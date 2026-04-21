Sanidad saca a concurso por más de 580 millones el servicio de ambulancias para los próximos cuatro años

La Conselleria de Sanidad ha publicado en la plataforma de contratación la licitación del servicio y suministro de transporte sanitario urgente y no urgente de la Comunitat Valenciana por importe de más de 580 millones de euros. De esta forma, las empresas que optan a este concurso tienen de plazo hasta el próximo 15 de mayo para presentar las ofertas.

Así, a través de este expediente de contratación, Sanidad garantizará el servicio de transporte sanitario en los próximos cuatro años. La duración establecida del contrato es desde septiembre de 2026 hasta agosto de 2030. Cabe destacar que el valor estimado del contrato puede alcanzar los 857,8 millones de euros si se incluyen las posibles prórrogas y modificados.

En concreto, las prestaciones que incluye el servicio es el transporte sanitario terrestre, urgente y no urgente, así como el arrendamiento de ambulancias de clase C sin conductor para determinadas unidades de apoyo vital avanzado del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana.

Las empresas que opten a este concurso tienen de plazo hasta el próximo 15 de mayo para presentar sus ofertas

CICU

Por un lado, el servicio incluye el transporte sanitario urgente, es decir, que es prioritario y debe realizarse sin demora para garantizar la atención al paciente en el menor tiempo posible debido al riesgo para su salud. En este caso, el servicio se realiza a través de las ambulancias que conforman la flota del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana, constituida por todos los tipos de vehículos establecidos en el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, y que son gestionadas a través de los CICU (centros de información y coordinación de urgencias).

Asimismo, se incluye el transporte sanitario no urgente, que es cuando no existe prioridad de riesgo vital y se utiliza para el traslado de pacientes que no necesitan asistencia durante el trayecto. Estos traslados se realizan en ambulancias no asistenciales que son gestionadas por los departamentos de salud.

Un vehículo sanitario durante un servicio / INFORMACIÓN

Altas

En este caso se trata de pacientes que, con prescripción médica, requieren el traslado en ambulancia por varios motivos: altas del servicio de urgencias, ingresos o altas hospitalarias, consultas externas, pruebas complementarias y prestaciones periódicas para la asistencia a hemodiálisis, rehabilitación, radioterapia o quimioterapia, entre otros.

Por otra parte, cabe señalar que la Conselleria de Sanidad, a través de esta licitación, sigue introduciendo mejoras con el fin de ofrecer a la ciudadanía el mejor servicio asistencial, sobre todo en situaciones de emergencias sanitarias.

Dotación

De este modo, el contrato incluye un apartado para el suministro de distintos tipos de vehículos destinados al soporte logístico y coordinación para dispositivos de riesgo previsible, para posibles casos de emergencia con múltiples víctimas y catástrofes. Además, contempla una flota de reserva con las características y dotación requerida, así como el mantenimiento de los vehículos y de la dotación de los mismos.

El transporte sanitario se distribuye en bases logísticas localizadas a lo largo del territorio de la Comunitat Valenciana, según criterios técnicos establecidos por la Conselleria de Sanidad.