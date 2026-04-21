Tabarca, a oscuras por la noche: los vecinos lamentan la falta de iluminación

Oscuridad en plena noche. Los vecinos de Tabarca señalan que muchas de las calles de la isla están faltas de iluminación “desde hace muchos días”, cuando algunas farolas dejaron de funcionar.

Esto ocurre, según indican, en el céntrico Carrer d'Enmig, donde “tras una temporada sin luz hicieron la reparación pero se dejaron dos farolas sin poner”, y con más intensidad en otros rincones. Por ejemplo, en las calles Arzola y Génova, “calles pequeñas que si se quedan sin luz se quedan como una cueva”.

Otro enclave céntrico, la Plaça Gran, también cuenta con farolas sin funcionar. Los vecinos aseguran que “la policía ha hecho el parte”, y quedan a la espera de reparaciones.

Carmen Martí, presidenta de la asociación de vecinos de la isla, lamenta que están “hartos de decir como está la situación y que no hagan nada”. Cabe recordar que esta entidad vecinal promueve que la isla, que actualmente figura a nivel administrativo como un barrio de la ciudad de Alicante, se convierta en una entidad local menor.

Este estatus permitiría a la isla una independencia parcial del Ayuntamiento de Alicante, con posibilidad de diseñar sus propios presupuestos (entre otras competencias), aunque el hecho de conseguirlo depende exclusivamente del Consistorio alicantino, que defiende su actuación en Tabarca ante las críticas de los vecinos de la isla, que critican el “abandono” al que, según dice, están sometidos.