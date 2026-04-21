Prorrogar automáticamente el alquiler: los vecinos de Alicante se informan a pie de calle

Información de primera mano para los interesados. Las personas que viven en régimen de alquiler en Alicante pueden informarse sobre la posibilidad que les da el Real Decreto-ley 8/2026 que el Gobierno aprobó el pasado 22 de marzo. Esta medida brinda a los inquilinos la opción de prorrogar sus contratos dos años siempre con la condición de que éstos no finalicen más tarde del 31 de diciembre del 2027.

Sin embargo, la vigencia de esta medida es muy limitada, ya que se prevé que el 28 de abril se tumbe en el Congreso de los Diputados, tal como ya ocurrió el 26 de febrero con el decreto antidesahucios, rechazado por el PP, por Vox y por Junts.

Una vecina se interesa por la prórroga de alquileres en Carolinas. / Pilar Cortés

Ante esta inminencia, el Sindicat de Vivenda de Carolines ha desplegado este lunes una mesa informativa en la plaza Pío XII de Carolinas para poner al corriente a los vecinos. Carlos Pastor, miembro de la entidad, explica que “se intenta aprovechar este margen antes de que se derogue la protección para que los inquilinos más vulnerables sepan como acogerse a la prórroga”. Para ello, según explica, deben enviar un burofax desde Correos con la solicitud a la propiedad a través de la documentación correspondiente que les permita finalizarla.

Estas mesas informativas se alargarán, explican desde la entidad, hasta el mismo 28 de abril. “Estamos intentando que la gente conozca sus derechos y la oportunidad que les brinda esta ley para que se puedan acoger”, dice Elena Bronchalo, de la misma entidad, que constata que tras las medidas antidesahucios que cayeron en febrero “se han multiplicado los lanzamientos”. La prórroga del alquiler, explica, es “obligatoria” si se solicita correctamente y manteniendo las condiciones, permitiendo solo una subida del 2 % anual.

Interesados

Fátima Segura es una de las personas que ha acudido a la mesa. Explica que su alquiler se renueva “año a año” y que vive con su hijo, que va a la universidad, pagando un alquiler de 550 euros mensuales y cobrando un sueldo de 1.200. “Voy a intentar acogerme a la prórroga”, afirma.

También lo intentará hacer Yolanda Torres, colombiana residente en Los Ángeles que trabaja cuidando a una persona dependiente y vive acompañada de dos chicas en una casa y teme que cuando se acabe el alquiler “tenga que buscar una habitación más costosa”.

Miembros del Sindicat de Vivenda de Carolines informan sobre las prórrogas de alquiler. / Pilar Cortés

Otra persona interesada en la prórroga es Sofía González, jubilada que vive junto al Hospital Doctor Balmis y que paga 650 euros al mes de alquiler. “No dispongo ni siquiera del papel que tengo que presentar para acogerme a la prórroga y he venido a informarme”, dice.

Por último, Javier Méndez, colombiano que vive en Carolinas y que trabaja en una empresa de mantenimiento, paga 800 euros al mes por un piso en el que convive con su mujer y sus tres hijos. Sólo él trabaja en la casa, y busca una prórroga ante “el miedo a que suban el alquiler” y no puedan acceder a otra vivienda ante los precios actuales.

No es la única mesa informativa habilitada. El Sindicat de Vivenda de la Zona Nord hizo lo propio el pasado martes en la plaza Argel, en Virgen del Remedio.