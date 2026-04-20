La Aemet lo deja claro: Alicante tendrá un lunes de sol… con un fenómeno muy puntual a primera hora

La provincia de Alicante arranca la semana con tiempo estable y sin sobresaltos, en una jornada marcada por el sol y la ausencia de cambios significativos en las temperaturas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El lunes se presenta con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la provincia, en una situación de clara estabilidad que deja atrás cualquier atisbo de inestabilidad. El único matiz de la jornada aparece en el litoral, donde durante las primeras horas del día pueden formarse intervalos de nubes bajas e incluso bancos de niebla muy localizados.

Este fenómeno será pasajero y tenderá a disiparse rápidamente con la salida del sol, dando paso a un ambiente más abierto y luminoso en toda la costa.

En cuanto a las temperaturas, apenas habrá variaciones respecto a días anteriores. Esto se traduce en un ambiente suave y bastante uniforme, sin grandes contrastes entre la mañana y la tarde.

El viento soplará flojo y variable durante buena parte del día, aunque por la tarde tenderá a imponerse la componente sur y este, con algunos intervalos de intensidad moderada, especialmente en zonas abiertas del litoral.

El tiempo en Alicante

El lunes arranca en Alicante capital con posibles nubes bajas o brumas a primera hora, un detalle típico del litoral que podría dejar un amanecer algo más gris en algunos puntos. A partir de media mañana, el sol se impondrá con claridad. Las temperaturas se mantienen estables, entre 13 y 24 grados, con ambiente suave y agradable.

Por la tarde, el viento girará a sureste con algo más de intensidad, dejando una ligera sensación de frescor junto al mar.

El tiempo en Elche

Elche tendrá un lunes más despejado desde primera hora, con menos presencia de nubes que en la costa y un ambiente ya soleado desde la mañana. Las temperaturas suben un punto más que en el litoral, con mínimas de 12 grados y una máxima que alcanzará los 27, dejando sensación cálida en las horas centrales del día.

El viento será flojo en general y apenas se notará, lo que favorecerá que el calor se perciba más durante la tarde.

El tiempo en Benidorm

Benidorm amanece con tiempo estable y cielos poco nubosos, sin apenas rastro de las brumas que sí pueden aparecer en otros puntos del litoral. Las temperaturas se moverán en márgenes suaves, entre 16 y 22 grados, con un ambiente templado durante todo el día y sin excesos de calor.

El viento de componente sur irá ganando presencia por la tarde, dejando una sensación algo más fresca en primera línea de playa.

El tiempo en Elda

En Elda, la jornada será plenamente soleada desde primera hora, con un ambiente mucho más seco y abierto que en la costa. El contraste térmico vuelve a ser protagonista: mínima de 11 grados a primera hora y una máxima que sube hasta los 27, dejando una tarde claramente más cálida.

El viento será muy flojo o prácticamente en calma, lo que hará que el calor se note más en las horas centrales del día.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja puede comenzar el día con algo más de nubosidad baja o brumas, un clásico en la costa sur que podría suavizar el amanecer. Después, el sol se impondrá sin problemas. Las temperaturas se moverán entre los 13 y 23 grados, con un ambiente suave y agradable durante toda la jornada.

El viento del sureste irá ganando protagonismo por la tarde, dejando una sensación algo más fresca y un aumento de la humedad al final del día.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá un lunes plenamente soleado y con un ambiente claramente más cálido que en la costa, sin rastro de nubes destacables. Las temperaturas subirán con fuerza hasta rozar los 29 grados, con una mínima de 13, lo que dejará una sensación veraniega en las horas centrales del día.

El viento será flojo y no aliviará demasiado el calor, por lo que la tarde se notará más intensa que en otros puntos de la provincia.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, el día será completamente despejado y con un ambiente muy luminoso desde primera hora, sin rastro de nubosidad. Las temperaturas marcarán un contraste claro: mínimas de 12 grados al amanecer y una máxima que sube hasta los 28, dejando una tarde cálida para tratarse de una zona de interior.

El viento soplará flojo y no tendrá apenas influencia, por lo que el sol se dejará notar con más fuerza durante las horas centrales.

El tiempo en Dénia

Dénia tendrá un lunes soleado y bastante estable desde primera hora, con cielos despejados y buena visibilidad en toda la franja litoral. Las temperaturas se moverán entre los 13 y 26 grados, con un ambiente suave por la mañana y más cálido a partir del mediodía, aunque sin sensación de calor excesivo.

Noticias relacionadas

El viento de componente sur será más protagonista que en otras zonas, con rachas moderadas que se dejarán notar durante la tarde, sobre todo en zonas abiertas y junto al mar.