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Ya es oficial: el próximo festivo en Alicante es un puente de tres días (y no habrá que esperar mucho)

Los más afortunados podrán encadenar varias jornadas de descanso antes de Hogueras

La ciudad de Alicante vivirá dentro de poco otro puente

La ciudad de Alicante vivirá dentro de poco otro puente / INFORMACIÓN

O. Casado

O. Casado

La semana pasada los alicantinos pudieron disfrutar del jueves de Santa Faz, un día festivo en la ciudad de Alicante. Además, los más afortunados pudieron hacer puente si lograron descansar el viernes, por lo que acumularon cuatro días libres. Un puente en el que también se pudo disfrutar del buen tiempo.

Si echamos la vista atrás, en la ciudad de Alicante ya son varios los festivos que se han podido disfrutar por la mayoría de los trabajadores, ya que han caído entre semana. En concreto, el 1 de enero (jueves), 6 de enero (martes), 19 de marzo (jueves), 3 de abril (viernes) y 6 de abril (lunes).

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Festivos en Alicante

Pese a todo, en Alicante todavía nos quedan varios días festivos por disfrutar, y no son pocos. Además, el próximo está ya muy cerca, así que para los que el puente de Santa Faz les haya sabido a poco que se preparen porque llega otro bastante suculento.

Se trata del festivo del 1 de mayo, Día del Trabajo, que este año cae en viernes. Así pues, otro puente de tres días para disfrutar no sólo en la ciudad de Alicante si no en toda España, ya que se trata de uno de los festivos nacionales marcados en el calendario laboral.

El resto de festivos que quedan en la ciudad de Alicante son los siguientes:

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  • 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) - lunes
  • 8 de diciembre (Inmaculada) - martes
  • 25 de diciembre (Navidad) - viernes

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