El tráfico en Alicante hoy: atasco kilométrico por un accidente en la A-70 en La Vila
Retenciones en la costa y múltiples incidencias por obstáculos y trabajos de mantenimiento en varias vías principales
La jornada de este martes 21 de abril de 2026 deja una circulación irregular en distintos puntos de la provincia de Alicante, con especial incidencia en la AP-7 y la A-70, donde se registran retenciones y accidentes que están afectando a la fluidez del tráfico desde primera hora de la mañana.
Retenciones por accidente en la AP-7
Uno de los puntos más problemáticos se sitúa en la AP-7 entre Venta Lanuza y Plans, donde un accidente ha provocado retenciones en sentido hacia Valencia.
En ese mismo tramo, a la altura de Plans, persiste un obstáculo en la calzada que mantiene la circulación irregular.
Dificultades en accesos a Alicante
También se registran complicaciones en la A-70 a la altura de Bacarot, con tráfico denso en dirección Valencia. A esto se suman obras en el entorno de Ballestera y El Campello, donde hay carriles cerrados, lo que contribuye a ralentizar la circulación.
Incidencias repartidas por toda la provincia
Además de los puntos con mayor afección, se han notificado numerosos obstáculos fijos en diferentes carreteras:
- N-332: incidencias en Benissa, Santa Pola, Torrevieja y Plans, algunas por accidente
- A-7: obstáculos en Los Collereros y tramos próximos a Alcoy
- N-340: incidencias en Muro del Alcoy y Alcoy
- CV-86 y CV-855: problemas en Jubalcoy y Daimés
- CV-809 y CV-725: obstáculos en Casas de Menor y La Xara
En varios de estos puntos se han producido accidentes o estrechamientos de carril, por lo que se recomienda extremar la precaución.
Obras en marcha en varios tramos
A las incidencias se suman múltiples actuaciones de mantenimiento que afectan a la circulación:
- A-7 en Ibi y Alcoy: carriles cerrados y arcenes afectados
- AP-7 en Almoradí, San Felipe Neri y Orihuela Costa: reducción de carriles
- A-77a y A-7 en San Isidro y Realengo: cortes móviles
- A-70 en Santa Faz: arcén cerrado
Estas obras, en algunos casos, se mantendrán activas durante toda la jornada o hasta el día siguiente.
Recomendaciones
Ante este escenario, se aconseja:
- Planificar los desplazamientos con antelación
- Consultar el estado del tráfico en tiempo real
- Extremar la precaución en zonas con obras o señalización
Aunque la mayoría de incidencias son de nivel bajo, la acumulación de obstáculos, accidentes y trabajos en carretera está provocando una mañana complicada para la circulación en la provincia.
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