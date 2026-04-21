El pailebote ‘Pascual Flores’ llega esta semana a Alicante con visitas y navegaciones a bordo

El pailebote ‘Pascual Flores’ continúa su travesía por puertos de todo el mundo y tiene previsto recalar en Alicante. Del 23 al 26 de abril el barco estará en el muelle 10 del puerto de Alicante, frente al Museo Ocean Race. El barco ofrecerá a los visitantes la posibilidad de visitar su museo y de realizar navegaciones de tres horas a bordo.

Aquellos que quieran visitar el museo a bordo del ‘Pascual Flores’ podrán hacerlo del 23 al 26 de abril. El recorrido autoguiado permitirá visitar las distintas cubiertas del barco en horario de 10.00 a 20.00 horas menos las horas que se realice la navegación. Las entradas tienen un precio de 3 euros y ya se pueden comprar a través de su página web.

En cuanto a la navegación se podrá hacer los días 24, 25 y 26 de abril en distintos horarios. Los amantes de los barcos realizarán una travesía por la costa de Alicante que durará tres horas durante el atardecer y se les ofrecerá un picoteo a bordo. El precio es de 30 euros para niños de entre 5 y 10 años y 45 euros para adultos.

La historia del ‘Pascual Flores’

Este barco fue construído en 1917 en Torrevieja por Antonio Marí, alias ‘el temporal’. La web de este insigne navío explica que en la primera mitad del siglo XX la flota velera de Torrevieja era la más importante del Mediterranea y se dedicaba, fundamentalmente, al comercio marítimo de la sal con destino en diversos puertos del Mediterráneo y el Caribe.

El nombre de pailebote puede venir del inglés (pilot’s boat, embarcación del práctico), del francés (goelete) o del bretón (gwelan, que significa gaviota). Todas ellas, al parecer, son válidas.

Durante los primeros años de vida, el ‘Pascual Flores’ se dedicó a la exportación de frutas, sal y carga general, tanto en puertos y fondeaderos mediterráneos, como en la costa norte y oeste de África. A lo largo de los años la embarcación fue cambiando de dueños y sufrió importantes modificaciones en la estructura, terminando sus días en Inglaterra.

Noticias relacionadas

En 1999 el Ayuntamiento de Torrevieja compró el barco y en 2020 firmó un convenio con la Fundación Nao Victoria para la cesión, reparación y puesta a punto del velero, que ahora navega por todo el mundo.