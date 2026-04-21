La niebla desembarca en Alicante en su semana veraniega de abril

Curiosa estampa en el litoral de la provincia de Alicante. De lleno en una semana casi veraniega en pleno abril, con temperaturas máximas en el interior que superan los 30 grados, los bañistas que por ejemplo se han acercado a las playas de Alicante han visto como la niebla se tragaba los arenales.

Así, playas como el Postiguet y San Juan en la capital se han cubierto este martes de nieblas de advección. Todo generado por la masa de aire subtropical que está haciendo que se registren valores más propios de junio en la provincia.

El Castillo de Santa Bárbara visto desde el de San Fernando, donde se aprecia que la niebla no ha pasado de la primera línea del litoral / Héctor Fuentes

Desde el Laboratorio de Climatología de la UA han explicado que este tipo de niebla se genera cuando una masa de aire relativamente cálido y húmedo se desliza sobre una superficie fría, en este caso, el mar, provocando un enfriamiento del aire por contacto, hasta alcanzar su temperatura de saturación. Es entonces cuando se forma la niebla.

La playa del Postiguet cubierta por la niebla de advección este martes / INFORMACIÓN

Así, "son más habituales entre finales de otoño y mediados de primavera, justo cuando el mar alcanza sus temperaturas más bajas del año", aunque el agua lleva semanas iniciando un ascenso que culminará en agosto, cuando rondará los 30 grados. Actualmente el mar se encuentra a unos 18 grados en la costa de Alicante.

Otra vista de Alicante de este martes, con el faro de Santa Pola al fondo / Héctor Fuentes

Además, para este fenómeno "se requiere de vientos débiles o moderados. En tierra firme los rayos solares calientan la superficie, creando corrientes ascendentes y rompiendo rápidamente la niebla, por lo que apenas penetran en tierra más allá de la costa.", han agregado desde el Laboratorio de Climatología de la UA.