La Aemet avisa del cambio que ya se nota hoy en Alicante: menos calor… y llega la calima

El tiempo en Alicante sigue instalado en la estabilidad, pero este martes llega con pequeños cambios que se notarán, sobre todo, en las primeras y últimas horas del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con la llegada además de polvo en suspensión a partir de la tarde.

La jornada comenzará con intervalos de nubes bajas en el litoral, un fenómeno que volverá a repetirse a primera hora y que podría dejar cielos algo más cubiertos o incluso brumas puntuales en zonas costeras. Será algo pasajero, ya que a lo largo de la mañana el sol irá ganando terreno.

En el resto de la provincia, el día arrancará mucho más despejado y se mantendrá con cielos poco nubosos durante prácticamente toda la jornada. Sin embargo, el foco está en lo que llega a partir de la tarde. Un episodio de polvo en suspensión comenzará a hacerse notar de forma ligera en Alicante, dejando un cielo algo más velado o blanquecino, especialmente al final del día.

No se espera una calima intensa, pero sí suficiente para cambiar el aspecto del cielo y restar algo de claridad al ambiente en comparación con jornadas anteriores.

En cuanto a las temperaturas, se mantiene la tendencia de ligero ajuste: las mínimas suben suavemente, lo que deja amaneceres menos frescos, mientras que las máximas bajan ligeramente, suavizando el calor de días anteriores.

El viento será flojo a primeras horas y tenderá a componente este por la tarde, un factor que favorece la llegada de ese aire cargado de polvo desde el norte de África.

Este episodio podría alargarse durante los próximos días, al menos hasta el viernes e incluso de cara al fin de semana, por lo que el ambiente turbio podría acompañar a Alicante durante buena parte de la recta final de abril.

El tiempo en Alicante

Alicante repetirá un arranque de día con algunas nubes bajas en la costa, aunque menos persistentes, que darán paso rápidamente a un ambiente más soleado.

Las temperaturas dejan un ligero ajuste: la mínima sube hasta los 14 grados y la máxima baja a 23, lo que se traduce en una mañana algo más templada y una tarde menos cálida que ayer.

El viento girará a componente este con el paso de las horas, dejando una sensación algo más húmeda y suave, especialmente a última hora del día.

Verano adelantado en Alicante en pleno mes de abril / Héctor Fuentes

El tiempo en Elche

Elche arrancará el martes con cielo despejado y ambiente ya soleado desde primera hora, sin apenas rastro de nubosidad. Las temperaturas apenas cambian, aunque se nota el ajuste: mínima de 11 grados y máxima de 26, con una tarde algo más contenida que la de ayer pero todavía cálida.

El viento de componente este irá entrando con suavidad y aportará algo más de humedad, lo que suaviza ligeramente la sensación térmica al final del día.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá un martes muy estable, con cielos poco nubosos desde primera hora y sin rastro de las nubes bajas que pueden aparecer en otros puntos del litoral. Las temperaturas se mantienen suaves, con una mínima de 15 grados y una máxima de 22, dejando un ambiente templado y muy agradable durante todo el día.

El viento girará a componente este y nordeste, con algo más de presencia por la tarde, lo que reforzará esa sensación fresca junto al mar.

Alicante vive un adelanto de verano en pleno abril / Héctor Fuentes

El tiempo en Elda

En Elda, el martes será plenamente soleado y con un ambiente seco desde primera hora, sin nubes destacables. Las temperaturas se mantienen altas para la época, con una mínima de 10 grados y una máxima que volverá a alcanzar los 26, aunque con una ligera sensación de bajada respecto a días anteriores.

El viento será muy flojo o en calma durante buena parte del día, lo que hará que el calor se note con más claridad en las horas centrales.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá un martes algo más gris en comparación con otras zonas, con abundante nubosidad baja durante buena parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, entre los 13 y 22 grados, con un ambiente suave pero sin sensación de calor en ningún momento.

El viento de componente este y nordeste soplará flojo a moderado, reforzando la sensación de humedad y un ambiente algo más fresco junto al mar.

El tiempo en Orihuela

Orihuela seguirá con un martes soleado y con temperaturas claramente altas para la época, en una jornada muy estable. Los termómetros se moverán entre los 12 y 27 grados, con una tarde cálida que recuerda más a finales de primavera que a abril.

El viento de levante soplará flojo y no frenará demasiado el calor, aunque sí aportará algo más de humedad a última hora del día.

El tiempo en Alcoy

Alcoy tendrá un martes con algo más de nubosidad que en jornadas anteriores, sobre todo en algunos momentos del día, aunque sin impedir que el sol se deje ver. Las temperaturas se suavizan ligeramente, con una mínima de 14 grados y una máxima de 27, lo que deja una tarde cálida pero algo más contenida.

El viento será flojo y no tendrá apenas influencia, por lo que el ambiente seguirá siendo agradable, con sensación seca en las horas centrales.

El tiempo en Dénia

Dénia arrancará el martes con intervalos de nubes, sobre todo a primera hora, antes de que el cielo se vaya abriendo con el paso de la mañana. Las temperaturas bajan ligeramente en las horas centrales, con una máxima de 24 grados y una mínima de 12, dejando un ambiente suave sin calor excesivo.

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El viento de componente este se dejará notar por la tarde, aportando humedad y una sensación más fresca cerca del mar.