Tráfico complicado en Alicante: retenciones kilométricas en la A-70 y varios accidentes colapsan accesos clave

La semana arranca con importantes complicaciones en las carreteras de la provincia de Alicante. Desde primera hora de este lunes, varias vías principales registran retenciones, accidentes y obstáculos en calzada, afectando especialmente a los accesos a la capital y a puntos habituales de alta densidad de tráfico.

La A-70, uno de los puntos más conflictivos

La A-70 vuelve a ser protagonista con retenciones en varios tramos.

A la altura de Bacarot, se registran atascos entre los kilómetros 26 y 24 en sentido Alicante, mientras que en otro tramo entre Alicante y Santa Faz también se detecta circulación irregular con congestión.

A esto se suma un incidente por incendio de vehículo en Sant Joan d’Alacant, que complica aún más la circulación en esta vía clave de circunvalación.

Accidentes en la A-7 y entorno de Elche

La A-7 presenta varios puntos con incidencias, especialmente en el entorno de Elche:

Retenciones por accidente entre Pla de Sant Josep y Carrús , en sentido Alicante

, en sentido Alicante Carril derecho cerrado en Carrús por otro accidente

Obstáculos adicionales en tramos como Altabix y el propio Carrús

La acumulación de incidentes está provocando una circulación muy irregular en esta autovía.

Problemas en la N-332

La N-332, una de las carreteras más transitadas de la provincia, también registra varios puntos conflictivos:

Retenciones en Torrevieja en ambos sentidos

en ambos sentidos Congestión en El Altet , en dirección Cartagena

, en dirección Cartagena Obstáculo fijo en La Mata

Incidencia adicional en Benidorm

Más incidencias en la provincia

Además, se han detectado obstáculos por accidentes o incidencias en otras vías:

CV-70 en Benidorm

CV-84 en Carrús

CV-83 en Fondo

CV-723 en La Xara

CV-850 en Orito

A-7 en Tibi

Recomendación

Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución, consultar el estado del tráfico antes de salir y, si es posible, buscar rutas alternativas para evitar los tramos más afectados.

La combinación de hora punta, accidentes y puntos conflictivos habituales está generando una mañana especialmente complicada en la red viaria alicantina.