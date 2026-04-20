Educación
El subdirector general de Formación deja el cargo tras una denuncia por su polémico libro que banaliza el holocausto y denigra al profesorado
La denuncia de un funcionario dirigida a todos los grupos políticos precipita la salida, a la que se suman quejas por su gestión
El subdirector general de Formación del Profesorado de la Conselleria de Educación ha dejado este lunes el cargo tras las quejas por su polémico libro en el que banaliza el régimen nazi y compara las orgías con las metodologías educativas. La denuncia de un funcionario de la Administración educativa por el trato "denigrante" a los profesores y el tono provocador, vulgar y sexual para lanzar una crítica bastante dura al discurso dominante sobre la innovación educativa ha provocado su salida del Gobierno de Pérez Llorca.
Fichado por Carlos Mazón para planificar y supervisar la formación que recibe el profesorado de la Comunidad, Jordí Martí, el autor del libro Educación 6.9. Fábrica de gurús (agosto de 2022) ha trasladado en primera persona a los representantes sindicales que dimitía en una reunión convocada en la Conselleria de Educación sobre digitalización. Su salida se ha precipitado tras el escrito recibido el pasado 14 de abril por todos grupos parlamentarios de las Cortes, por parte del funcionario.
A ello se suman otras quejas por el malestar ocasionado por haber censurado jornadas de formación en los Centros de Formación del Profesorado, y el trato "denigrante" hacia los trabajadores, según fuentes sindicales y de la propia Administración autonómica.
Según la denuncia, el libro, de carácter educativo y dirigida expresamente al mundo docente, contiene un uso sistemático de lenguaje sexualmente explícito a lo largo de todos sus capítulos, con descripciones denigratorias del profesorado, expresiones que banalizan el Holocausto, y descalificaciones de los sistemas institucionales de reconocimiento docente, algunos de los cuales son competencia directa de la Subdirección que él mismo dirige.
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