Alicante proyecta renovar 259 paradas de autobús con 150 paneles de llegada y 20 pantallas interactivas

Alicante ha dado este martes un nuevo paso para renovar el mobiliario vinculado al autobús urbano con un contrato que pone el foco en la actualización tecnológica de las paradas. La Junta de Gobierno ha aprobado el inicio del expediente y la exposición pública del estudio de viabilidad económico-financiero para la futura concesión de la gestión integral y explotación publicitaria de este mobiliario, un trámite previo a la licitación.

La actuación prevista afecta a 259 paradas y plantea, entre otros cambios, la instalación de hasta 150 nuevos paneles electrónicos con los tiempos de llegada de las líneas y otras 20 pantallas informativas interactivas para consultar recorridos y la red de transporte. El proyecto incluye además la actualización del software y del suministro eléctrico asociado a estos elementos.

El plan contempla la restauración de 67 marquesinas actuales y la sustitución de otras 192, además de un incremento de cinco nuevas al año durante los ocho años de duración del contrato. También prevé intervenir en mupis, con la introducción de modelos digitales, y en postes de parada de autobús y taxi.

La licitación permitirá modernizar el mobiliario y los elementos informativos de las paradas Carlos de Juan — Concejal de Movilidad Urbana

Junto a esa vertiente tecnológica, el estudio recoge mejoras en accesibilidad en 16 paradas, a razón de dos por año durante la concesión. La inversión estimada para modernización supera los 10,5 millones de euros, cantidad que deberá asumir la empresa concesionaria, mientras que el conjunto de los gastos de explotación, mantenimiento, intereses y canon se eleva a más de 21 millones para el periodo de ocho años.

La aprobación del estudio no supone todavía la licitación del contrato, sino el arranque del procedimiento previo. El documento se someterá ahora a información pública durante un mes y, una vez resueltas las posibles alegaciones, deberá volver a pasar por la Junta de Gobierno antes de salir a concurso.

En la misma reunión, la Junta de Gobierno ha aprobado también los pliegos y la convocatoria del concurso para contratar la asistencia técnica anual que evaluará el cumplimiento del contrato del autobús urbano y prestará asesoramiento técnico y jurídico sobre la concesión. Ese contrato sale con un precio de licitación de 203.686 euros para cuatro años, con posible prórroga de uno más, y será financiado por la empresa concesionaria, tal y como establece el contrato. Su función será valorar los indicadores que rigen la concesión y que sirven para calcular la liquidación anual del servicio.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, señala que esta futura licitación permitirá actuar sobre “la actualización y modernización del mobiliario y elementos informativos y soportes publicitarios de las paradas”, tras la renovación de otros contratos ligados al servicio, como la electrificación de la flota y la digitalización de los títulos de transporte.