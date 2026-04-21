El gobierno de Barcala pone fecha para que las hogueras cobren subvenciones

Pago pronosticado. Este martes la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, ha salido al paso ante las críticas que se intensificaron el lunes en la asamblea de Hogueras por parte de los festeros, que denunciaron retrasos, cambios de criterio y continuas subsanaciones para que las hogueras cobren subvenciones y saquen adelante sus proyectos.

Cutanda, que ha atendido a los medios como portavoz del ejecutivo local tras la Junta de Gobierno, ha reconocido que las solicitudes “se están tramitando” y que el plazo “se suele cerrar” cuando ya están todas, pero que dicha tramitación está “en tiempo y forma”.

Además, se ha comprometido a que las subvenciones estén pagadas en un 75 % antes del inicio de las Hogueras. De ser así, antes del 20 de junio, día de la Plantà, deberían estar sufragadas las ayudas públicas. El 25 % restante se abonaría posteriormente al 24 de junio, noche de la Cremà, según ha añadido la misma concejala.

Contra la izquierda

Por otra parte, Cutanda ha sido preguntada por si el Ayuntamiento contempla un plan alternativo ante el recurso que la entidad Salvem el Nostre Patrimoni ha interpuesto contra la celebración de las mascletás en Luceros. El caso se abordará en la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia número 4 de Alicante el próximo 26 de mayo, y la concejala no contempla la posibilidad de que la justicia dé la razón a la asociación. Porque según ha dicho, el disparo pirotécnico “se podrá celebrar porque todas las administraciones y todos los ciudadanos tienen el deber de protegerlas e incluirlas dentro del BIC”, ha dicho en referencia al Bien de Interés Cultural, protección con la que cuenta la fiesta alicantina y en la cual se incluyen las mascletás. Este mismo argumento lo defiende la Federació de Fogueres en sede judicial, como también el Ayuntamiento de Alicante, para exigir que se mantenga la ubicación del disparo.

En este punto la concejala ha arremetido contra “la izquierda de esta ciudad”, que según ella “quiere destruir sistemáticamente las Hogueras de Alicante y la Semana Santa”, asegurando que “van en contra de todo lo que tenga que ver con el bien de la ciudad: con el comercio, con la hostelería y con las iniciativas que se hacen por parte de los ciudadanos para preservar algo que está incluido en el BIC”.

Cutanda englobaba a “la izquierda” dentro de la entidad Salvem el Nostre Patrimoni, que es la que ha judicializado la ubicación del disparo pirotécnico, porque según ella “es conocido que las manifestaciones” de la asociación “las apoyan varios grupos de la izquierda”.

Seguridad

Por último, la edil se ha referido también a la seguridad en estas fiestas después de ser preguntada sobre su posible refuerzo. Con una respuesta afirmativa, ha asegurado que el Ayuntamiento “ha trabajado mucho para mejorar sobre todo los puntos críticos” identificados “el año pasado”, aunque no ha precisado cuáles son. “Siempre que acaban las Hogueras se hace un balance en el que se tratan varios puntos que serán abordados este año para que se mejores las fiestas oficiales de la ciudad”, ha añadido.

Cutanda ha enumerado medidas como la habilitación de aseos químicos, la “mejora”de la seguridad en “zonas de mayor afluencia en ciertos momentos del día”, el “transporte gratuito especial para las hogueras de Especial” y los carriles bus para garantizar el funcionamiento de transporte público, emplazando a detallar más medidas en los próximos días.