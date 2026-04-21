Educación oferta 2.067 plazas de empleo público docente para 2026: profesores, catedráticos e inspectores

La Conselleria de Educación ha presentado la oferta de empleo público docente correspondiente a 2026, que asciende a un total de 2.067 plazas distribuidas entre los distintos puestos, desde profesores, catedráticos a inspectores.

Esta oferta se ha calculado conforme a la tasa de reposición de efectivos establecida en las leyes de presupuestos estatal y autonómica, que en el ámbito educativo puede alcanzar hasta el 120 %, según la Administración autonómica. A partir de este cálculo, que ha dado como resultado 1.398 plazas, la Administración valenciana ha decidido incrementar la oferta en un 20 % adicional, sumando 280 plazas más, con el objetivo de seguir reduciendo la temporalidad en el sistema educativo.

A estas plazas se incorporan también las vacantes que quedaron desiertas en procesos selectivos anteriores, lo que permite optimizar los recursos disponibles y avanzar en la consolidación del empleo estable. Se trata de un total de 389 plazas.

La distribución de la oferta de empleo público contempla especialmente el refuerzo del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, que concentra la mayor parte de la oferta, junto con plazas en Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, enseñanzas artísticas e Inspección educativa. Además, se reserva un cupo no inferior al 10 % para personas con discapacidad.

El desglose por cuerpos es el siguiente:

- Profesores de Enseñanza Secundaria: 1.855 plazas

- Profesores especialistas en Sectores Singulares de la FP: 95 plazas

- Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 22 plazas

- Profesores de Música y Artes Escénicas: 21 plazas

- Profesores de Artes Plásticas y Diseño: 49 plazas

- Catedráticos de Música y Artes Escénicas: 10 plazas

- Inspección educativa: 15 plazas

Docentes a la espera de examinarse en unas oposiciones en Alicante / Alex Domínguez

El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, ha subrayado que “esta oferta responde a una planificación rigurosa y a una voluntad clara de dar estabilidad a los centros y al profesorado. Estamos hablando de oportunidades reales de acceso a la función pública docente y de una mejora estructural del sistema educativo valenciano”.

Por su parte, Comisiones Obreras, ha tachado de "claramente insuficiente" la oferta y ha descartado que responda a las necesidades reales del sistema educativo. CCOO ha pedido en varias ocasiones la eliminación de la tasa de reposición para ofrecer un listado de plazas suficiente y así garantizar el buen funcionamiento del sistema educativo público valenciano,sin éxito.

El sindicato ha calculado que la tasa de interinidad entre el profesorado es del 29,6%, cuando tendría que estar bajo el 8%, según la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad.

Críticas al plantón sindical

La Administración autonómica ha lamentado que la Mesa Sectorial que la conselleria había convocado para dar a conocer la oferta de empleo público no ha podido constituirse debido a la ausencia de STEPV y CCOO. Una decisión que ha afeado porque “imposibilita la negociación y deja a miles de docentes sin representación en un momento clave”, ha lamentado Ortega. Aun así, ha insistido en “seguir trabajando desde el diálogo y la responsabilidad institucional para beneficiar la conjunto de la comunidad educativa. El futuro de los docentes no puede quedar supeditado a decisiones unilaterales que comprometen el funcionamiento de los órganos de diálogo”.

En este sentido, desde la conselleria se insiste en la importancia de mantener abiertos los canales de negociación y se hace un llamamiento a la participación activa de todas las organizaciones sindicales para garantizar el correcto funcionamiento de los órganos de diálogo y el avance del sistema educativo.