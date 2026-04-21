El tráfico en Alicante hoy: atasco kilométrico por un accidente en la A-70 en La Vila

La jornada de este martes 21 de abril de 2026 deja una circulación irregular en distintos puntos de la provincia de Alicante, con especial incidencia en la AP-7 y la A-70, donde se registran retenciones y accidentes que están afectando a la fluidez del tráfico desde primera hora de la mañana.

Retenciones por accidente en la AP-7

Uno de los puntos más problemáticos se sitúa en la AP-7 entre Venta Lanuza y Plans, donde un accidente ha provocado retenciones en sentido hacia Valencia.

En ese mismo tramo, a la altura de Plans, persiste un obstáculo en la calzada que mantiene la circulación irregular.

Dificultades en accesos a Alicante

También se registran complicaciones en la A-70 a la altura de Bacarot, con tráfico denso en dirección Valencia. A esto se suman obras en el entorno de Ballestera y El Campello, donde hay carriles cerrados, lo que contribuye a ralentizar la circulación.

Incidencias repartidas por toda la provincia

Además de los puntos con mayor afección, se han notificado numerosos obstáculos fijos en diferentes carreteras:

N-332 : incidencias en Benissa, Santa Pola, Torrevieja y Plans, algunas por accidente

: incidencias en Benissa, Santa Pola, Torrevieja y Plans, algunas por accidente A-7 : obstáculos en Los Collereros y tramos próximos a Alcoy

: obstáculos en Los Collereros y tramos próximos a Alcoy N-340 : incidencias en Muro del Alcoy y Alcoy

: incidencias en Muro del Alcoy y Alcoy CV-86 y CV-855 : problemas en Jubalcoy y Daimés

: problemas en Jubalcoy y Daimés CV-809 y CV-725: obstáculos en Casas de Menor y La Xara

En varios de estos puntos se han producido accidentes o estrechamientos de carril, por lo que se recomienda extremar la precaución.

Obras en marcha en varios tramos

A las incidencias se suman múltiples actuaciones de mantenimiento que afectan a la circulación:

A-7 en Ibi y Alcoy : carriles cerrados y arcenes afectados

: carriles cerrados y arcenes afectados AP-7 en Almoradí, San Felipe Neri y Orihuela Costa : reducción de carriles

: reducción de carriles A-77a y A-7 en San Isidro y Realengo : cortes móviles

: cortes móviles A-70 en Santa Faz: arcén cerrado

Estas obras, en algunos casos, se mantendrán activas durante toda la jornada o hasta el día siguiente.

Recomendaciones

Ante este escenario, se aconseja:

Planificar los desplazamientos con antelación

Consultar el estado del tráfico en tiempo real

Extremar la precaución en zonas con obras o señalización

Aunque la mayoría de incidencias son de nivel bajo, la acumulación de obstáculos, accidentes y trabajos en carretera está provocando una mañana complicada para la circulación en la provincia.