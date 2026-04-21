El gobierno de Barcala descarta convocar una comisión urgente tras ocultar que dos funcionarios clave quisieron comparecer por el caso de Les Naus

Sin convocatoria extraordinaria urgente de la comisión de Les Naus. La oposición del Ayuntamiento de Alicante, integrada por los grupos de izquierdas (PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos), solicitó formalmente el pasado 17 de abril una sesión urgente por entender que se habían desarrollado hechos que “afectan al normal funcionamiento de la misma y al ejercicio de las funciones de control político”. La petición se hizo tras conocerse que el ejecutivo local había ocultado la voluntad de comparecer en la comisión por parte de dos técnicos clave y la solicitud de cambio de hora por parte de un tercero para participar.

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, no ha contestado sobre si accederá a convocar una sesión urgente, pero sus referencias constantes a la sesión ordinaria que tendrá lugar este viernes, a la que se ha emplazado para responder muchas de las dudas planteadas por los medios tras la Junta de Gobierno Local celebrada este martes, evidencian la nula voluntad de hacer caso de la petición de la izquierda.

Los grupos de la izquierda, de hecho, han atendido a los medios con la presentación de un escrito dirigido al presidente de la comisión, que es el propio Manuel Villar, lamentando que no ha habido “contestación alguna a la solicitud ni comunicación formal sobre su tramitación, convocatoria o previsión de respuesta”. Ana Barceló, portavoz del PSOE, ha dicho ante los medios que no quieren “llegar al viernes”, es decir, a la sesión ordinaria, “sin poder conocer de primera mano por qué se ocultó información sobre las respuestas dadas por los comparecientes”.

También han pedido que se les facilite “toda la documentación” que, según asegura, no tienen a su disposición después de “haberla negado” por parte del gobierno local. Por último, Barceló ha criticado el hecho de que se enteren “en el mismo momento” de qué comparecientes vienen, y exige que se informe con antelación. La portavoz ha dicho “tener la sensación” de que el PP aprobó la celebración de la comisión “por no quedarse solos en el no”, ha criticado que la última sesión no se haya grabado, y ha señalado que el PP por “dejar que no funcione la comisión”.

Por su parte, Rafa Mas, portavoz de Compromís, ha acusado al gobierno local de “tapar, obstruir y ocultar la verdad” en la comisión. Por último, Manolo Copé, de EU-Podemos, ha advertido que “lo que está en juego es la democracia local”, y ha dicho “no querer esperar al viernes” después de que se les haya “ocultado información”.

En cambio, desde el gobierno local han defendido su actuación en el caso de Les Naus y en la comisión. Villar ha subrayado que fue el propio Ayuntamiento quien llevó el caso a la Fiscalía, no ha aclarado si se personarán como institución en la causa porque “es un tema técnico” y se ha referido constantemente a la sesión del viernes para dar “las oportunas explicaciones” sobre cuestiones como la falta de información a los grupos de la oposición. “Partiendo de la base de que en ningún momento se ha intentado ocultar nada”, ha aclarado el vicealcalde, que ha dicho que responderá el viernes y no antes “por respeto al resto de grupos”.