La Rambla de Alicante queda cortada al tráfico por el montaje de la Gala de Candidatas de Hogueras

La Rambla de Méndez Núñez ha quedado cortada al tráfico desde este martes por la mañana en Alicante con motivo del inicio del montaje del escenario y la pasarela de la Gala de Candidatas a Bellea del Foc, un acto que este año se celebrará por primera vez en esta vía. El cierre afecta a uno de los ejes principales del Centro Tradicional y se mantendrá hasta las 06.00 horas del domingo 26 de abril.

La restricción se aplica en el tramo comprendido entre las calles Gerona y Duque de Zaragoza, mientras que en esta última se mantiene ocupación de calzada sin corte total del tráfico. El dispositivo acompaña ya los trabajos previos y los ensayos de las galas, previstas para el viernes 24 y el sábado 25 de abril a partir de las 20.00 horas.

El corte lleva aparejados también cambios en el servicio de autobús urbano. Desde este martes y hasta el domingo se desvían las líneas 2, 5, 8, 10, 12, 13, 21, 22 y 39, además de las nocturnas 3N, 13N y 24N y del Turibús, con los recorridos habituales que se aplican cuando se cierra esta vía por citas como Carnaval, Semana Santa, Hogueras o algunos eventos deportivos. Ese operativo implica además el traslado de las paradas habituales de la Rambla a otros puntos cercanos.

Las líneas 2, 3N, 12, 21, 22 y Turibús se desvían en ambos sentidos desde Plaza del Mar por Mártires de la Libertad, Ramón y Cajal, Gadea y Plaza de Calvo Sotelo, donde recuperan su recorrido ordinario. La línea 5 recorta su trayecto desde Alfonso el Sabio hasta San Vicente y Plaza de España, donde hace cabecera, con retorno por Calderón de la Barca hasta recuperar itinerario. En caso de problemas para cumplir horarios, puede incluso acortar su recorrido hasta Plaza de los Luceros.

Desde el Ayuntamiento se recomienda hacer uso del transporte público ante las restricciones de tráfico / Pilar Cortés

En el caso de las líneas 8, 10, 13, 13N y 24N, los autobuses limitan su recorrido hasta la zona de la Rambla desde Tomás López Torregrosa, donde cambian de sentido y hacen cabecera en el tramo final del carril bus. La línea 39, por su parte, se desvía desde Alfonso el Sabio por San Vicente y hace cabecera en Plaza de España. En sentido Centro de Tecnificación, retoma itinerario desde esa misma plaza por Calderón de la Barca y Alfonso X el Sabio.

El Ayuntamiento también ha previsto reservas de estacionamiento vinculadas al desarrollo del acto. El sábado 25 se habilitará espacio para los vehículos de las candidatas en la calle Altamira hasta el Ayuntamiento, en la Rambla a la altura del hotel Gran Sol a ambos lados y en San Fernando desde la propia Rambla. Además, viernes y sábado se reserva aparcamiento para la organización en el tramo de San Fernando hasta Portal de Elche y en Duque de Zaragoza.

La Rambla gana así protagonismo esta semana en el calendario de Hogueras como escenario de la Gala de Candidatas, después de que el año pasado se celebrara en el Rico Pérez y en 2023 en la plaza de toros. La cita de este fin de semana servirá de antesala a la gala de la Elección, que se desarrollará en la plaza de toros el viernes 1 de mayo para infantiles y el sábado 2 para adultas. Antes, el día 26, tendrá lugar la recepción oficial de las aspirantes en Casa Mediterráneo.

La concejala de Fiestas y portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, ha destacado que trasladar la gala a la Rambla busca “una ubicación céntrica muy representativa y definitiva que resalte el protagonismo de las candidatas y la importancia del título de Bellea del Foc”. La edil ha pedido además “paciencia y comprensión” ante unas afecciones al tráfico para las que el Ayuntamiento recomienda recurrir al transporte público.