta estará operada por Pegasus Airlines, la aerolínea turca de bajo coste, y enlazará Alicante con el aeropuerto de Estambul-Sabiha Gökçen. El inicio de las operaciones está previsto para el 23 de junio de 2026 y, según parece, no será una ruta limitada a unos pocos meses, sino una conexión que nace con vocación de continuidad durante todo el año. Los billetes ya están disponibles en su web desde 60 euros por trayecto.

Una tienda de especias en un mercado de Estambul. / KERIM OKTEN / EFE

4 vuelos semanales

En cuanto a la frecuencia, Pegasus ha programado cuatro vuelos semanales entre Alicante y Estambul, concretamente los martes, jueves, sábados y domingos. Ese calendario permite tanto escapadas cortas como estancias más largas. Estos horarios son perfectos para organizar un viaje de 3 o 4 días desde Alicante hasta Estambul, tiempo suficiente para conocer algunos de los principales reclamos con los que cuenta esta ciudad.

Qué ver en Estambul

Y es que para el viajero el atractivo de este destino es evidente. Estambul es una de esas ciudades que condensan un poco de todo: historia, monumentalidad y vida cotidiana a una escala difícil de encontrar en otro lugar. Quien llegue desde Alicante puede empezar la visita por los grandes iconos del casco histórico, con Santa Sofía, la Mezquita Azul y el Palacio de Topkapi como puntos imprescindibles. Muy cerca espera también la Cisterna Basílica, uno de los espacios más singulares de la ciudad, mientras que el Gran Bazar sigue siendo una parada casi obligada para quien quiera asomarse a la dimensión más comercial y sensorial de Estambul. Eso sí, no hay que olvidarse de regatear cualquier precio que los comerciantes locales ofrezcan al principio.

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Una vez que el viajero ya ha visitado los lugares más clásicos puede cruzar de un lado a otro de la ciudad. En la parte asiática, barrios como Üsküdar o Kadıköy ofrecen un ritmo distinto, más local y relajado, con vistas privilegiadas del perfil europeo de Estambul y una vida urbana muy marcada por los cafés, los mercados y el paseo marítimo.