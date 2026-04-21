Pilar Bernabé pide no politizar el proceso de regularización de migrantes porque "es de todo el país"

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que la inmensa mayoría de las administraciones y las entidades se han reforzado para dar respuesta al proceso de regularización de inmigrantes en respuesta a las críticas de improvisación y falta de medios por parte de algunos ayuntamientos del PP en distintos lugares país, incluida la Comunidad y la provincia, sobre todo para tramitar el certificado de vulnerabilidad que precisan algunos solicitantes. Una gestión que está colapsando los centros sociales y oficinas de atención ciudadana, con colas incluidas, de distintos puntos de la ciudad de Alicante y de Elche, entre otras.

“Existe un consenso social para que la regularización salga adelante”, ha dicho Bernabé. La delegada ha añadido que “la sociedad civil, los empresarios, los sindicatos, la Iglesia y las diversas entidades sociales llevan meses trabajando para regularizar la situación de miles de personas que trabajan, cuidan y contribuyen al progreso de nuestra sociedad”, ha declarado Bernabé tras mantener un encuentro con asociaciones y colectivos que trabajan en el proceso de regularización extraordinario.

Los empresarios, los sindicatos, la Iglesia y las diversas entidades sociales llevan meses trabajando para regularizar la situación de miles de personas Pilar Bernabé — Delegada del Gobierno en la Comunidad

Según ha indicado la delegada, el Gobierno de España y la inmensa mayoría de las administraciones y de entidades “que forman parte de este gran proceso de regularización, han reforzado su personal de atención”. Bernabé ha insistido en que “todos los gobiernos, todas las administraciones, todos los ayuntamientos se han preparado para poder atender este proceso de regularización que es de todas y de todos, que es de todo el país”.

Reunión de la delegada del Gobierno, este martes, sobre el proceso de regularización / INFORMACIÓN

Pena

En este sentido, ha señalado que “le da mucha pena la actitud del Ayuntamiento de València frente a los refuerzos que se están viendo en Madrid, Barcelona o Paterna”. Este proceso, ha subrayado, “no lleva marcas y no se debería hacer política o confrontar”.

En cuanto la tramitación, Bernabé ha recordado que las oficinas de Extranjería y otras oficinas de atención como las de Seguridad Social o Correos permanecerán abiertas durante todo el proceso hasta las 19.00 horas.

No obstante, ha señalado, que los trámites se pueden realizar de manera telemática con el certificado digital. A todas ellas, se suman 32 entidades colaboradoras, algunas con sede en la Comunidad Valenciana y otras de carácter nacional que trabajan en esta autonomía.

Mercurio

A nivel nacional, el Gobierno de España ha reforzado con más de 550 personas la tramitación de expediente y atención. Además, se han sumado cerca de 450 oficinas en todo el territorio entre Extranjería, Correos y Seguridad Social y más de 150 entidades colaboradoras y profesionales habilitados a los que se añade la plataforma única de gestión, Mercurio, de acuerdo a los datos de la Delegación de Gobierno.

En la misma línea, el subdelegado en la provincia de Alicante, Manuel Pineda, ha señalado que el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno "es una medida necesaria y responsable. Hablamos de personas que ya viven y trabajan en nuestro país, y que deben poder hacerlo con plenos derechos y garantías".

Respaldo

Pineda añade que esta iniciativa cuenta con un amplio respaldo social, político y económico, y además ofrece seguridad jurídica dentro del marco legal vigente. Regularizar no solo favorece la integración, sino que también fortalece nuestro mercado laboral y contribuye al sostenimiento del Estado del bienestar. "Se trata, en definitiva, de una decisión justa, útil y alineada con la realidad social y económica de España", concluye el subdelegado.