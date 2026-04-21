Sanidad eleva hasta los 74 años el cribado de cáncer de colon

El Boletín Oficial del Estado ha publicado una nueva orden del Ministerio de Sanidad que amplía el programa de cribado de cáncer colorrectal hasta los 74 años en un intento de reforzar la detección precoz de uno de los tumores más frecuentes y letales en España.

La medida supone un avance relevante al incrementar el rango de edad de la población que podrá acceder a estas pruebas preventivas, especialmente en un contexto de envejecimiento demográfico en el que el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer aumenta con la edad, aunque también suben los casos de personas jóvenes. Su implantación será progresiva, con el objetivo de alcanzar la cobertura total en un plazo máximo de entre cinco y diez años. Actualmente, en la Comunidad Valenciana se invita a la población entre 50 y 69 años.

El programa de cribado se basa en la realización periódica de un test de sangre oculta en heces, una prueba no invasiva que permite detectar signos tempranos de la enfermedad. En caso de resultado positivo, el protocolo se completa con una colonoscopia, que confirma el diagnóstico y posibilita la extirpación de pólipos antes de que evolucionen a tumores malignos.

Población diana

No obstante, la eficacia de esta estrategia preventiva depende en gran medida de la participación de la población diana. En este sentido, los expertos advierten de que la baja implicación ciudadana sigue siendo uno de los principales obstáculos para reducir la mortalidad del cáncer colorrectal, el segundo más letal tras el cáncer de pulmón.

Para lograr un impacto significativo en la reducción de fallecimientos, sería necesario alcanzar niveles de participación superiores al 70 %. Sin embargo, la realidad dista de ese objetivo. En la Comunidad Valenciana, la tasa de participación se sitúa en torno al 45 %, lo que implica que cerca de 800.000 ciudadanos —unos 250.000 en la provincia de Alicante— no se realizan esta prueba preventiva, según datos del Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos.

Así es DAVINCI, el robot quirúrgico del Hospital Doctor Balmis / Alex Domínguez

Se cura en estadios iniciales

Los especialistas recuerdan que el diagnóstico precoz resulta determinante: el cáncer colorrectal se cura en alrededor del 90 % de los casos si se detecta en estadios iniciales. Además, es uno de los pocos tumores que “avisan”, ya que los pólipos —lesiones precursoras— pueden tardar entre ocho y diez años en desarrollarse, lo que abre una amplia ventana de oportunidad para su detección y tratamiento.

Los datos reflejan la magnitud del problema. Cada año se detectan cerca de 5.000 nuevos casos de cáncer colorrectal en la Comunidad Valenciana, de los cuales unos 1.700 corresponden a la provincia de Alicante. Además, este tumor representa el 14 % de todas las muertes oncológicas en la región.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, en 2024 fallecieron por cáncer de colon, recto y ano un total de 1.675 personas en la Comunidad Valenciana, de las que 583 eran de la provincia de Alicante.

Campañas

Ante este escenario, los especialistas subrayan que la ampliación de la edad de cribado deberá ir acompañada de campañas de concienciación más eficaces y de medidas que faciliten el acceso a las pruebas, con el fin de aumentar la participación ciudadana y aprovechar plenamente una herramienta clave para la detección precoz y la reducción de la mortalidad.

Las causas de la baja participación son múltiples, apuntan médicos consultados: desde la falta de información y concienciación a la ausencia de síntomas, la baja percepción de riesgo personal, el miedo a los resultados, y la presencia de otras enfermedades o eventos vitales estresantes coincidentes con la invitación. Las personas más jóvenes una menor sensación de vulnerabilidad a las enfermedades, lo que se convierte en una barrera para la participación. Así como la incomodidad asociada a los procedimientos a la hora de tomar la muestra de heces.