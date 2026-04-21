Nace la Academia de Optometría de la Comunidad para reforzar la investigación en salud visual

El Consell ha aprobado el decreto por el que se crea la Academia de Optometría de la Comunidad Valenciana y se aprueban sus estatutos, con lo que otorga rango oficial a una nueva corporación de derecho público sin ánimo de lucro llamada a reforzar la investigación, la difusión del conocimiento y el asesoramiento especializado en materia de salud visual.

Con la creación de la Academia de Optometría de la Comunidad Valenciana, la Generalitat refuerza el reconocimiento institucional de una disciplina con creciente relevancia científica, universitaria y sanitaria, favoreciendo la creación de una plataforma estable para canalizar conocimiento experto, estrechar la cooperación entre profesión e investigación y proyectar nuevas iniciativas de divulgación, formación y asesoramiento en el ámbito, según explican desde el Consell.

Sede en València

La Academia tendrá su sede en Valencia, en los locales del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana, y nace con la finalidad de promover el desarrollo de la optometría, impulsar la investigación y la divulgación científica, elaborar estudios e informes, ofrecer asesoramiento a instituciones públicas y privadas y favorecer la formación permanente de los profesionales vinculados.

Estará integrada por un mínimo de 10 y un máximo de 40 académicos de número y arranca con un grupo fundador formado por diez profesionales de acreditada trayectoria científica, académica y profesional.

Su misión será servir como foro estable de estudio, análisis, discusión y proyección pública de la optometría, con especial atención a áreas como la óptica oftálmica, la contactología, la rehabilitación visual y otras disciplinas relacionadas con la visión y salud visual.

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Optometría

Actualmente más de 2.400 personas colegiadas desempeñan en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia y cerca de 1.350 establecimientos sanitarios de óptica prestan servicio en la Comunitat Valenciana.

Además, tres universidades valencianas imparten el grado en Óptica y Optometría (la Universidad de Valencia, la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Universidad San Vicente Mártir de Valencia).

Peso docente

Este peso docente, investigador y asistencial refuerza la posición de la Comunidad Valenciana como uno de los entornos con mayor protagonismo en el desarrollo de la optometría española.

La aprobación de este decreto culmina un procedimiento iniciado a instancia de los promotores de la academia y tramitado con arreglo al Decreto 91/2015, que regula la creación de academias científicas, culturales y artísticas en nuestro territorio.