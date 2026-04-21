La vivienda une el diagnóstico y divide las recetas en la mesa del Plan General de Alicante

La quinta mesa temática del segundo proceso participativo del Plan General Estructural de Alicante, centrada este martes en la vivienda, ha dejado una conclusión compartida y, al mismo tiempo, una fractura clara. Casi todos los participantes han asumido que el acceso a una casa se ha convertido en el gran problema de la ciudad, pero no habido ningún consenso real sobre cómo afrontarlo. La sesión ha oscilado entre el discurso institucional sobre la necesidad de planificar decenas de miles de viviendas y las advertencias de ponentes y asistentes sobre precios disparados, falta de parque protegido estable, gentrificación, escasez de suelo a corto plazo y déficits de servicios en barrios ya consolidados.

La apertura ha corrido a cargo del concejal de Urbanismo, Antonio Peral, que ha defendido que el futuro plan debe “garantizar” el acceso a la vivienda y ha recordado la previsión municipal de incorporar en los próximos años unas 43.000 viviendas al tejido urbano. Después, la directora general de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento, Leticia Martín, ha situado el horizonte del documento en una Alicante de 466.000 habitantes en 2055, ha admitido un incremento “desmesurado” de los precios de compraventa y alquiler y ha reconocido que la ciudad arrastra un déficit de vivienda protegida, en parte porque buena parte de la construida en etapas anteriores perdió su régimen y pasó al mercado libre.

Ningún promotor privado ha querido construir vivienda protegida en muchos años Estefanía Martínez — Directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo

A partir de ahí, la mesa ha dejado aflorar visiones muy distintas. Desde un enfoque más próximo a la intervención pública, la catedrática de la Universidad de Alicante Elía Gutiérrez, miembro del Consejo Asesor de Vivienda, ha defendido que hablar de vivienda no solo es hacerlo de mercado, ha reivindicado la ley estatal de 2023 como una norma “por el derecho a la vivienda” y ha reclamado intervenir en las zonas tensionadas, reforzar el parque protegido y rehabilitar con criterios sociales, económicos y medioambientales.

La vivienda tiene que ser digna, accesible y responder a parámetros de eficiencia energética Elía Gutiérrez — Catedrática de la UA y miembro del Consejo Asesor de Vivienda

Más dura ha sido Elena Bronchalo, del Sindicat de Barri de Carolines, que ha centrado su intervención en los límites del propio PGE y en la distancia entre los grandes discursos y la realidad cotidiana de quienes viven al borde de la expulsión residencial. Ha cuestionado que reservar vivienda complementaria para otros usos o construir más tenga por sí solo un efecto claro sobre el precio, ha alertado de que algunas rehabilitaciones están empujando a residentes fuera de sus barrios y ha criticado que la vivienda con protección permanente siga siendo minoritaria. También ha recordado que los desahucios de familias con niños siguen produciéndose casi cada semana.

No hay evidencias de que construir más tenga efecto sobre el precio de la vivienda Elena Bronchalo — Portavoz del Sindicat de Barri de Carolines

Desde el otro lado, los representantes del sector promotor y constructor han apretado en dirección distinta. El secretario general de Provia, Jesualdo Ros, ha defendido que Alicante necesita vivienda “ahora” y ha dibujado un escenario muy tensionado si no se acelera la oferta. A su juicio, el ritmo de crecimiento de población obliga a poner en el mercado unas 3.000 viviendas al año, mientras que el suelo disponible a corto plazo apenas permitiría levantar entre 6.000 y 7.000. También ha reclamado más flexibilidad urbanística, más coordinación en materia energética y escuchar más al sector privado. Carlos Muñoz Tomasetti, de la Federación de Empresas de la Construcción, ha incidido en la construcción modular como una de las posibles respuestas si la ciudad llega tarde al momento de edificar.

Alicante necesita vivienda ahora, a corto plazo, y hay que replantearse las necesidades Jesualdo Ros — Secretario general de Provia

La intervención del arquitecto urbanista Gerardo Rogel ha introducido otra crítica de fondo al propio concepto de asequibilidad. Se ha mostrado cansado de oír hablar de vivienda asequible cuando en realidad se alude a pisos de 200.000 euros y ha defendido una política mucho más apoyada en vivienda dotacional rotatoria en alquiler para jóvenes, víctimas de violencia de género y otros colectivos. A su juicio, el mayor error histórico ha sido permitir la descalificación de la vivienda pública.

Igual tenemos que ir a vivienda modular para poder atender toda la demanda Carlos Muñoz Tomasetti — Miembro de la Federación de Empresas de la Construcción

La directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), Estefanía Martínez, ha compartido la idea de que la vivienda exige actuar desde el planeamiento y ha defendido la colaboración público-privado. Ha dejado otros mensajes, como que el problema llega tarde a la agenda institucional y que reservar un 40 % para vivienda protegida, aunque “loable”, puede plantear problemas de viabilidad económica si no se acompaña bien en la gestión.

Estoy cansado de oír hablar de asequible cuando en realidad son pisos de 200.000 euros Gerardo Rogel — Arquitecto urbanista

La discusión se ha tensado aún más en el turno de preguntas del público. Martínez ha tenido que responder a cuestiones sobre el avance del Plan Vive en Alicante, los criterios de adjudicación y el trasfondo del escándalo de Les Naus, incluido el caso de los presuntos pagos en negro. La representante de la EVHA ha tratado de cortar ese terreno de choque al afirmar: “No he venido a hablar de política, he venido a participar en una mesa de trabajo”. También ha habido reproches dirigidos a Leticia Martín por la falta de servicios esenciales en barrios como el PAU 5 o por la situación de Sangueta.

La mesa ha dejado una fotografía menos armónica que la deseada por el equipo de gobierno. La vivienda ha aparecido como la gran urgencia compartida, pero también como el terreno en el que más se cruzan y se contradicen las recetas. El diagnóstico ha sido común. La solución, no.