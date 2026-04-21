El Plan de Vivienda de Pedro Sánchez incluye una cláusula “anti Naus”

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una propuesta con la que el Gobierno central pretende construir vivienda pública y asequible y tomar otro tipo de medidas en este ámbito, como facilitar ayudas para el acceso al alquiler y a la emancipación, poniendo a su vez el foco en los jóvenes y en los colectivos vulnerables, los grandes perjudicados por la situación del mercado de la vivienda.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado que garantizarán que “ningún euro de financiación” de su ejecutivo “vaya para la especulación”, ha expresado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Además, este plan incluye una cláusula “anti Naus”. El residencial alicantino, epicentro de las polémicas adjudicaciones de vivienda protegida a personas relacionadas con el Ayuntamiento de Alicante y con otras administraciones públicas gobernadas por el PP, se cuela en este plan en un punto determinado.

En concreto, en el apartado de “blindaje, controles y transparencia”, figura una “cláusula antifraude en las adjudicaciones para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante”. En este sentido, “se estipula que todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes del Plan se tendrán que adjudicar con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables”, y se indica también que dicho ministerio “ejercerá un doble control para garantizar que se han respetado esas condiciones”.

La propia ministra ya avanzó horas antes esta medida, cuando en una entrevista criticó que “los dirigentes del PP se han repartido la vivienda protegida y eso no ha sido casualidad, no es un accidente”. Rodríguez también se compromete con el “blindaje” de la vivienda protegida, de tal manera que no abandone nunca esta condición, y añade que “no se va a financiar ni una sola promoción donde no estén garantizados estos registros conforme a criterios de transparencia, objetivos y que puedan ser fácilmente constatables por la ciudadanía”.

Tras el Consejo de Ministros, la ministra ha justificado la cláusula explicando que los recursos públicos "no pueden acabar en manos de unos pocos" porque la medida "debe llegar a las personas que lo necesitan", ha defendido. "Y hemos visto escándalos como el del reparto de las viviendas protegidas en Alicante que han hecho saltar todas las alarmas", ha criticado, felicitando también "la iniciativa periodística que ha dado a la luz con este escándalo". Según la ministra, las polémicas adjudicaciones fueron posibles "porque se cancelaron los test de garantías de los registros de demandantes de viviendas y de los mecanismos de adjudicación de las mismas de manera transparente", práctica que esta medida intentaría revertir.

El plan cuenta con una inversión estatal de 7.000 millones de euros, de los cuales a la Comunidad Valenciana le corresponderían 798, convirtiéndose en la cuarta con más fondos después de Andalucía, Comunidad de Madrid y Cataluña.

Ante el escándalo de Les Naus, destapado por INFORMACIÓN a finales de enero, la reacción del Consell, presidido por Juanfran Pérez Llorca, fue el anuncio de medidas en la ley autonómica tales como reforzar los controles en el reparto de estas viviendas, fortalecer la publicidad y la transparencia e incorporar el arraigo como condición al solicitante.