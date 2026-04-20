Estas son las candidatas a Bellea del Foc 2026

INFORMACIÓN da a conocer a las jóvenes que aspiran a convertirse en las máximas representantes de la Fiesta Oficial de Alicante. Tras la presentación oficial de las candidatas, que ya han sido conocidas por el público, continúa ahora el intenso ciclo de actos que servirán para acercar a los alicantinos a la futura Bellea del Foc y a sus damas de honor, y para que las jóvenes se preparen de cara a la gran gala de Elección.

Un momento destacado será la Gala de Candidatas, prevista para el 25 de abril en la Rambla de Alicante. Esta ubicación, finalmente confirmada tras las conversaciones entre el Ayuntamiento y la Federació de Fogueres, permitirá a los alicantinos disfrutar del acto desde uno de los espacios más emblemáticos del centro de la ciudad. Durante la gala se ofrecerá una primera mirada a la vinculación de las candidatas con sus comisiones, antes de la elección final que se celebrará el 2 de mayo en la plaza de toros de Alicante. A lo largo de estas semanas previas, las jóvenes no solo vivirán la emoción de los actos oficiales, sino que también tendrán la oportunidad de fortalecer su preparación personal y su relación con la ciudad y con la cultura de Hogueras, aspectos esenciales para representar con orgullo y responsabilidad a todos los alicantinos. El camino hacia la Elección continúa, y Alicante se prepara para vivir un mes lleno de ilusión.

Irene García (Hoguera Polígono de Babel-Bernardo Pérez Sales)

Irene García Mula, de la hoguera Polígono de Babel-Bernardo Pérez Sales, lleva seis años vinculada a la Fiesta, colaborando activamente en los actos oficiales y manteniendo viva la tradición durante todo el año. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores, especialmente al pasar por la concatedral de San Nicolás. Se describe como cercana, responsable y empática. Aspira a ser Bellea del Foc para representar a Alicante con ilusión, cercanía y orgullo, siendo una embajadora sincera de la Fiesta y sus tradiciones.

Irene García Mula, candidata de la Hoguera Polígono de Babel Bernardo Pérez Sales / Pilar Cortés

Nahila Anglada (Hoguera Nou Babel): «El olor a pólvora y la música invaden cada rincón»

Nahila Anglada Moreau, de la hoguera Nou Babel, comenzó su trayectoria festera como dama adulta y belleza 2025 en su comisión. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores, por la emoción de compartirlo con su hoguera y con las fiestas hermanas de València y Castellón. Se describe como decidida, espontánea y apasionada en todo lo que hace. Aspira a ser Bellea del Foc para transmitir su amor por Alicante y las Hogueras, siendo cercana, responsable y comprometida con la Fiesta y su ciudad.

Nahila Anglada Moreau, candidata de la Hoguera Nou Babel / Pilar Cortés

Eva Egea (Hoguera La Florida): «Todos los actos son importantes desde la Plantà a la Cremà»

Eva Egea Molina, de la hoguera La Florida, lleva vinculada a la fiesta desde su infancia a través de la barraca Festa i Vi y posteriormente a su hoguera, donde ha sido belleza 2025. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores, por la emoción y devoción que genera en los alicantinos. Se define como responsable, perseverante y curiosa. Quiere ser Bellea del Foc para transmitir su amor por Alicante y sus tradiciones, representando la cercanía, el compromiso y la pasión que la Fiesta merece.

Eva Egea Molina, candidata de la Hoguera La Florida / Pilar Cortés

Ainoa Pérez (Hoguera L’Harmonia San Gabriel): «No se puede describir con palabras ser foguerer»

Ainoa Pérez Moreno, de la hoguera L’Harmonia San Gabriel, vive la Fiesta desde hace 20 años y ha sido mini musa del foc, dama y belleza infantil, presidenta infantil y belleza 2025. Su acto favorito es la Cremà, por simbolizar el fin de un ciclo y el inicio del siguiente. Se describe como sincera, cercana, sociable, trabajadora y perfeccionista. Quiere ser Bellea del Foc para transmitir su cariño y respeto por la Fiesta, mostrando también el valor del trabajo y esfuerzo que hay detrás de cada hoguera.

Ainoa Pérez Moreno, candidata de la Hoguera L'Harmonía San Gabriel / Pilar Cortés

Belén Castedo (Hoguera Gran Vía Sur): «Represento la unión entre la tradición y el futuro»

Belén Castedo Paredes, de la hoguera Gran Vía Sur, vive la Fiesta desde niña y forma parte de su comisión desde 2023, donde ha sido dama de honor y belleza 2025. Su acto favorito es la Cremà, por la mezcla de nostalgia e ilusión que marca el inicio de un nuevo ciclo. Se define como responsable, comprometida y enamorada de Alicante y sus tradiciones. Quiere ser Bellea del Foc para representar la unión entre tradición y futuro, transmitiendo el orgullo de las Hogueras con respeto y pasión.

Belén Castedo Paredes, candidata de la Hoguera Gran Vía Sur / Pilar Cortés

Gema Ramírez de Arellano (Hoguera Florida Sur): «Tengo un amor infinito por esta Fiesta»

Gema Ramírez de Arellano Abellán, de la hoguera Florida Sur, ha sido dama infantil, dama adulta y belleza 2025. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores, por la emoción y el sentimiento que transmite. Se define como una persona simpática, cariñosa y siempre dispuesta a ayudar a quien más lo necesita. Vive la fiesta desde pequeña en su barrio y quiere ser Bellea del Foc para representar a Alicante con responsabilidad, cercanía y el profundo amor que siente por las Hogueras.

Gema Ramírez de Arellano Abellán, candidata de la Hoguera Florida Sur / Pilar Cortés

Alba Senent (Hoguera Florida Portazgo): «Me emociona organizar la Ofrenda de Flores»

Alba Senent Espí, de la hoguera Florida Portazgo, ha sido dama infantil, presidenta infantil, dama adulta y belleza 2025. Vive con especial emoción la Ofrenda de Flores, no solo por el acto en sí, sino por todo el trabajo y sentimiento que hay detrás de su preparación junto a su comisión. Se define como una persona alegre, divertida, comprometida y responsable. Amante de la fiesta, quiere ser Bellea del Foc para representar a Alicante con dedicación y dejar a las Hogueras en el lugar que merecen.

Alba Senent Espí, candidata de la hoguera Florida Portazgo / Pilar Cortés

Ángela Amérigo (Hoguera Florida-Plaza la Viña): «La Elección marca el inicio de un nuevo ciclo en la Fiesta»

Ángela Amérigo Gilabert, de la hoguera Florida Plaza la Viña, ha vivido la Fiesta desde su infancia, desempeñando cargos como dama de honor infantil, belleza infantil, madrina, presidenta infantil y belleza 2025. Su acto favorito es la Elección, por la emoción y el simbolismo que representa. Apasionada de la moda y el arte, se define como cercana, natural y comprometida. Quiere ser Bellea del Foc para aportar compromiso, cercanía y amor , representando Alicante con sensibilidad.

Ángela Amérigo Gilabert, candidata de la Hoguera Florida Plaza la Viña / Pilar Cortés

Estrella García (Hoguera Ciudad de Asís): «Daría lo mejor de mí para cumplir con el cargo»

Estrella García Arenás, de la hoguera Ciudad de Asís, lleva 22 años vinculada a la Fiesta, donde ha sido dama, belleza infantil, presidenta, dama adulta y belleza 2025. Sus actos favoritos son la Ofrenda y la Cremà, por su simbolismo y emoción como cierre y nuevo comienzo. Se describe como sencilla, alegre y comprometida. Quiere ser Bellea del Foc para representar a Alicante con respeto, responsabilidad y amor por las Hogueras, dando lo mejor de sí misma en cada momento.

Estrella García Arenás, candidata de la Hoguera Ciudad de Asís / Pilar Cortés

Leila Álvarez (Hoguera Virgen del Remedio-La Paz): «Las Hogueras se quedan siempre contigo»

Leila Álvarez Ródenas, de la comisión Virgen del Remedio-La Paz, lleva siete años formando parte de las Hogueras, desempeñando roles como asesora artística, delegada de publicidad e imagen, y dama de honor y belleza 2025. Su acto favorito es la Plantà, un momento de unión y esfuerzo compartido. Tranquila, cercana y amante de las conversaciones, cree que ser Bellea del Foc es ser el corazón visible de la Fiesta, transmitiendo la pasión y la ilusión que mueve a Alicante.

Leila Álvarez Ródenas, candidata de la Hoguera Virgen del Remedio-La Paz / Pilar Cortés

Rocío Juan (Hoguera Vía Parc-Vistahermosa): «Disfruto de cada oportunidad de vivir nuevas experiencias»

Rocío Juan Poveda, de Vía Parc-Vistahermosa, lleva once años viviendo las Hogueras y ha sido dama infantil, belleza infantil, madrina de honor infantil, dama y belleza en 2025. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores, un momento lleno de devoción. Cercana, cariñosa, risueña y muy fiel a sus seres queridos quiere ser Bellea del Foc 2026 para tener una oportunidad de transmitir su amor por las Hogueras, vivir cada momento con entrega y representar a su ciudad con dedicación.

Rocío Juan Poveda, candidata de la Hoguera Vía Parc-Vistahermosa / Pilar Cortés

Melissa Leyva (Hoguera Tómbola): «Con el Pregón comienza el mes más mágico del año»

Melissa Leyva Jurjo, de la hoguera Tómbola, lleva disfrutando de las Hogueras desde que nació y ha sido dama infantil, dama adulta y belleza 2025. Su instante favorito es el Pregón, que marca el inicio del mes más especial del año. Además, ha formado parte de la directiva de su comisión y ha sido delegada infantil y artística. Se describe como tranquila, alegre y sensible y cree que sus virtudes, como la amabilidad, el respeto y la cercanía, son esenciales para representar Alicante como Belleza del Foc.

Melissa Leyva Jurjo, candidata de la Hoguera Tómbola / Pilar Cortés

Aitana Díaz-Toledo (Hoguera Rabasa-Polígono Industrial): «Me considero una persona que disfruta de la Fiesta»

Aitana Díaz-Toledo Ruiz, de la hoguera Rabasa-Polígono Industrial, vive las Hogueras como una gran familia. Desde 2023 ha sido dama, en 2025 belleza y en 2026 será madrina. Su acto favorito es la Plantà, cuando toda la hoguera se une para que el monumento quede perfecto. Se describe como divertida, siempre dando lo mejor de sí misma . Con su pasión por la Fiesta y su amor por Alicante, cree que sería la mejor Belleza del Foc para transmitir la alegría y el orgullo de la ciudad.

Aitana Díaz-Toledo Ruiz, candidata de la Hoguera Rabasa Polígono Industrial / Pilar Cortés

Nerea Laguna (Hoguera Plaza del Mediterráneo): «La Elección y la cercanía con tu comisión es extraordinaria»

Nerea Laguna Martínez, de la hoguera Plaza del Mediterráneo, ha sido delegada de infantil, dama de honor adulta, comisionada de honor y Belleza 2025. Su acto favorito es la elección de la Belleza del Foc, por la cercanía y la emoción de vivirlo con su comisión. Se describe como risueña, divertida y creativa, y cree que su entrega, responsabilidad y amor por la Fiesta la hacen ideal para representar a Alicante como Bellea del Foc, compartiendo la ilusión de la Hogueras con todos.

Lucía Cuadrado (Hoguera Obra Social del Hogar): «Amo profundamente Alicante y sus tradiciones»

Lucía Cuadrado Gómez, de la hoguera Obra Social del Hogar, lleva en la Fiesta desde los 12 años, donde ha sido banderín, dama y belleza 2025. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores, por la emoción y el sentimiento con el que se entrega cada flor, aunque también destaca la Cremà como el cierre perfecto. Se describe como cercana, extrovertida y responsable, y cree que su amor por Alicante y sus tradiciones la convierte en una buena candidata para representar las Hogueras con pasión.

Nora Banegas (Hoguera Escritor Dámaso Alonso): «Cada mes de junio la ciudad se llena del mejor ambiente»

Nora Banegas Campos, de la hoguera Escritor Dámaso Alonso, lleva 17 años disfrutando de la Fiesta, habiendo sido dama de honor, belleza y presidenta infantil, además de dama adulta y belleza 2025. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores, por su emoción, aunque también disfruta de las mascletás. Se describe como empática y auténtica y cree que la Belleza del Foc debe estar comprometida a representar Alicante con pasión, trabajando por engrandecer la Fiesta cada día.

Sara Miñana (Hoguera Santo Domingo-Plz Tomás Valcárcel): «Solo hay que dejarse llevar por los sentidos para disfrutar»

Sara Miñana García, de la hoguera Santo Domingo-Plaza Tomás Valcárcel, lleva años viviendo la Fiesta intensamente, habiendo sido dama infantil, belleza infantil, presidenta infantil y delegada de artística y belleza 2025. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores, por el privilegio de ver a su comisión desfilar unida. Se describe como familiar, atenta y sensible, y aspira a ser Belleza del Foc para representar con dedicación y orgullo la Fiesta y el trabajo de los foguerers.

Rosi Carpe (Hoguera Sant Blai-La Torreta): «Sería mi mejor versión si fuera Bellea del Foc»

Rosi Carpe Bonmati, de la hoguera Sant Blai-La Torreta, lleva años implicada en la Fiesta, habiendo sido dama de honor, belleza infantil, madrina y presidenta en la comisión infantil y belleza en 2025. Su momento favorito es la Nit de la Cremà, por la renovación simbólica que representa, aunque es una gran amante de los «playbacks». Se define como sensible, extrovertida y pasional. Sueña con ser Bellea del Foc para transmitir el amor y la cercanía de los alicantinos y dar la mejor versión de si misma.

Rosi Carpe Bonmati, candidata de la Hoguera Sant Blai la Torreta / Pilar Cortés

Aitana Crespo (Hoguera Sant Blai de Dalt): «La Cremà es tristeza y alegría por un nuevo comienzo»

Aitana Crespo Mompó, de la hoguera Sant Blai de Dalt, lleva toda su vida participando en la Fiesta, habiendo sido mini belleza, dama de honor, belleza infantil, presidenta infantil y belleza en 2025. Su acto favorito es la Cremà, por la mezcla de sentimientos que despierta al ser el fin y el inicio de un nuevo ciclo. Amante del fútbol, la música y las relaciones sociales, se describe como empática, trabajadora y amiga de sus amigos. Quiere ser Bellea del Foc para mostrar su respeto por las tradiciones.

Andrea Cañibano (Hoguera Sant Blai de Baix): «Escuchar, oler y sentir la pólvora en mi pasión»

Andrea Cañibano Cortés, forma parte de la hoguera Sant Blai de Baix y lleva toda su vida en la Fiesta, habiendo sido dama infantil, dama adulta en dos ocasiones y belleza en 2025. Su acto favorito es la Plantà y las mascletás en la plaza de los Luceros, por la emoción y la unidad que genera entre todos los alicantinos. Apasionada por la lectura y el cine, se describe como alegre, empática y cariñosa. Desea ser Bellea del Foc para transmitir su cercanía y amor por la Fiesta a todos los alicantinos.

Andrea Cañibano Cortés, candidata de la Hoguera Sant Blai de Baix / Pilar Cortés

Lorena Maciá (Hoguera Polígon Sant Blai): «Las Hogueras son una forma de vida durante todo el año»

Lorena Maciá Vera pertenece a la hoguera Polígon Sant Blai y ha vivido la Fiesta desde su nacimiento, ostentando diversos cargos, como dama infantil, madrina y dama adulta, y belleza en 2025. Su acto favorito es el desfile del Ninot y la Cremà, momentos de gran emoción. Empática, curiosa, inocente y cercana, aspira a ser Bellea del Foc para representar a Alicante con responsabilidad, compromiso y mucha ilusión, transmitiendo el orgullo por nuestras tradiciones.

Lorena Maciá Vera, candidata de la Hoguera Polígono de San Blas / Pilar Cortés

María Moya (Hoguera Don Bosco): «Quiero que el ciclo del fuego nunca se apague»

María Moya Baeza, de la hoguera Don Bosco, forma parte activa de la Fiesta desde 2016, desempeñando cargos en la delegación artística y redes sociales y siendo dama de honor en varias ocasiones y belleza en 2025. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores, por su emoción y tradición. Apasionada del deporte, quiere ser Bellea del Foc para transmitir la esencia de las Hogueras con cercanía, respeto y compromiso, mostrando el orgullo y la identidad que siente por Alicante.

María Moya Baeza, candidata de la hoguera Don Bosco / Pilar Cortés

Marta Ortega (Hoguera Barri Sant Agustí): «Las noches de junio huelen a pólvora y verano»

Marta Ortega Vila, candidata de la hoguera Barri Sant Agustí, lleva cuatro años vinculada al mundo de la Fiesta, habiendo sido dama de honor y belleza en 2025. Apasionada de la lectura, la danza y la música, disfruta compartir tiempo con familia y amigos. Vive las Hogueras como el latido de Alicante, entre abrazos, risas, pólvora y emociones compartidas. Aspira a ser Bellea del Foc para transmitir la alegría, la ilusión y la pasión con las que siente la fiesta y representar sus tradiciones.

Marta Ortega Vila, candidata de la hoguera Barri Sant Agustí / Pilar Cortés

Verónica Mataix (Hoguera Sèneca-Autobusos): «Con nuestra Fiesta, Alicante explota de vida»

Verónica Mataix Manero, de la hoguera Sèneca-Autobusos, vive la Fiesta desde pequeña y forma parte de su comisión desde 2016, donde ha sido dama infantil, dama adulta, delegada de infantiles y belleza 2025. Monitora scout en sus ratos libres, destaca por su cercanía y espíritu de equipo. Su acto favorito es la Entrada de Bandas, por la emoción de ver a su comisión desfilar unida. Quiere ser Bellea del Foc para transmitir la ilusión, la alegría y el cariño con los que vive la Fiesta.

Verónica Mataix Manero, candidata de la hoguera Sèneca-Autobusos / Pilar Cortés

Bianca Sciutto (Hoguera Plaza de Gabriel Miró): «Siempre recuerdo a mi abuela viéndome para ofrendar»

Bianca Sciutto Gallardo, de la hoguera Plaza de Gabriel Miró, forma parte de la Fiesta desde los dos años y ha sido dama infantil, belleza infantil, presidenta infantil, dama adulta y belleza en 2025. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores, por el recuerdo familiar que despierta. Dulce, risueña y cercana, quiere ser Bellea del Foc para transmitir su amor por Alicante y la fiesta, acercando la tradición a todos con cercanía, alegría y respeto, mostrando la pasión que siente por el monumento.

Bianca Sciutto Gallardo, candidata de la hoguera Plaza de Gabriel Miró / Pilar Cortés

Marina Herrero (Hoguera Parque Plaza Galicia): «Me gusta crear ‘convoy’ y ser el nexo de unión»

Marina Herrero Coloma, de la hoguera Parque Plaza Galicia, lleva viviendo la Fiesta desde pequeña y forma parte activa de su comisión, que considera su familia festera. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores, por la devoción y el orgullo que despierta. Alegre, responsable y sociable, aspira a ser Bellea del Foc 2026 para representar Alicante con cercanía, transmitir pasión por la fiesta y unir a las personas a través de la tradición, la emoción y el sentimiento que le inspira cada acto.

Marina Herrero Coloma, candidata de la hoguera Parque Plaza Galicia / Pilar Cortés

Alba Ujeda (Hoguera Maisonnave): «El 24 de junio es como nuestro propio Año Nuevo»

Raquel Ruiz (Hoguera Diputació-Renfe): «Cuando lo vives desde dentro, no hacen falta explicaciones»

Raquel Ruiz Birlanga, de la hoguera Diputació-Renfe, vive las Hogueras desde su infancia, habiendo sido presidenta Infantil, dama de honor adulta y belleza en 2025. Su acto favorito es la Plantà, disfrutando de la creatividad de los artistas y de la decoración junto a su comisión. Divertida y natural, quiere ser Bellea del Foc para transmitir el cariño y la pasión que siente por las Hogueras, acercando la fiesta a todos con orgullo, respeto y compromiso hacia Alicante y sus tradiciones.

Raquel Ruiz Birlanga, candidata de la hoguera Diputació-Renfe / Pilar Cortés

Lucía Ibarra (Hoguera Calvo Sotelo): «Todo lo que hemos vivido resurge con el fuego»

Lucía Ibarra Rodríguez, de la hoguera Calvo Sotelo, ha vivido las Hogueras desde pequeña y en 2024 dio el paso a participar activamente en su hoguera, siendo elegida belleza en 2025. Su acto favorito es la Cremà, por la emoción y la ilusión de cerrar un ciclo y comenzar otro. Cariñosa, risueña y responsable, asegura que aspira a ser Bellea del Foc para transmitir compromiso, ilusión y orgullo, representando a su comisión y a toda Alicante, acercando la Fiesta a todos con respeto y pasión.

Lucía Ibarra Rodríguez, candidata de la hoguera Calvo Sotelo / Pilar Cortés

Alejandra Ivorra (Hoguera Alfonso el Sabio): «El monumento mezcla crítica y belleza para disfrutar»

Alejandra Ivorra Ripoll, de la hoguera Alfonso el Sabio, lleva vinculada a la Fiesta desde 2004, cuando fue dama en la hoguera Altozano y hasta ser belleza en 2025 en su actual comisión. Sus actos favoritos son la Ofrenda de Flores y el Desfile del Ninot, por la emoción y la creatividad que transmiten. Tranquila, cercana y positiva, dice que quiere ser Bellea del Foc para representar Alicante con respeto, mostrando que las Hogueras no son solo una fiesta, sino una forma de vivir la ciudad.

María Rodenas (Hoguera Remigio Soler): «Me gustaría ser la voz de todos los que sienten la Fiesta»

María Rodenas García, de la hoguera Remigio Soler, vive las fiestas de Pinoso desde pequeña y en 2025 se unió a las Hogueras, convirtiéndose en belleza en 2025. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores, por la emoción, la tradición y el orgullo que transmite al ofrecerlas a la Virgen del Remedio. Cercana, responsable, con ilusión por lo que hace y positiva, quiere ser Bellea del Foc para representar Alicante con respeto, ilusión y humildad, transmitiendo la pasión y el espíritu de les Fogueres a todos.

María Rodenas García, candidata de la hoguera Remigio Soler / Pilar Cortés

Silvia Melero (Hoguera Pla del Bon Repós-La Goteta): «No podría elegir entre el Pregón y la Cremà»

Silvia Melero Parra, de la hoguera Pla del Bon Repós-La Goteta, ha formado parte de su hoguera desde niña, pasando por dama infantil, dama adulta y belleza el pasado 2025. Sus actos favoritos son el Pregón y la Cremà, por la emoción y la energía que transmiten. Sueña con ser Bellea del Foc para representar a Alicante con cercanía, alegría y compromiso, llevando el espíritu festero por todo el mundo y haciendo sentir a cada persona la magia y tradición de las Hogueras.

Silvia Melero Parra, candidata de la hoguera Pla del Bon Repós-La Goteta / Pilar Cortés

Desirée Eugenio (Hoguera Parque de las Avenidas): «La banyà es muy divertida para mayores y pequeños»

Desirée Eugenio Miñano, de la hoguera Parque de las Avenidas, ha pasado por todos los cargos desde mini belleza hasta belleza en 2025. Su acto favorito es la Cremà, por la emoción de ver cómo el monumento de su hoguera, trabajado durante todo un año, se quema dando inicio a un nuevo ciclo. Quiere ser Bellea del Foc para transmitir la pasión, el orgullo y la tradición de Alicante, acercando la fiesta a todos con cercanía, compromiso y alegría, reflejando el espíritu festero que vive cada día.

Desirée Eugenio Miñano, candidata de la hoguera Parque de las Avenidas / Pilar Cortés

Nerea Alpera (Hoguera La Condomina): «La palabra familia es la que mejor define a las Hogueras»

Nerea Alpera Ramón, de la hoguera La Condomina, lleva en la Fiesta desde 2018 y, en este tiempo, ha sido dama de honor, comisionada de honor y belleza 2025. Su acto favorito es la Cremà, por el simbolismo y la emoción que despierta en Alicante. Cree que su amor y admiración por las Hogueras y por la ciudad, junto con su capacidad de expresar lo que siente y su compromiso, le permitirían conectar con todo el colectivo festero y representar con orgullo a Alicante como Bellea del Foc.

Nerea Alpera Ramón, candidata de la hoguera La Condomina / Pilar Cortés

Saioa Quero (Hoguera José Ángel Guirao): «La Entrada de Bandas es sencillamente inolvidable»

Saioa Quero Marco, de la hoguera José Ángel Guirao, lleva en la Fiesta desde los 3 años. Ha sido dama y belleza infantil, presidenta y dama adulta y belleza 2025. Su acto favorito como belleza es la Entrada de Bandas, por la emoción de desfilar escoltada por su comisión y la cercanía a la música. Conoce la fiesta en todas sus etapas y quiere ser Bellea del Foc para representar Alicante y sus Hogueras con respeto, compromiso e ilusión por una Fiesta que vive como si fueran un sueño.

Saioa Quero Marco, candidata de la hoguera José Ángel Guirao / Pilar Cortés

Begoña Molina (Hoguera Gran Vía- Garbinet): «Lo que más me caracteriza es la entrega a mi comisión»

Begoña Molina Berenguer, de la hoguera Gran Vía-Garbinet, vive la Fiesta desde la infancia, donde ha sido dama de honor, delegada de infantiles y belleza en 2025. Sus actos favoritos son la Presentación, la Ofrenda de Flores y la Cremà. Como indumentarista, disfruta creando y diseñando trajes, aportando creatividad a la Fiesta. Calmada, cercana y entregada, quiere ser Bellea del Foc para transmitir orgullo, entrega por el cargo y pasión por las Hogueras y por la ciudad.

Begoña Molina Berenguer, candidata de la hoguera Gran Vía-Garbinet / Pilar Cortés

Laura Pastor (Hoguera Barrio Obrero): «La Ofrenda de Flores es puro sentimiento hacía la Virgen»

Laura Pastor Amat, de la hoguera Barrio Obrero, forma parte de la Fiesta desde niña, donde ha ejercido cargos como dama, madrina, presidenta, dama adulta y belleza en 2025. Actualmente, se encuentra muy activa en su comisión. Su acto favorito es la Plantà, por la unión y el esfuerzo compartido, y la Ofrenda de Flores, por su emoción y tradición. Responsable, cercana y comprometida, quiere ser Bellea del Foc para transmitir respecto, ilusión y orgullo por Alicante y las Hogueras.

Laura Pastor Amat, candidata de la Hoguera Barrio Obrero / Pilar Cortés

Tatiana Galdeano (Hoguera Avenida Costablanca Entreplayas): «Alicante ha tenido unas representantes impecables»

Tatiana Galdeano García, de la hoguera Avenida Costablanca Entreplayas, vive la fiesta desde los siete años. Comenzó en la hoguera Ciudad Elegida como dama infantil y, tras un parón, retomó la actividad en su actual hoguera, siendo dama de honor y belleza en 2025. Su acto favorito es la Ofrenda, por la emoción compartida con su comisión. Amable, cariñosa y con carácter, invita a vivir las Hogueras para conocer su verdadera esencia. Quiere ser Bellea del Foc para mostrar a toda su pasión.

Tatiana Galdeano García, candidata de la Hoguera Avenida Costablanca Entre-Playas / Pilar Cortés

Alba Cardona (Hoguera Alacant Golf): «Somos arte efímero, pólvora y tradiciones heredadas»

Alba Cardona Fernández, de la hoguera Alacant Golf, forma parte de la Fiesta desde su infancia, donde ha sido dama de honor infantil, belleza y madrina infantil, presidenta infantil, dama adulta y belleza en 2025. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores, por la intensidad emocional que transmite. Define las Hogueras como arte efímero, pólvora y tradiciones que expresan la identidad alicantina. Responsable, cercana y comprometida, afrontaría el cargo con orgullo y respeto.

Alba Cardona Fernández, candidata de la Hoguera Alacant Golf / Pilar Cortés

Alba Bernabé (Hoguera Rambla de Méndez Núñez): «El pilar que sostiene la Fiesta es el monumento»

Alba Bernabé Oriola, de la hoguera Rambla de Méndez Núñez, vive la Fiesta desde los cinco meses. Ha sido dama y belleza infantil, madrina, dama adulta y belleza en 2025. Su acto favorito es la Ofrenda, aunque también adora la Plantà, momento en que el monumento, para ella eje central de las Hogueras, cobra vida. Risueña, divertida y comprometida, afrontaría ser Bellea del Foc con amor por Alicante, transmitiendo tradición, música, pólvora y el esfuerzo de todas las comisiones.

Alba Bernabé Oriola, candidata de la Hoguera Rambla de Méndez Núñez / Pilar Cortés

Lucía García (Hoguera Puente Villavieja): «Cualquier visitante se quedaría prendado de la Cremà»

Lucía García Ortiz, de la hoguera Puente Villavieja, forma parte de la Fiesta desde la infancia y ha pasado por todos los cargos, desde dama infantil hasta belleza en 2025 y madrina en 2026. Actualmente, coordina en su comisión delegaciones como Redes Sociales y el llibret. Su acto favorito es la Ofrenda, aunque también disfruta del Pregón. Alegre, responsable y festera los 365 días del año, quiere transmitir el amor y la ilusión por la fiesta, representando a Alicante con responsabilidad.

Lucía García Ortiz, candidata de la Hoguera Puente Villavieja / Pilar Cortés

Lucía Martínez (Hoguera Port d’Alacant): «La indumentaria es fundamental para un foguerer»

Lucía Martínez Díaz, de la hoguera Port d’Alacant, pertenece a su comisión desde que nació. Ha desempeñado cargos como dama y belleza infantil, banderín y presidenta infantil, dama y belleza adulta en 2025 y, desde 2021, delegada de infantiles. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores. Defiende la indumentaria y la vida en el racó como esencia de la Fiesta. Cercana, amable y trabajadora, quiere representar Alicante con respeto, compromiso y el orgullo que siente por su ciudad.

Pilar Cortés

Andrea Punzi (Hoguera Plaza de Santa María): «Fui una niña que miraba las mantillas con admiración»

Andrea Punzi Carbonell, de la hoguera Plaza de Santa María, ha vivido la Fiesta desde pequeña, pasando por todos los cargos, desde dama infantil hasta belleza en 2025. Su acto favorito es el Pregón, el momento que marca el comienzo de los días grandes. Define las Hogueras como la semana en la que Alicante se llena de alegría, pólvora y música. Cercana y muy implicada, asegura que viviría el hecho de ser Bellea del Foc con la ilusión de aquella niña que admiraba las mantillas.

Ester García (Hoguera Plaça de Ruperto Chapí): «La Plantà junto a mi comisión es algo que no cambiaría»

Ester García Berenguer, de la hoguera Plaça de Ruperto Chapí, creció ligada a la Fiesta a través de la Barraca Peña Los Gorilas y en 2012 entró a formar parte de su hoguera donde cumplió su sueño de ser dama infantil, dama adulta y belleza en 2025. Su acto favorito es la Plantà, por la emoción de los comienzos junto a su comisión. Positiva y paciente, afronta el reto de ser Bellea del Foc con emoción y amor por representar a las Hogueras y compromiso y respeto por Alicante.

Carmen Rico (Hoguera Monjas Santa Faz): «Las Hogueras son las fiestas que unen a los alicantinos»

Carmen Rico Lledó, de la hoguera Monjas Santa Faz, forma parte de la Fiesta desde los ocho años. Tras crecer vinculada a su comisión, dio el paso como dama adulta en 2022 y fue belleza en 2025. Vive con especial intensidad la Ofrenda de Flores, donde la entrada a la Concatedral de San Nicolás le provoca un sentimiento único. Se define como alegre, divertida y empática y cree que, por su actitud y forma de ser, puede representar plenamente el espíritu de las Hogueras.

Carolina Juan (Hoguera La Marina): «Sería una suerte y un honor representar a mi ciudad»

Carolina Juan Pastor, de la hoguera La Marina, forma parte de las Hogueras desde niña. Ha sido dama de honor infantil, belleza infantil, presidenta infantil, dama adulta y belleza. Disfruta especialmente de la Plantà y de la Ofrenda de Flores, momentos que reflejan el trabajo y la emoción de su comisión. Amante del baile y el gimnasio, se define como extrovertida, cercana y cariñosa. Quiere ser Bellea del Foc para transmitir el orgullo de representar a Alicante con tradición.

Carolina Juan Pastor, candidata de la Hoguera La Marina / Pilar Cortés

María Pastor (Hoguera Explanada): «Las Hogueras van más allá, para mí son convivencia»

María Pastor González, de la hoguera Explanada, lleva 19 años vinculada a la Fiesta. Ha sido dama adulta en varias ocasiones y belleza de su hoguera en 2025, un año muy especial para ella. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores, por la unión y el sentimiento que comparte con su comisión. Responsable, cercana y positiva, disfruta de la familia, amigos, cine, lectura y deporte. Quiere ser Bellea del Foc para representar Alicante con entrega, cercanía y respeto por la tradición.

María Pastor González, candidatas de la Hoguera Explanada / Pilar Cortés

Ainhoa Martínez (Hoguera Princesa Mercedes): «Siento que la Cremà es el mejor punto final»

Ainhoa Martínez Pastor, de la hoguera Princesa Mercedes, comenzó su trayectoria festera como dama de honor infantil y, tras un paréntesis, lleva tres años formando parte de la delegación artística de su hoguera. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores y disfruta de la Cremà como cierre emotivo de la fiesta. Amante de los libros, los juegos de mesa, el dibujo y el baile, se define como sociable, alegre e inquieta. Como Bellea del Foc, quiere transmitir cercanía, pasión y amor por la Fiesta.

Ainhoa Martinéz Pastor, candidata de la Hoguera Princesa Mercedes / Pilar Cortés

Rocío Gimeno (Hoguera Oscar Esplá): «La experiencia es un grado, y enriquecería el cargo»

Rocío Gimeno Villalta, de la hoguera Oscar Esplá, forma parte de la Fiesta desde su infancia, donde también ha sido barraquera. Disfruta de todos los actos de los días grandes, donde la unión de la comisión hace cada momento inolvidable. Amante del caballo, el golf, los viajes y la cultura, se define como empática, meticulosa y responsable. Quiere ser Bellea del Foc para trabajar por su ciudad y transmitir la ilusión y el orgullo de Alicante desde su experiencia personal.

Rocío Gimeno Villalta, candidata de la Hoguera Óscar Esplá / Pilar Cortés

Ana Marcos (Hoguera Nou Alipark): «La Plantà pone de manifiesto el esfuerzo de los festeros»

Ana Marcos Tormo, de la hoguera Nou Alipark, lleva 18 años vinculada a la Fiesta y fue dama de honor de la Bellea del Foc infantil 2009, presidenta infantil, dama de honor y belleza. Su acto favorito es la Plantà, símbolo del trabajo y dedicación de su comisión. Apasionada de la cocina y del deporte al aire libre, se define como extrovertida, alegre y cercana. Quiere ser Bellea del Foc para representar Alicante con ilusión, respeto y transmitir a todo el mundo el espíritu festero de la ciudad.

Tatiana Climent (Hoguera Mercado Babel): «Conozco mucho el sentimiento foguerer»

Tatiana Climent Nadal, de la hoguera Mercado Babel, vive la Fiesta desde niña. Ha sido dama infantil, belleza infantil, presidenta infantil, dama adulta y belleza adulta. Su acto favorito es la Plantà y el Desfile del Ninot, momentos llenos de ilusión y color. Amante de la lectura, los viajes y el cine, se define como simpática, divertida y muy festera. Quiere ser Bellea del Foc porque dice que es una pura alicantina que conoce y siente profundamente el espíritu y la emoción de las Hogueras.

Tatiana Climent Nadal, candidatas de la Hoguera Mercado Babel / Pilar Cortés

Noelia Navarro (Hoguera Francisco Albert): «La Ofrenda de Flores significa ‘ser de Alicante’»

Noelia Navarro Quirant, de la hoguera Francisco Albert, forma parte de la Fiesta desde hace más de 20 años. Ha sido dama de honor infantil, comisionada de honor, dama adulta y belleza. Su acto favorito es la Ofrenda a la Virgen del Remedio, símbolo de tradición y familia. Apasionada de la lectura, el crossfit y los viajes, también participa en otras fiestas locales. Responsable y organizada, quiere ser Bellea del Foc para representar Alicante con pasión y hacer sentir la esencia de la Fiesta al mundo.

Noelia Navarro Quirant, candidata de la Hoguera Francisco Albert / Pilar Cortés

Andrea Llebres (Hoguera Benalúa): «La pólvora de nuestras mascletás es un pilar»

Andrea Llebres Colado, de la hoguera Benalúa, lleva ligada a la Fiesta desde que tenía seis meses. Ha sido dama de honor infantil, belleza infantil, madrina, dama adulta y belleza. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores a la Virgen del Remedio, símbolo de tradición. Apasionada lectora y viajera, valora los momentos con familia y amigos. Responsable, organizada y empática, quiere ser Bellea del Foc para representar Alicante y devolver todo lo que la Fiesta le ha dado.

Andrea Llebrés Collado, candidata de la Hoguera Benalúa / Pilar Cortés

Lucía Mas (Hoguera Baver - Els Antigons): «Trabajaría cada día por hacer más grandes las Hogueras»

Lucía Mas Ferrándiz, de la hoguera Baver-Els Antigons, ha vivido las Hogueras desde niña, siendo dama infantil, madrina, presidenta infantil, dama adulta y belleza de su hoguera. También ha sido reina adulta en las Fiestas Patronales de El Rebolledo. Su acto favorito es la Cremà, aunque disfruta de la Plantà y los «playbacks». Alegre, cercana y curiosa, le encanta bailar y leer. Como Bellea del Foc representaría Alicante con orgullo trabajando por engrandecer la Fiesta.

Lucía Mas Ferrándiz, candidata de la Hoguera Baver - Els Antigons / Pilar Cortés

Sayuri Antón (Hoguera Barrio José Antonio): «La Fiesta te da la sensación de ser parte de algo único»

Sayuri Antón Unzaga, de la hoguera Barrio José Antonio, comenzó su andadura en la Fiesta como dama de honor y belleza en 2025. Su acto favorito es el Desfile del Ninot, por su color y creatividad. Fascinada por la Fiesta desde los 10 años gracias a su padre, disfruta de la música, el deporte, manualidades y actividades al aire libre. Quiere ser Bellea del Foc para transmitir cercanía, ilusión y los valores de fuerza, empatía e independencia que representan la Alicante moderna.

Sayuri Antón Unzaga, candidata de la Hoguera Barrio José Antonio / Pilar Cortés

Lucía Juan (Hoguera Avenida de Loring - Estació): «Venir en nuestros días grandes es contagiarse de felicidad»

Lucia Juan Ruso, de la hoguera Avenida de Loring - Estació, lleva ocho años ligada a las Hogueras y en este tiempo ha ocupado cargos como dama adulta y belleza en 2025. Su momento favorito de la Fiesta es el día de la Plantà, donde todo el esfuerzo de la comisión se hace visible en convivencia y alegría. Apasionada de la Fiesta, quiere ser Bellea del Foc para representar a Alicante con compromiso, cercanía y la capacidad de transmitir la magia de las Hogueras a todo el mundo.

Lucía Juan Ruso, candidata de la Hoguera Avenida de Loring Estació / Pilar Cortés

Lucía Fructuroso (Hoguera Santa Isabel): «En la Entrada de Bandas se respira ilusión y ganas»

Lucía Fructuoso Martínez, de la hoguera Santa Isabel, lleva la Fiesta en la sangre desde que nació. Su trayectoria es amplia ya que ha ocupado cargos como dama infantil, presidenta infantil, dama adulta y belleza 2025. Apasionada de la Elección, por la ilusión y hermandad que se respira, y la Entrada de Bandas, por ser el inicio del ambiente festero, entiende las Hogueras como unión, arte y sentimiento. Quiere ser Bellea del Foc para representar a Alicante con cercanía, respeto y entrega.

Lucía Fructuoso Martínez, candidata de la Hoguera Santa Isabel / Pilar Cortés

Sofía Escolano (Hoguera San Fernando): «Las Hogueras son personas y esfuerzo durante todo el año»

Sofía Escolano Gómez, de la hoguera San Fernando, lleva toda la vida vinculada a las Hogueras, habiendo sido presidenta infantil, dama de honor, y belleza. Su acto favorito es la Ofrenda de flores, por la emoción que le conecta con su padre y su abuelo que ya no están. Creativa, sincera y responsable, describiría la Fiesta como arte, tradición, pólvora, música y esfuerzo durante todo el año. Quiere ser Bellea del Foc para representar la ciudad con compromiso, cariño y orgullo por la tradición.

Sofía Escolano Gómez, candidata de la Hoguera San Fernando / Pilar Cortés

Cristina Ruiz (Hoguera San Antón Alto): «Ninguna en solitario podría ser la mejor Bellea del Foc»

Cristina Ruiz Fernández, de la hoguera San Antón Alto, forma parte de la Fiesta desde 2010, ostentando cargos como dama de honor y belleza. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores, aunque también disfruta del Coso Multicolor por su alegría. Creativa, cercana y alegre, define las Hogueras como tradición, familia y amistad multiplicadas durante los días grandes. Quiere ser Bellea del Foc para transmitir respeto, ilusión y comunidad, representando a Alicante con cercanía y compromiso.

Cristina Ruiz Fernández, candidata de la Hoguera San Antón Alto / Pilar Cortés

Marta Salaberri (Hoguera Mercado Central): «La ilusión y la admiración por la Fiesta son incuestionables»

Marta Salaberri Marcos, de la hoguera Mercado Central, fue dama de honor y belleza en 2025 en su comisión, implicándose además en delegaciones como Accesibilidad, Cultura y Comunicación. Vive con especial emoción la Plantà y la llegada del monumento a los pies del Mercado, así como las mascletàs. Sencilla, cercana y comprometida, define las Hogueras como arte, tradición y trabajo durante todo el año. Quiere ser Bellea del Foc para servir a Alicante con ilusión y respeto.

Marta Salaberri, candidata de la Hoguera Mercado Central / Pilar Cortés

María Cárdenas (Hoguera Carrer Sant Vicent): «Todo cobra sentido el 24 de junio, cuando el arte arde»

Marina Cárdenas Devesa, de la hoguera Carrer Sant Vicent, vive la Fiesta desde que tenía un año, tiempo en el que ha sido belleza infantil y belleza adulta. Su acto favorito es la Cremà, por la emoción de quemar junto a los miembros de su comisión los deseos junto al monumento. Responsable, cercana y detallista, define las Hogueras como la unión de toda Alicante en torno al fuego, la pólvora y la tradición. Quiere ser Bellea del Foc para representar la ciudad con orgullo, ilusión y autenticidad.

Marina Cárdenas Devesa, candidata de la Hoguera Carrer San Vicent / Pilar Cortés

Victoria Valdés (Hoguera Calderón de la Barca- Plaza España): «Es muy bonito dedicar un acto a los festers que ya no están»

Victoria Valdés Pérez, de la hoguera Calderón de la Barca - Plaza de España, acumula una amplia trayectoria festera como belleza infantil y Belleza 2025. Su acto favorito es el Pregón y el homenaje a los foguerers y barraquers fallecidos, por ser un momento íntimo. Cercana, honesta y empática, destaca que las Hogueras se viven todo el año y que solo entendiéndolas desde dentro se comprende su esencia. Quiere ser Bellea del Foc para dar lo mejor de sí misma con responsabilidad y respeto.

Victoria Valdés Pérez, candidata de la Hoguera Calderón de la Barca-Plaza de España / Pilar Cortés

María Sellés (Hoguera Benito Pérez Galdós): «Los foguerers son todo ilusión hacia el monumento»

María Sellés García, de la hoguera Benito Pérez Galdós, ha crecido en la Fiesta desde que fue belleza infantil, además de presidenta infantil, dama adulta y belleza adulta 2025. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores, por la emoción de entrar en la Concatedral de San Nicolás y de honrar a la Patrona de Alicante. Divertida, risueña y empática, invitaría a todos los alicantinos a vivir las Hogueras desde dentro para entender la unión de los foguerers. Desea ser Bellea del Foc para representar Alicante con cercanía.

María Sellés García, candidata de la Hoguera Benito Pérez Galdós / Pilar Cortés

María Hervás (Hoguera San Nicolás de Bari-Benisaudet): «Detrás del fuego hay tradición, identidad y emoción»

María Hervás, de la hoguera San Nicolás de BariBenissaudet, lleva 21 años vinculada a las Hogueras, en las que ha sido desde dama de honor infantil hasta belleza 2025. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores, por la emoción que transmite junto a la Cremà y la elección de la Bellea del Foc. Activa, deportista y organizada, estudia Turismo y trabaja en su TFG para promocionar la Fiesta. Cercana, responsable y constante, desea ser Bellea del Foc para representar Alicante transmitiendo tradición.

María Hervás Cañizares, candidata de la Hoguera Sant Nicolau de Bari i Benisaudet / Pilar Cortés

Sandra López (Hoguera Nou Alacant): «Si no tiro un petardo en Hogueras no soy persona»

Sandra López Grimaldi, de la hoguera Nou Alacant, está vinculada a la fiesta desde 2020, cuando sus hijas comenzaron, una como belleza infantil y otra como presidenta de la comisión. Se unió a la comisión en 2023 y en 2024 fue elegida belleza. Su acto favorito son las mascletás en Luceros, por la emoción y el olor a pólvora, así como los desfiles y la música. Extrovertida, alegre y simpática , quiere ser Bellea del Foc para representar la ciudad con ilusión y pasión.

Sandra López Grimaldi, candidata de la Hoguera Nou Alacant / Pilar Cortés

Miriam Quirante del Águila (Hoguera Los Ángeles): «El Pregón emociona porque da comienzo al año festero»

Miriam Quirante del Águila, de la hoguera Los Ángeles, ha vivido las Hogueras desde la infancia, pasando por cargos como dama y comisionada de honor, belleza infantil y adulta, madrina y delegada de infantiles. Su acto favorito es el Pregón, por la emoción de ver la plaza del Ayuntamiento llena de mantillas y estandartes. Responsable, cercana y natural, desea ser Bellea del Foc para transmitir su amor por las Hogueras desde la cercanía y la responsabilidad que conlleva el cargo.

Alicia Navarro (Hoguera La Ceràmica): «Se quema lo viejo para que venga lo nuevo»

Alicia Navarro Olivares, de la hoguera La Ceràmica, acumula 26 años en la Fiesta, tiempo en el que ha ocupado cargos que van desde dama infantil hasta belleza 2025. Su acto favorito es la Plantà, por la ilusión de ver el monumento materializado. Alegre, cercana y enérgica, disfruta de la playa, los viajes y el tiempo con familia y amigos. Describe las Hogueras como una fiesta donde el fuego lo renueva todo. Desea ser Bellea del Foc para transmitir su cariño por la Fiesta.

Alicia Navarro Olivares, candidata de la Hoguera La Cerámica / Pilar Cortés

Macarena Albert (Hoguera Campoamor Norte - Plaza América): «En los desfiles notas el calor de la gente a cada paso»

Macarena Albert Álvarez, de la hoguera Campoamor Norte–Plaza de América, vive la Fiesta desde los 4 años, en diferentes cargos, como belleza 2025 en su actual comisión. Su acto favorito son los desfiles y la Ofrenda de Flores, por la magia y cercanía que transmiten. Risueña, extrovertida y leal, describe las Hogueras como la mayor definición de la ciudad por sus monumentos, pólvora, música y desfiles. Como Bellea del Foc busca representar a Alicante con pasión.

Macarena Albert Álvarez, candidata de la Hoguera Campoamor Norte-Plaza de América / Pilar Cortés

Zaira Abarca (Hoguera Ángeles Felipe-Bergé): «Las Hogueras son la metamorfosis de Alicante»

Zaira Abarca Sala, de la hoguera Ángeles FelipeBergé, acumula 21 años en la Fiesta ocupando cargos como belleza infantil, dama de honor o belleza en 2025. Su acto favorito es la Entrada de Bandas, por la emoción y cercanía que transmite. Apasionada de la moda, el arte y los viajes, describe las Hogueras como la metamorfosis de Alicante, uniendo pólvora, música y tradición. Quiere representar la ciudad como Bellea del Foc con carisma, cercanía y orgullo por sus raíces.

Paula Espinosa (Hoguera Altozano Sur): «Vivimos el Certamen Artístico con mucha ilusión»

Paula Espinosa Alcalá, de la hoguera Altozano Sur, lleva 15 años activa en la Fiesta donde ha ocupado cargos como dama y belleza infantil hasta bellesa adulta y secretaria de su comisión. Su acto favorito son la Plantà y la Cremà aunque destaca el Certamen Artístico, donde su comisión muestra todo su esfuerzo y dedicación. Esta candidata, también vinculada a la Semana Santa, explica que las Hogueras son la esencia de Alicante. Cercana y perseverante, quiere representar Alicante con orgullo.

Paula Espinosa Alcalá, candidata de la Hoguera Altozano Sur / Pilar Cortés

Begoña Hernández (Hoguera Sagrada Familia): «Me encanta la magia que se crea en la noche de la Cremà»

Begoña Hernández Clavel, de la hoguera Sagrada Familia, está vinculada a la Fiesta y a su comisión desde su nacimiento. Ha sido mini belleza, dama y belleza infantil, dama adulta y belleza en 2025, además de formar parte de la delegación de infantiles. Su acto favorito es la Cremà, por la magia, unión y renovación que transmite a toda la comisión. Responsable, cariñosa y simpática, desea ser Bellea del Foc para compartir el amor por las Hogueras en todos los rincones.

Begoña Hernández Clavel, candidata de la Hoguera Sagrada Familia / Pilar Cortés

Nerea Reinosa (Hoguera Portuarios-Pla Del Bon Repós): «El amor por la Fiesta de los que la vivimos es un privilegio»

Nerea Reinosa de la hoguera Portuarios Pla del Bon Repos, lleva cinco años vinculada a la Fiesta y ha sido belleza adulta 2025 tras su etapa como dama adulta en su comisión. Sus actos favoritos son la Plantà y la Ofrenda de Flores. Trabajadora, cercana y protectora, disfruta viajar y compartir tiempo con familia y amigos. Quiere ser Bellea del Foc para representar a las Hogueras con orgullo, amor y entrega, llevando la Fiesta a cada rincón de la ciudad y de más allá.

Celia Compañ (Hoguera Pla-Hospital): «Los monumentos nos conectan con nuestra historia»

Celia Compañ, de la hoguera Pla-Hospital, se unió a su hoguera en 2010 como dama infantil y, tras años dedicada a la danza, volvió como belleza en 2025. Su acto favorito son las mascletás en Luceros, por la emoción que generan cuando el aire huele a pólvora. Apasionada del ballet, la moda, la música y el periodismo, se define perfeccionista, alegre y atenta. Quiere ser Bellea del Foc para representar a la Fiesta con firmeza y capacidad de adaptarse a cualquier situación.

Celia Compañ Samper, candidata de la Hoguera Pla Hospital / Pilar Cortés

Elena Ortega (Hoguera Pio XII): «Es un sentimiento de admiración por tu ciudad»

Elena Ortega Salas, de la hoguera Pío XII, está vinculada a las Hogueras desde su nacimiento y ha ocupado cargos como dama y belleza infantil, presidenta infantil y, tras el resurgir de su comisión, es la primera Belleza 2025. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores, por la emoción y el recuerdo que transmite. Inquieta, positiva y perfeccionista, disfruta viajar, leer y descubrir nuevos rincones. Quiere ser Bellea del Foc para representar a la Fiesta con dedicación y entrega.

Elena Ortega Salas, candidata de la Hoguera Pio XII / Pilar Cortés

Elizabeth Carolyne Vidal (Hoguera Foguerer Carolinas): «Se vive desde la Plantà hasta la pólvora de la Cremà»

Elizabeth Carolyne Vidal Cuerva, de la hoguera Foguerer Carolinas, ha vivido la fiesta siempre en su comisión desde distintos cargos como dama de honor y belleza 2025. Su acto favorito es la Plantà, por reflejar el esfuerzo y trabajo en equipo. Cercana, responsable y comprometida, explica que la Fiesta combina tradición, pólvora y emoción. Aspira a convertirse en Bellea del Foc para representar Alicante con respeto, dedicación y orgullo, valorando el esfuerzo de todas las comisiones.