Los sindicatos tras la reunión con Educación: "Salimos igual que estábamos. Huelga indefinida"

"Hemos salido igual que hemos entrado. El único compromiso es que están reuniéndose con Hacienda, trasladándoles las propuestas sindicales, pero no tenemos más información de la que conocemos. No sabemos cuándo tendrán la solución, suponemos que en el otoño como nos dijeron la pasada semana". Así resumió el coordinador del STEPV, Marc Candela, el último encuentro, celebrado este lunes, entre la Conselleria de Educación y los representantes sindicales para negociar la subida salarial al profesorado. Acto seguido han sonado pitidos y un mensaje claro: "huelga indefinida".

La Administración autonómica convocó la reunión a petición de los sindicatos el pasado jueves ante la ausencia de sus máximos responsables por acudir a la Santa Faz y ante el aplazamiento de una propuesta de mejora salarial al mes de otoño, lo que desató la indignación del profesorado, cada vez más convencido de que la huelga indefinida de mayo será inevitable.

La expetación en la avenida del Campanar, sede de la conselleria, fue notable, donde los representantes del STEPV, CSIF, CC OO y UGT protestaron y se concentraron hasta que finalizó el encuentro.

El departamento de Carmen Ortí se ha amparado en que la Comunidad Valenciana ha alcanzado 77.700 profesores este curso, pese a que la Ley de Presupuestos vigente reconoce, es decir, autoriza y financia estructuralmente 69.850 puestos docentes. Son las cifras que le han servido de argumento a la Conselleria de Educación para justificar su negativa a subir el sueldo a los profesionales de la enseñanza pública este curso, tal y como están reclamando de forma masiva a través de dos huelgas, una en diciembre y otra, el pasado mes de marzo.

Educación se escuda, así, en el exceso actual de gasto, y niega que con la Ley de Presupuestos vigente exista disponibilidad de mejorar las retribuciones, pero insiste en que no renuncia a la subida de salarios. El incremento de la plantilla a la que aduce Educación se ha producido por diferentes circunstancias, aunque la más importante es la matriculación sobrevenida, con 28.000 alumnos más que a principio de curso, de los cuales, el 47 % se han escolarizado en la provincia de Alicante, donde la llegada de escolares con el curso ya empezado tiene más impacto.

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