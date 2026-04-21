Las Hogueras de Alicante tendrán nuevas normas: qué se podrá hacer y qué no

Las nuevas directrices para la autorización, montaje y ocupación de instalaciones en las Hogueras de Alicante, impulsadas por el gobierno municipal y a las que podrán alegar los festeros en busca de un consenso, refuerzan los requisitos de seguridad y coordinación con los servicios de emergencia, especialmente con los Bomberos. El documento, que se prevé que entre en vigor para las Hogueras de 2027, establece criterios técnicos más detallados para barracas, racós, portaladas y monumentos, con el objetivo de garantizar la protección del público y facilitar una intervención rápida en caso de emergencia.

El documento, bajo el nombre de "directrices para la autorización, montaje y ocupación de instalaciones eventuales, barracas, racós, portaladas y monumentos en las Hogueras", recoge que "tal y como establece la ordenanza reguladora de las fiestas populares de la ciudad de Alicante se establecen las directrices a las que deberán ceñirse los proyectos presentados por los interesados para que los informes emitidos por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) tengan sentido favorable".

Las Hogueras constituyen, según el texto, "una manifestación cultural de gran importancia social y turística". "Su adecuada regulación exige no sólo la ordenación administrativa de ocupaciones del dominio público, sino también criterios técnicos operativos que garanticen la seguridad del público, la preservación del patrimonio y la posibilidad de actuación rápida y eficaz de los servicios de emergencias, en particular del SPEIS", añade el documento, que destaca que "la vigente Ordenanza Reguladora de las Fiestas Populares de Alicante contiene las bases procedimentales generales, pero no desarrolla en detalle criterios técnicos mínimos sobre la configuración interna de racós y barracas, ni sobre la intervención operativa de los bomberos en supuestos de incendio o necesidad de rescate, puesto que la norma sujeta dichos extremos a los informes emitidos por el SPEIS".

1. Portaladas de barracas que aspiren a ser quemadas (criterios técnicos y de seguridad para la cremà)

1.1 Objetivo. Establecer criterios constructivos, dimensionales y operativos que permitan, por una parte, la inclusión segura de la portalada en el perímetro de la cremà o su traslado a punto de quema autorizado; y, por otra, la garantía de una intervención de bomberos rápida, con seguridad para operarios y público.

1.2 Dimensiones máximas y justificación. Se establece una dimensión máxima exterior de:

▪ Altura: en función de la categoría:

• Categoría Especial: 6 metros

• 1ª categoría: 5 metros

• 2ª y 3ª categoría: 4 metros

▪ Ancho: máximo 5 metros, se valorará ampliación al ancho de la calle en entornos de facilidad de acceso del vehículo escalera por acceso portalada y siempre que el acceso habitual sea por el lado contrario.

▪ Profundidad: en función de la altura:

• Categoría especial: 2 metros

• 1ª categoría: 1,6 metros

• 2ª y 3ª categoría: 1,20 metros

Estas medidas se fijan con las siguientes razones técnicas:

• La altura de 4 a 6 metros evita elevados radios de seguridad frente a edificios colindantes y permite maniobras más seguras con vehículos tipo autoescalera cuando el acceso se efectúa desde calzada.

• El ancho y la profundidad se ajustan a la anchura real de calzadas urbanas y al espacio de paso peatonal, buscando minimizar la ocupación del eje viario y preservar radios de acción para vehículos de emergencia.

1.3 Movilidad y modularidad. Toda portalada que se contemple quemar deberá:

• Diseñarse sobre una base móvil (ruedas compatibles con suelo urbano) que permita su traslado manual o mecánico hasta la ubicación de la cremà o a un lugar seguro de almacenamiento.

• Dividirse en un máximo de 8 módulos claramente etiquetados y fácilmente desmontables para facilitar su retirada rápida y su transporte en caso de necesidad. La modularidad reduce tiempos de intervención y facilita la manipulación por personal de la comisión o servicios municipales.

El diseño deberá permitirla movilización completa de la portalada en 2 o 3 minutos hasta un lado de la calle o a zona segura

1.4 Tiempo operativo de retirada. El diseño deberá permitirla movilización completa de la portalada en 2 o 3 minutos hasta un lado de la calle o a zona segura por parte de un equipo formado y provisto de herramientas ligeras (carretillas, correas, gatos manuales). Este requisito se acreditará a través de declaración responsable firmada por un miembro de la comisión, añadiendo nombre y DNI de las cuatro personas responsables de conformar el equipo de seguridad de la instalación. De esta manera se permite que, si es necesario, la intervención de los servicios de emergencia tenga espacio de maniobra en tiempo útil.

1.5 Materiales y ligereza estructural. Para facilitar desmontaje y reducir riesgo de carga térmica en fuegos:

• Estructura: marco perimetral de madera de pino tratada.

• Revestimiento: tablero OSB (espesor ≤ 10 mm) y acabados de cartón o materiales ligeros (espesor ≤ 5 mm).

• Construcción hueca (sin macizado) para que el comportamiento ante la combustión sea previsible y la pieza sea ligera.

• Se establece un peso orientativo máximo por portalada desmontada en un máximo de 8 bloques: unos 800 kg, teniendo en cuenta la obligatoriedad de plataformas con ruedas, estimación diseñada para manejo con medios manuales o ligeros y sin necesidad de grúas de gran porte.

Justificación técnica: el uso de madera ligera y tableros permite una quema controlada con paso de calor y facilita manipulación. No obstante, cualquier material empleado deberá cumplir las condiciones de seguridad establecidas en la documentación técnica aportada por la comisión.

1.6 Condiciones para autorizar la cremà de portaladas.

• Opción A: quema junto al monumento de adscripción, se exigirá ficha técnica, suscrita por el artista, que deberá contener altura, ancho, peso y división en bloques de la estructura.

La portalada se situará dentro del perímetro de seguridad de la hoguera y solo será manipulada por bomberos, se podrá ampliar el radio de seguridad en una categoría respecto a la del monumento principal.

• Opción B: quema colectiva en puntos autorizados (por parejas o grupos) en vías señaladas. Se exigirá ficha técnica.

Solicitud por parte de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, de plan de seguridad conjunto, que será emitido por el SPEIS, el cual incluirá características constructivas y el modo de desplazamiento, coordinación previa con SPEIS y Policía Local y medios de extinción inmediatos. El SPEIS realizará asesoramiento sobre la colocación de los módulos. El plan de seguridad conjunta contemplará ubicación concreta para la quema y hora de transporte de los elementos.

2. Vallado perimetral. Especificaciones y justificación técnica

2.1 Tipo obligatorio.

El vallado perimetral deberá realizarse con vallas de obra metálicas modulares, preferentemente de acero galvanizado o aluminio, provistas de sistema de unión entre módulos y con pies o contrapesos de hormigón o resina según el terreno.

2.2 Características operativas:

• Diseño modular para montaje y desmontaje rápido; sistema de enganche entre paneles para formar barrera continua.

• Portabilidad y ligereza suficientes para reubicación por operarios (las secciones no deben ser excesivamente pesadas).

• Estabilidad: dotadas de pies estabilizadores y contrapesos; cuando exista alerta meteorológica por riesgo de viento o altas concurrencias, se requerirán anclajes o contrapesos adicionales y/o retirada de mallas de sombraje o publicitarias que hagan de vela.

• Altura recomendada: entre 2,0 y 2,2 metros, salvo justificación técnica en contrario.

• Accesos: Las vallas harán de puertas, con cierre y zona reservada para el paso rápido (puerta doble) para vehículos ligeros y equipos de emergencia. Las vallas que se consideren puertas de emergencia se marcarán y mantendrán operativas.

El vallado perimetral deberá realizarse con vallas de obra metálicas modulares, preferentemente de acero galvanizado o aluminio

2.3 Ventajas y justificación.

Las vallas de obra son estándar en obra y eventos urbanos por su resistencia, facilidad de montaje, bajo mantenimiento y capacidad de formar perímetros continuos; su uso permite controlar flujos y delimitar zonas de forma segura sin afectar el mobiliario urbano.

2.4 Soportes y contrapesos.

Los módulos se instalarán sobre soportes que proporcionen estabilidad (bloques de hormigón, contrapesos de resina o dispositivos equivalentes) que sean fáciles de manipular para la Policía Local o el SPEIS si se requiere apertura rápida en emergencia.

3. Distribución interior y ubicación de elementos fijos

3.1 Principio de orden común.

Para facilitar la intervención de emergencias y la evacuación, se exige que todas las comisiones organicen sus racós siguiendo un patrón análogo siempre que la configuración del vial lo permita: portalada en un extremo del recinto; vallado/desmontable en el extremo opuesto; elementos pesados/fijos (escenario, barras, aseos) agrupados en un fondo de la instalación; resto del espacio reservado a mobiliario ligero (mesas y sillas) que pueda retirarse con rapidez.

3.2 Intersecciones y cruces.

Cuando una instalación ocupe parte de una intersección ( se informaran desfavorablemente todas las ampliaciones de ocupaciones que a día de publicación de estas directrices no tengan ocupadas intersecciones, con edificios de mas de tres alturas (recorrido de evacuación descendente mayor de 9 metros, según CTE, para intervención del vehículo escalera), dicha intersección quedará siempre libre de ocupaciones fijas (no se permitirá instalación permanente de mesas, sillas o estructuras pesadas). La intersección podrá funcionar como zona de paso o zona de baile, pero en todo momento deberá estar despejada para permitir el acceso de vehículos de emergencia a la misma, posibilitando la máxima aproximación y radio de acción del vehículo escalera. En el horario que no esté ocupada la instalación, deberá estar abierta permitiendo la circulación del tráfico.

3.3 Elementos fijos: ubicación y señalética.

Escenario, barras, aseos químicos y puntos de suministro estarán en el mismo fondo de la instalación ( con un máximo espacio de ocupación longitudinal de 25 metros) para que, en una maniobra de emergencia, el resto del espacio quede lo más liberado posible. Los aseos químicos no deberán ubicarse bloqueando accesos, paso peatonal o puntos de recarga/servicio municipal.

Escenario, barras, aseos químicos y puntos de suministro estarán en el mismo fondo de la instalación

Esta organización interior no será necesaria en aquellos casos en los que la instalación no afecte a la vía pública ni perjudiquen a la accesibilidad de bomberos por no tener edificaciones que requieran accesibilidad a través de las mismas, a criterio del SPEIS.

4. Pasillo interior para paso de vehículos de emergencia y horario de despeje

4.1 Anchura y horario.

Con carácter general se exigirá que, durante horarios en los que no se use la instalación, las mesas y sillas quedarán recogidas en un lateral o fondo de la instalación, dependiendo de la mayor liberación del espacio para intervención de bomberos, y se dejará un pasillo interior libre de al menos 3,5 m de ancho en la dirección longitudinal del racó, para permitir el paso y maniobra puntual de vehículos ligeros de emergencias y facilitar el despliegue de material.

4.2 Justificación. Un pasillo de 3,5 m permite el paso de vehículos de emergencia de menor dimensión y facilita la aproximación de personal con equipos. Para vehículos mayores autoescalas) se exigirá acceso desde el exterior a través del vallado o de los corredores reservados por el Ayuntamiento, que dispondrán de anchuras y radios de giro adecuados a la dotación del SPEIS (ver punto 6). Las dimensiones y radios exactos para maniobra de la dotación municipal serán definidos en planos por barrio.

Un pasillo de 3,5 metros debe permitir el paso de vehículos de emergencia de menor dimensión y facilita la aproximación de personal con equipos

5. Sombraje y toldos

5.1 Prohibición general de carpas fijas rígidas en todas aquellas ocupaciones que linden con edificios de mas de tres alturas (recorrido de evacuación descendente mayor de 9 metros, según CTE, para intervención del vehículo escalera) y sean ruta de acceso preferente de los vehículos de emergencia. No obstante, se permitirán carpas de un máximo de 10 metros en aquellas instalaciones que el acceso de los vehículos de emergencia sea por el lado contrario y permitan la accesibilidad del vehiculo escalera a todas las plantas del edificio con el que linden.

Se permite el uso de velas tensadas o toldos ligeros siempre que:

• estén sujetos a mástiles laterales y anclajes que permitan su recogida manual desde el suelo (sin escaleras ni plataformas elevadoras);

• la altura máxima de anclaje será 4 metros y el sistema permita la retirada rápida de toda la sombra de la instalación en menos de dos minutos por personal designado. Este requisito se acreditará a través de declaración responsable firmada por un miembro de la comisión , añadiendo nombre y DNI de las cuatro personas responsables de conformar el equipo de seguridad de la instalación.

• los materiales sean de clase de reacción al fuego que reduzcan el riesgo de rápida propagación (cuando sea posible, materiales tratados ignífugos).

Esta condición no será exigible en aquellos casos en los que la instalación no afecte a la vía pública ni perjudiquen a la accesibilidad de bomberos por no tener edificaciones que requieran accesibilidad a través de las mismas, a criterio del SPEIS.

Se permitirán carpas de un máximo de 10 metros en aquellas instalaciones que el acceso de los vehículos de emergencia sea por el lado contrario

5.2 Justificación.

La posibilidad de desmontar rápidamente evita que un toldo se convierta en obstáculo durante una emergencia y facilita la aproximación de vehículos y dotaciones. Además, los toldos móviles reducen la carga estructural sobre el vallado temporal.

6. Corredores y vías de acceso para vehículos de emergencias

6.1 Principio.

Exigir y mantener corredores de seguridad principales y secundarios que queden libres de ocupación para permitir el paso y maniobra de vehículos pesados (autobombas, autoescalas) y asegurar rutas de entrada y salida al barrio. Estos corredores serán definidos en plano por SPEIS y Policía Local para cada barrio y anualmente homologados.

6.2 Dimensiones y radios de giro.

En función de la tipología de vehículo de emergencia, se recomiendan las siguientes referencias técnicas (orientativas — cada vía debe validarse con plano local):

• Anchura de paso libre mínima para maniobra de vehículos pesados: entre 3,5 m y 4,5 m para paso simple, y mínimo 6–7 m para maniobra con giro según la geometría local.

• Radio de giro interior sugerido para dotaciones grandes: 8–10 m (interior) y 12– 15 m (exterior), según la tipología del vehículo.

Estas cifras se toman como referencia técnica y deben calibrarse con la flota real del SPEIS (dimensionamiento del vehículo más desfavorable).

6.3 Mecanismos de acceso. En lugares con vallado, deberá preverse puerta doble o sistema de apertura rápida para permitir la entrada del vehículo sin desmontar largas secciones de vallado; el personal de la comisión deberá tener protocolo de actuación

7. Zona segura en espectáculos pirotécnicos

7.1 Criterio general.

En días de disparo (mascletás y castillos), las zonas de afluencia máxima, que determinará el Departamento Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias, deben permanecer libres de racós, mesas, sillas y mobiliario que obstaculice evacuación.

En días de mascletás y castillos, las zonas de afluencia máxima deben permanecer libres de racós, mesas, sillas y mobiliario que obstaculice evacuación

8. Requisitos documentales y de coordinación previa

8.1 Documentación obligatoria para la obtención del informe favorable de accesibilidad de vehículos de emergencia:

• Se adjuntara un único archivo en formato PDF

• Dentro de ese archivo figuraran dos planos: uno con las instalaciones y otro con la intervención de bomberos (acceso a la instalación y recorrido)

Ambos planos deberán incluir:

• Numeración y denominación de todas las calles

• Leyenda con todas los equipamientos ( escenario, toldo, aseos…)

• Deberán contemplar el acceso a la instalación teniendo en cuenta los monumentos adyacentes y las barracas o racos que presenten incompatibilidad con el acceso propuesto (se les facilitara el plano de instalaciones realizado por el servicio de fiestas el año anterior)

• Distancias en centímetros de ancho de calle, pasillos de evacuación, distancia a fachada, etc.

Todo aquel archivo que no siga estas directrices será informado desfavorablemente. Documentación referida si presenta portalada.

8.2 Inspecciones y controles. Se realizarán inspecciones reiteradas durante los días en que permanezcan las instalaciones, en distintos horarios, con opción de cierre de la instalación si no es acorde al proyecto presentado. Las sanciones aplicables serán las previstas en la Ordenanza de Fiestas.

9. Formación y señalización

9.1 Formación.

Cada instalación deberá contar con un equipo de intervención (mínimo 4 personas), que será designado en el plan de actuación ante emergencias, que tendrá la obligación de asistir a la formación que al efecto imparta el SPEIS en el día y hora en que sean convocados, al objeto de que conozcan las rutas de evacuación, puntos de corte del vallado, ubicación de extintores y la forma de actuar ante la llegada de servicios de emergencia. Se comunicará formalmente en el documento referido a BOMBEROS, nombre, apellidos y número de teléfono.

9.2 Señalización.

Deberá colocarse señalética visible que indique las puertas de acceso para emergencias, los pasillos obligatorios y el punto de reunión para evacuación.

Estos son los puntos que integran el documento impulsado por los Bomberos, que ahora el gobierno local pretende consensuar con los festeros de cara a las Hogueras de 2027.