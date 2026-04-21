Huelga indefinida en Alicante: los profesores plantean parar las clases unas horas, retrasar las notas o acabar el curso en mayo

Dejar de dar clase unas horas, retrasar las evaluaciones, acabar antes el curso... Son las fórmulas que están planteando los profesores para orquestar la huelga indefinida de mayo tras la negativa de la Generalitat a aprobar la subida de salarios antes del otoño. La respuesta definitiva del Consell de Pérez Llorca a las reivindicaciones de los profesionales de la enseñanza pública ha derivado en que los sindicatos y asambleas de docentes activen la maquinaria para definir un parón que podría ser inédito.

El último registrado en la provincia de Alicante fue el pasado otoño, pero únicamente por parte de los especialistas de Formación Profesional que regresaron a las aulas después de un mes seguido de huelga, tras conseguir revertir los recortes salariales y mejorar sus condiciones laborales.

Estos días, a través de encuestas y asambleas de centros, los profesores de la provincia de Alicante han comenzado a expresar sus opiniones para organizar la convocatoria, aunque la pretensión es ir todos a una en la Comunidad Valenciana. Ahora, la discusión es cuándo empezar la indefinida, si el 11 de mayo o el 25, según los docentes consultados.

Sin embargo, los trabajadores también están debatiendo otros mecanismos de presión para que la huelga también pueda desarrollarse de manera gradual, de menos a más. Hay profesores que están planeando, incluso, no poner las notas a tiempo para retrasar el inicio de la Selectividad, lo que implicaría un caos para los alumnos de segundo de Bachillerato para después poder elegir carrera.

La intención es que, una vez recopilados todos los cuestionarios, la próxima semana STEPV, UGT, CC OO y CSIF convoquen una asamblea para hacer públicas las medidas consensuadas con base a la opinión mayoritaria.

Los sindicatos prevén convocar una asamblea la próxima semana con las medidas consensuadas

Una asamblea de docentes en el IES 8 de Marzo, de Alicante, este curso. / Pilar Cortés

Bloqueo presupuestario

La amenaza que lleva sobrevolando el sector educativo desde principios de año ha empezado a tomar forma una vez la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha ratificado a los sindicatos que hasta después del verano no podrán negociar la mejora de las retribuciones bajo el argumento de la falta de disponibilidad presupuestaria, debido al exceso de gasto actual por el aumento de profesores en los dos últimos cursos para atender, sobre todo, la matriculación sobrevenida. Según la Administración autonómica, la Comunidad ha alcanzado 77.700 profesores este curso, pese a que la Ley de Presupuestos vigente reconoce, es decir, autoriza y financia estructuralmente 69.850 puestos docentes.

Y frente a ello, el departamento autonómico se escuda en valorar el espíritu "dialogante" de Educación con base a que "por primera vez en once años está encima de la mesa la valoración de la situación docente porque nos importa y vamos a mejorarla". Asimismo, consellera se ha amparado en que "durante los ocho años del Botànic no se avanzó en ello" y ha vuelto a fiar a los próximos presupuestos autonómicos la solución y en llegar a un acuerdo.

Profesores del instituto Sixto Marco de Elche imparten clase con chalecos en señal de protesta / INFORMACIÓN

Sin embargo, los profesores entienden que no pueden esperar más e insiste en salir de la cola de los peor pagados del país y recuperar el poder adquisitivo perdido desde el año 2010, con una subida salarial que rondaría entre los 300 y 500 euros brutos mensuales

Frente a la respuesta que han tenido los representantes de los docentes, quienes ya no ven otra alternativa más allá que seguir movilizándose hasta el extremo de parar el curso en mayo, Ortí ha apelado a la responsabilidad y al diálogo para llegar a acuerdos y "no causar ningún tipo de lesión a los derechos de los alumnos y alumnas".

Como telón de fondo está la última huelga celebrada el pasado 31 de marzo, que tuvo un seguimiento del 35,5 % de los profesores en la provincia, según Educación, mientras que los sindicatos elevaron la cifra en el 80 %. El parón cobró fuerza tras el primero, que tuvo lugar el 11 de diciembre, secundado por un 18,7 % de los profesores, según la conselleria y por un 60 % del profesorado, según las organizaciones sindicales.