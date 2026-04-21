Alicante saca a concurso por 94.000 euros el Servicio de Orientación Familiar para prevenir adicciones
El programa, dirigido al entorno de menores en situación de riesgo, dará cobertura en 2027 y 2028 con opción de una prórroga de un año
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes la licitación del Servicio de Orientación Familiar en Adicciones (SOFA), con un presupuesto base de 94.000 euros, un 25 % más que el contrato actual. El nuevo contrato abarcará los ejercicios 2027 y 2028 y contempla además la posibilidad de una prórroga de un año.
El servicio, que comenzó como experiencia piloto en 2023, se presta desde entonces de forma continuada. La nueva licitación busca dar continuidad a un programa de información, asesoramiento e intervención con familias y menores en situación de riesgo ante posibles conductas adictivas.
El SOFA se dirige a casos de prevención indicada de adicciones, es decir, a personas, especialmente menores y sus familias, en situación de alto riesgo por presentar signos o síntomas mínimos, aunque detectables, que pueden anticipar una adicción sin llegar todavía a cumplir criterios diagnósticos de trastorno adictivo.
El servicio ofrece información, asesoramiento e intervención con familias y ha demostrado su eficacia
El programa atiende a menores y familias derivados por protocolo desde centros educativos a la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (Upcca), así como desde la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) por tratarse de menores, desde pediatría de centros de salud y desde el equipo de medidas judiciales de menores, entre otros recursos.
También canaliza la demanda directa de familias con menores que ya han comenzado a experimentar con algunas sustancias o a abusar de prácticas conductuales con potencial adictivo, pero que aún no cumplen los criterios para ser considerados un trastorno adictivo y que, por distintos motivos, no pueden acceder por las vías anteriores.
La concejala de Educación, Mari Carmen de España, destaca que “este servicio se enmarca dentro de las actuaciones previstas en el Plan Municipal de Trastornos Adictivos y ha demostrado su utilidad y eficacia”. La edil añade que el SOFA “ofrece información, asesoramiento e intervención con familias en las que existe o se sospecha la existencia de conductas adictivas en menores, con el objetivo de prevenir o atajar estas conductas”.
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