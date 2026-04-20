Ya es oficial: el próximo festivo en Alicante es un puente de tres días (y no habrá que esperar mucho)
Los más afortunados podrán encadenar varias jornadas de descanso antes de Hogueras
La semana pasada los alicantinos pudieron disfrutar del jueves de Santa Faz, un día festivo en la ciudad de Alicante. Además, los más afortunados pudieron hacer puente si lograron descansar el viernes, por lo que acumularon cuatro días libres. Un puente en el que también se pudo disfrutar del buen tiempo.
Si echamos la vista atrás, en la ciudad de Alicante ya son varios los festivos que se han podido disfrutar por la mayoría de los trabajadores, ya que han caído entre semana. En concreto, el 1 de enero (jueves), 6 de enero (martes), 19 de marzo (jueves), 3 de abril (viernes) y 6 de abril (lunes).
Festivos en Alicante
Pese a todo, en Alicante todavía nos quedan varios días festivos por disfrutar, y no son pocos. Además, el próximo está ya muy cerca, así que para los que el puente de Santa Faz les haya sabido a poco que se preparen porque llega otro bastante suculento.
Se trata del festivo del 1 de mayo, Día del Trabajo, que este año cae en viernes. Así pues, otro puente de tres días para disfrutar no sólo en la ciudad de Alicante si no en toda España, ya que se trata de uno de los festivos nacionales marcados en el calendario laboral.
El resto de festivos que quedan en la ciudad de Alicante son los siguientes:
- 23 de junio (Hogueras de San Juan, festivo local) - martes
- 24 de junio (San Juan) - miércoles
- 15 de agosto (Asunción) - sábado
- 9 de octubre (Día de la Comunidad Valenciana) - viernes
- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) - lunes
- 8 de diciembre (Inmaculada) - martes
- 25 de diciembre (Navidad) - viernes
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un hombre de 25 años tras un tiroteo en Torrevieja que se investiga como un supuesto ajuste de cuentas
- Guardamar ejecuta este domingo la orden de cierre del mercadillo del Fogón junto a la N-332 doce años después de iniciar el procedimiento
- La batalla de Almansa enseña hoy la importancia de la tolerancia y la gestión de la diversidad
- El propietario de una parcela de uso hotelero en La Veleta de Torrevieja limpia el terreno tras cinco años de requerimientos
- Arrancan las obras de rehabilitación de la torre de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina de Orihuela
- 50 años de Galerías Preciados: una nueva forma de comprar en Alicante
- Fogueres Fest en Alicante: el evento que recuerda a las noches de verano
- CE Sabadell - Hércules CF