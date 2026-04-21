Barcala manda a casa de Rafa Mas a un notario para amenazarle con una denuncia por responsabilizarle del caso de Les Naus de Alicante

Amenaza de denuncia. El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha anunciado este martes en una comparecencia ante los medios que el alcalde, Luis Barcala, y la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, le han advertido con llevarlo a los tribunales. En concreto, el concejal valencianista recibió a un notario en su propia casa para informarle del requerimiento, a través del que los responsables del gobierno local le exigen que rectifique algunas de sus declaraciones sobre las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus, escándalo que destapó INFORMACIÓN a finales de enero.

Mas, que ha mostrado su indignación por haber recibido el requerimiento en su casa y no en su despacho, poniendo bajo sospecha que el alcalde podría haber accedido a sus datos personales de manera irregular, se ha negado a rectificar. “¿Qué pretenden? ¿Que nos callemos? ¿Que no digamos que bajo su mandato ha estallado el mayor escándalo en materia de vivienda? ¿Que no es el responsable directo?”, ha contestado.

Mas ha insistido en que “personas relacionadas con el PP accedieron de forma chanchullera a estas viviendas” y ha recordado, en su respuesta al alcalde y a la concejala en la que argumenta su negativa a rectificar, que el caso está siendo investigado en el número cinco de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.

Además, ha acusado al gobierno local de “esconder” este escándalo, y se ha amparado en los artículos 20 y 23 de la Constitución, que según él “protegen” su derecho a ejercer la oposición. “No sé qué quieren que no digamos, lo que está claro es que no vamos a rectificar”, ha aclarado Mas, que ya ha formalizado su respuesta al requerimiento notarial.

Motivación

Según ha explicado el mismo Mas en la comparecencia, le han solicitado publicar un vídeo en redes sociales “pidiendo disculpas” por dar por hecho cuestiones como que “existe una presunta trama que ha especulado con nuestro suelo”. El alcalde ha visto afectado su honor por haber sido señalado como “responsable directo de una trama que trafica con vivienda pública” o por haber sido acusado de “obstruir la investigación”, en referencia a la ocultación de la voluntad de algunos técnicos a declarar en la comisión.

También por cuestiones que van más allá del caso de Les Naus, como el hecho de que el portavoz de Compromís le señale por “ser alcalde de esta ciudad por una tránsfuga”, en referencia a Nerea Belmonte, que en 2018, cuando era concejala no adscrita después de haber sido elegida por Gyanyar, facilitó la investidura de Barcala.

En cuanto a las exigencias de Beldjilali, la concejala de Hacienda se ha quejado porque Mas le acusó de “mala detective”, su profesión de origen, por “no saber que sus amigas y familiares del equipo de su Concejalía tenían pisos” de protección pública. Mas se ha defendido asegurando que sus comentarios “se hacen eco de lo que se publica en la prensa”, y que por lo tanto no rectificará. “Lo que pretenden es amedrentarnos intimidándome con un notario y que no digamos lo que todo el mundo sabe, pero no lo vamos a hacer”.

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En su comparecencia estaban presentes la otra concejala de Compromís, Sara Llobell, y el concejal y portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé. La ausencia de los concejales del PSOE la ha justificado Mas porque “no se les ha llamado”.